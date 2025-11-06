Lukáš Kovanda: Česko by při plnění všech vládních slibů hospodařilo úsporněji než většina Evropy

Pokud by Babišova vláda naplnila všechny své sliby během prvního roku vládnutí, z výpočtu Národní rozpočtové rady plyne, že se český schodek veřejných financí stále vyjde pod 3 procenta HDP; německá vláda by v takovém případě měla o 20 procent vyšší deficit než ta česká, rakouská o 38 procent, a polská dokonce o 124 procent. Ani inflace by neměla být v Česku problémem.
Podle Národní rozpočtové rady by celé, plné a okamžité plnění programového prohlášení vznikající vlády v podobě dodatečných výdajů a ztráty v příjmech vyšlo na 80 až 100 miliard korun ročně. Kdyby jej tedy vláda stihla naplnit už v příštím roce, což je dost odvážná úvaha, stoupne deficit veřejných financí z nyní plánovaných 1,9 procenta HDP na 2,9 procenta HDP, vyjdeme-li z dnes vydané prognózy ministerstva financí. Česko by tedy stále plnilo příslušné maastrichtské kritérium pro přijetí eura.
Pro srovnání, Rakousko bude mít podle konsensu analytiků oslovených Bloombergem v příštím roce deficit veřejných financí 4,0 procenta HDP, Německo 3,5 procenta HDP, Polsko dokonce 6,5 procenta HDP, Maďarsko 4,5 procenta HDP a Slovensko 4,3 procenta HDP.
Pokud má v Česku udeřit rozpočtový armageddon, pak už je všude okolo, včetně Německa a Rakouska, a mnohem silnější... Německo má mít v příštím roce o 20 procent vyšší deficit než Česko plnící všechny body programového prohlášení hned v prvním roce, Rakousko o 38 procent, a Polsko dokonce o 124 procent.
Jsou-li okolní země vodítkem, netřeba se ani obávat výraznějšího inflačního dopadu, jež by plynul z vyššího deficitu ČR. Vždyť Německo má mít dle Bloombergu příští rok inflaci 2,0 procenta a Rakousko 2,1 procenta, přestože obě země tedy mají vykazovat o desítky procent vyšší deficit než ČR.
Dalibor Martínek: Okamura novým šéfem Sněmovny. „Je emocionálně labilní,“ řekl jeho bratr Hayato
Demokratické strany, TOP 09, ODS nebo STAN svedly v Poslanecké sněmovně hrdý, leč marný boj. Nechtěly do čela Sněmovny Tomia Okamuru. Argumentovaly jeho protiukrajinskými, asociálními a populistickými postoji. Marně.
Evropská komise zahájila antimonopolní vyšetřování s cílem posoudit, zda německá společnost Deutsche Börse a společnost Nasdaq porušily pravidla hospodářské soutěže při obchodech s finančními deriváty. Deutsche Börse je mimo jiné provozovatelem frankfurtské burzy cenných papírů a Nasdaq je největší ryze elektronický burzovní trh v USA.
„Komise se obává, že subjekty Deutsche Börse a Nasdaq mohly uzavřít dohody nebo jednat ve vzájemné shodě, aby si v Evropském hospodářském prostoru nekonkurovaly při kotaci, obchodování a clearingu finančních derivátů,“ uvedla unijní exekutiva. „Kromě toho se komise obává, že subjekty mohly alokovat poptávku, koordinovat ceny a vyměňovat si citlivé obchodní informace,“ dodala.
Pokud se tato obvinění prokážou, může to porušovat pravidla hospodářské soutěže, která zakazují kartely a restriktivní obchodní praktiky. EK se přitom odkazuje na článek 101 smlouvy o fungování EU a článek 53 dohody o Evropském hospodářském prostoru. Podobné protisoutěžní dohody mohou vést podle komise k fragmentaci trhu a mohou mít dopad mimo jiné na ceny a kvalitu nabízeného zboží a služeb a rovněž na fungování jednotného trhu v EU.
EK nyní provede hloubkové vyšetřování. Jak zdůraznila, zahájení formálního šetření nepředjímá jeho výsledek. Pro ukončení antimonopolního šetření neexistuje žádná zákonná lhůta. Délka vyšetřování závisí na řadě faktorů, včetně složitosti případu a rozsahu, v jakém dotčené strany spolupracují s Evropskou komisí.
Komise podnikla již v září loňského roku neohlášené inspekce v prostorách Deutsche Börse a Nasdaq. „Současné vyšetřování nebudeme komentovat,“ sdělil tehdy agentuře Reuters mluvčí Deutsche Börse. Firma ale podle něj s úřady plně spolupracuje.
V devadesátých letech nikdo nedřel tak jako Češi, říkají Rob Irving a Petr Zákoucký z Dentons
Místo aby své první zisky vyvedli do daňových rájů, je čeští podnikatelé reinvestovali a vytvořili silné mezinárodní a finanční skupiny se sídlem v Praze, myslí si výkonný spoluvedoucí globální právnické firmy Dentons pro oblast korporátního práva a fúzí a akvizic v Evropě Rob Irving. „Jedním z důvodů, proč jsem tu, je záměr pomáhat českým firmám s globální působností a usnadňovat jim vytváření hodnot,“ říká v podcastu Global Minds, který představuje významné zahraniční osobnosti promlouvající do byznysu v Česku. Do studia ho doprovodil partner pražské kanceláře Dentons Petr Zákoucký, vedoucí praxe energetiky a infrastruktury a výkonný spoluvedoucí praxe korporátního práva a fúzí a akvizic v pražské kanceláři Dentons.
Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.
Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.
Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.
Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.
Rob Irving je Američan, ale v regionu střední a východní Evropy našel druhý domov. Do Prahy pracovně poprvé zamířil v roce 1991. Před koncem milénia přesídlil do Budapešti, kde strávil 27 let. A po přestupu od White & Case v roce 2015 k Dentons se opět přemisťuje do Prahy. „Na dění v USA se dívám do značné míry evropskýma očima,“ říká po 35 letech strávených na Starém kontinentu.
Ačkoli je Irving formálně nováčkem v pražské kanceláři Dentons, v praxi tomu tak zcela není. „S Robem spolupracujeme na projektech pro naše české klienty již pět nebo šest let, takže my i mnoho našich místních klientů ho již dlouho považujeme za součást našeho týmu. Naším úkolem je tedy zajistit, aby všichni naši klienti věděli, že když si nás najímají, získají přístup k Robovým schopnostem v oblasti přeshraničních transakcí přímo na místě. Obdivuji to, co v minulosti dokázal, jeho způsob práce a jeho znalosti. A jsem si jistý, že většina našich klientů může z jeho zkušeností těžit,“ vysvětluje Petr Zákoucký.
Stejně jako v případě dalšího nového člena týmu Dentons Praha Logana Wrighta, je příchod Irvinga do Dentons Praha součástí strategie, jejímž cílem je učinit z Prahy významné regionální centrum pro transakce v oblasti anglického a amerického práva. Wright je v tomto ohledu skromný. „Pro mě je nejdůležitější předat své znalosti týmu. Mám spoustu zkušeností a mým úkolem je pomoci Petrovi vychovat skvělé právníky,“ říká.
Podle Zákouckého má Praha nejlepší podmínky v postkomunistické střední Evropě pro vytvoření takového centra. „Ve srovnání se všemi ostatními v okolí Češi vytvářejí mnohem více globálních obchodů, včetně mnoha finančních skupin investujících po celém světě. Proto jsme si vybrali Prahu jako místo pro Roba Irvinga, Logana Wrighta a zbytek týmu. Víme, že nám pomohou sloužit našim klientům,“ vysvětluje Zákoucký.
Český potenciál k růstu viděl zkraje devadesátých let i Irving. „Na začátku 90. let jsem rozhodně viděl, že Češi pracují tvrději než kdokoli, na koho jsem ve světě narazil, aby se země začala vracet na pozice jako před druhou světovou válkou, kdy byla šestou největší ekonomikou na světě. Je hezké vidět, co se podařilo. Mnoho podnikatelů bylo úspěšných a místo toho, aby peníze odvezli do Švýcarska, Monte Carla nebo někam jinam, je nechali v zemi, reinvestovali je a vytvořili podniky, které zde mají silný základ a expandují do světa. Vedení je v Praze a to je neuvěřitelně působivé. Pochybuji, že by to někdo před 30 lety předpověděl. Důvod, proč jsem dnes tady, je pomáhat českým firmám s globální působností a usnadňovat jim vytváření hodnot,“ vysvětluje.
Tým Dentons specializující se na oblast fúzí a akvizic je podle Zákouckého již nyní největší na českém trhu a pozici jedničky odpovídá i objem odvedených právních služeb. Zákoucký však paradoxně volá po větší konkurenci, byť by to mohlo obnášet i okopírování modelu Dentons s angažováním zahraničních posil. „Doufám, že ostatní udělají totéž nebo něco podobného. Rád bych viděl na trhu větší konkurenci. Zároveň jsem hrdý na to, co vytváříme. Pokrýváme čtyři oblasti anglického a amerického práva, a to fúze a akvizice, bankovnictví, kapitálové trhy a nemovitosti,“ říká Zákoucký.
Taková pozice je však zároveň náročná. Jak je známo ze sportu, obhajoba titulu je vždy těžší než získání toho prvního. A tak i lídr trhu musí tvrdě pracovat, aby zůstal relevantní i pro další generace klientů. „Chcete-li zůstat relevantní, je to neustálá práce. Inovovat, reagovat na potřeby trhu. Před sedmi, osmi lety jsem měl za sebou jen několik technologických transakcí. Od té doby to bylo asi 15 technologických transakcí ve střední a východní Evropě a Turecku a stále více práce přímo se zakladateli. Takže jsem poznal úplně novou oblast i to, jak se transakce v této oblasti dělají, jak je dělají private equity investoři, jak je dělají velké technologické firmy ze Silicon Valley a tak dále. A nyní je na mně, abych toto know-how předal svým kolegům,“ uzavírá Irving.
Rob Irving
Rob Irving je zkušený partner v oblasti fúzí a akvizic a private equity a spoluvedoucí skupiny Dentons Corporate/M&A v Evropě. Od roku 1991 pracoval na významných transakcích v celé střední a východní Evropě, jihovýchodní Evropě a Turecku a v posledních 15 letech spolupracoval s mnoha středoevropskými a tureckými investory na jejich zahraničních investicích.
