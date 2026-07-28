Babiš slibuje schodek výrazně pod 400 miliard. Ministři mají hledat úspory
Schodek státního rozpočtu by měl být v příštím roce výrazně nižší než 400 miliard korun. Premiér Andrej Babiš chce po ministrech provozní úspory, zároveň ale počítá s růstem investic. Přesnější odhad deficitu bude podle ministryně financí Aleny Schillerové známý až po zveřejnění srpnové makroekonomické prognózy.
Vláda začíná připravovat státní rozpočet na příští rok. Premiér Andrej Babiš (ANO) při příchodu na jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou (ANO) uvedl, že jeho schodek bude „významně pod 400 miliardami korun“. Letošní rozpočet počítá s deficitem 310 miliard korun.
Konkrétnější číslo zatím ministerstvo financí nemá. Podle Schillerové bude možné přesnější odhad sestavit až na základě srpnové makroekonomické prognózy, která ukáže také očekávané příjmy státu.
Ministři mají omezit provozní výdaje
Babiš připomněl, že vláda nahlásila Evropské komisi pro příští rok strukturální schodek veřejných financí ve výši maximálně 2,9 procenta hrubého domácího produktu. Letos má dosahovat 2,4 procenta HDP.
Prodej až 40 procent akcií Letiště Praha by mohl státu přinést desítky miliard korun. Samotnému letišti by ale peníze na další rozvoj automaticky nezajistil. Podle analytiků bude ekonomický smysl transakce záviset především na tom, jak stát získané prostředky využije.
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Trhy
Prodej až 40 procent akcií Letiště Praha by mohl státu přinést desítky miliard korun. Samotnému letišti by ale peníze na další rozvoj automaticky nezajistil. Podle analytiků bude ekonomický smysl transakce záviset především na tom, jak stát získané prostředky využije.
„Je jasné, že deficit musí být významně pod 400 miliard. My samozřejmě tlačíme ministry, aby šetřili, aby snižovali provozní náklady, aby to dělali racionálně,“ řekl premiér ČTK a České televizi.
Podle Schillerové už Evropská komise horní hranici strukturálního deficitu předběžně schválila. Jakmile bude hotová ekonomická prognóza, ministerstvo financí vypočítá očekávané příjmy a začne s jednotlivými resorty vyjednávat o jejich výdajích. Jednání mají odstartovat po vládních prázdninách naplánovaných na první dva srpnové týdny.
Resorty si podle Schillerové řeknou o víc
Ministryně očekává, že jednotlivé resorty přijdou s vyššími požadavky, než bude možné uspokojit. Dodatečné nároky by se podle ní mohly pohybovat od desítek až po stovky milionů korun.
„Resorty se vždy snaží maximalizovat své požadavky,“ konstatovala Schillerová. Při vyjednávání proto bude požadovat jejich podrobné zdůvodnění. U investičních výdajů budou muset ministři navíc doložit, že se plánované projekty podaří skutečně uskutečnit v příštím roce.
Vláda chce šetřit i více investovat
Babiš zdůraznil, že kabinet chce držet deficit co nejníže, nechce ale omezovat investice. Peníze mají směřovat například do zdravotnických zařízení, psychiatrických nemocnic, chirurgických pavilonů a onkologických center. Pokračovat má také výstavba dálnic a městských obchvatů.
„Máme zájem, aby byl deficit co nejnižší, ale na druhé straně potřebujeme investovat,“ uvedl premiér. Výdaje na obranu by podle něj měly dosáhnout dvou procent HDP.
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K udržení schodku pod stanovenou hranicí mají přispět také nové příjmy. Vláda je očekává mimo jiné od zavedení elektronické evidence tržeb a tvrdšího postupu proti nelegálnímu zaměstnávání.
Premiér současně odmítl, že by změna pravidel rozpočtové odpovědnosti znamenala úplné rozvolnění výdajových limitů státu. Novelu vetoval prezident Petr Pavel, vláda ji však chce ve Sněmovně znovu prosadit.