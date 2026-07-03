Dluhopisy Republiky: kdo nezaplatí do úterka, žádné nedostane
Lidem, kteří si objednali Dluhopisy Republiky a ještě za ně nezaplatili, běží poslední hodiny. Peníze musejí být na účtu státu nejpozději v úterý. Žádný pardon na pozdější úhradu neexistuje.
Češi si u státu v prvním upisovacím období objednali Dluhopisy Republiky za zhruba 80 miliard korun. Tedy čtyřikrát více než ministerstvo financí, které emise státních bondů administruje, na začátku odhadovalo. Upisování skončilo 28. června.
Nadcházející úterý nastává pro ty, kteří si dluhopisy objednali, další rozhodné datum. V ten den totiž musejí být objednané dluhopisy zaplaceny. „Peněžní prostředky musí být na platebních účtech pro účely úpisu státních dluhopisů připsány nejpozději do úterý 7. července 2026 ve výši uvedené v žádosti o úpis státních dluhopisů,“ podtrhuje ministerstvo financí s tím, že pokud se platba opozdí, budou peníze vráceny odesilateli a ten zůstane bez dluhopisů.
Stát chtěl od občanů získat 20 miliard korun, zájem byl ale čtyřnásobný. Češi si v prvním kole objednali Dluhopisy Republiky zhruba za 80 miliard korun. Teď je musejí do 7. července zaplatit.
Stát chtěl 20 miliard, Češi nabídli čtyřikrát víc. Dluhopisy šly na dračku
Money
Stát chtěl od občanů získat 20 miliard korun, zájem byl ale čtyřnásobný. Češi si v prvním kole objednali Dluhopisy Republiky zhruba za 80 miliard korun. Teď je musejí do 7. července zaplatit.
To stejné ovšem nastane, pokud odesilatel opomene uvést některý z údajů, které mu byly přiděleny, jako třeba variabilní symbol. „Nebude-li platba obsahovat informace potřebné pro spárování nebo nedojde-li k připsání ceny úpisu na platební účet do 7. července 2026 v plné výši, pozbude žádost o úpis účinnosti a peníze budou vráceny na platební účet odesilatele,“ uvádí ministerstvo.
Pozor na víkend a státní svátek
Lidem, kteří za objednané dluhopisy ještě nezaplatili, komplikuje situaci to, že je před námi víkend a po něm následující pondělí je dnem státního svátku. Nicméně řešením je buď použití QR kódu, který se nabízí těm, kdo si dluhopisy objednali elektronicky přes majetkový účet. Další možností je použít režim okamžité platby, který znamená, že peníze jsou doručeny na požadovanou adresu, tedy účet příjemce, v řádu zlomků sekund. Tato služba funguje sedm dní v týdnu 24 hodin denně, bez ohledu na to, zda je pracovní den či státní svátek.
Úročení od půlky července
Samotná emise Dluhopisu Republiky se uskuteční 15. července. Od té doby se dluhopisy začnou úročit. Fixní státní dluhopis má pevnou úrokovou sazbu 4,544 procenta a pětiletou splatnost s tím, že výnosy se budou reinvestovat jednou ročně. Protiinflační dluhopis má stejnou dobu splatnosti a jeho úročení bude stanovováno každoročně podle květnové výše inflace. I u tohoto dluhopisu platí každoroční reinvestice výnosu. Takzvané flexi bondy, což jsou vyměnitelné státní pokladniční poukázky s dobou splatnosti tři měsíce a automatickým obnovováním, tedy jejich jistina bude spolu s výnosy reinvestována do nového dluhopisu na další čtvrtrok, budou úročeny pevnou roční úrokovou sazbou ve výši 3,75 procenta. Sazba kopíruje sazbu čtrnáctidenních repo operací České národní banky, proto ji stát nedávno zvýšil z původních 3,5 procenta.
ČNB pouze vyslala potřebný signál, že nemíní nechat inflaci ulétnout, říká v rozhovoru behaviorální ekonom a bývalý člen představenstva několika velkých bank Ivan Černohorský.
Exšéf banky: Zvýšení sazeb ČNB může zlevnit hypotéky
Money
ČNB pouze vyslala potřebný signál, že nemíní nechat inflaci ulétnout, říká v rozhovoru behaviorální ekonom a bývalý člen představenstva několika velkých bank Ivan Černohorský.
15. července bude zároveň den, kdy ministerstvo zveřejní, kolik dluhopisů bylo zaplaceno. Nelze totiž vyloučit, že se někomu z objednatelů nepodaří zaplatit včas a se všemi daty, nutnými k identifikaci a tedy uznání jejich platby.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.