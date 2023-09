Zlatý důl pro Poláky. Češi začali rozhazovat na dovolených v Polsku

Češi letos utráceli v zahraničí o 23 procent více než loni. V letních měsících od začátku června do konce srpna útraty stouply o 13 procent. Mezi nejpopulárnější destinace patřily Itálie, Chorvatsko a Řecko. Skokanem roku v objemu plateb je Polsko, kde Češi utráceli o třetinu více než loni. Vyplývá to z dat ČSOB a společnosti Kiwi.com.

Během letních měsíců platili Češi ve 179 zemích světa. Výjimkou přitom nebyly ani exotické destinace jako Nová Kaledonie, Samoa, Malawi nebo třeba Bhútán. Jasnou jedničkou v útratách Čechů je podle dat ČSOB Polsko. „Skokanem roku se jeví být Polsko s nárůstem objemů útrat o třetinu proti loňskému roku," uvedl výkonný ředitel denního bankovnictví v ČSOB Vladimír Vojtíšek.

Čechy lákaly nejen levnější potraviny

„Pozoruhodné je, že na špici zůstává Polsko i v případě, že odhlédneme od trendu nakupování potravin a pohonných hmot v zahraničí. Pokud bychom totiž naše výsledky očistili od útrat v supermarketech a čerpacích stanicích, vidíme nárůst dokonce vyšší, tedy až o 50 procent," dodal Vojtíšek.

Naopak výrazný propad v útratách zaznamenalo Chorvatsko a Slovinsko, kde se objem snížil o 15 procent. Právě do Chorvatska však byly paradoxně podle dat Kiwi.com letenky letos levnější. „Zákazníci letos zaplatili za svoje letenky v průměru o 15 procent více než loni. Míra růstu cen se ale zásadně liší podle destinací, kde hraje roli jejich obliba, kapacity dopravců a vzdálenost," uvedl provozní ředitel v Kiwi.com Juraj Strieženec.

Stoupl zájem o asijské země

Průměrné ceny letů do Británie například meziročně vzrostly o čtvrtinu, zatímco ceny letů do Chorvatska, kde se významně zvýšila nabídka i kapacity zejména nízkonákladových dopravců, meziročně o procento klesly. Obecně rostly i ceny středně dlouhých letů, v průměru o desetinu. Pokles však zaznamenaly lety dálkové, a to o jedno procento, doplnil Strieženec.

Na popularitě podle něj v letošním roce získaly především asijské země, kam meziročně odcestovalo na letní dovolenou o 60 procent Čechů více než loni.

Co se jednotlivých položek týče, Češi podle dat v zahraničí nejvíce utrácejí za nakupování. Objem utracených peněz v zahraničních supermarketech rostl dokonce rychleji než v těch tuzemských.

Z okolních zemích rostly transakce tuzemských klientů nejvíce v Polsku, meziročně v období od ledna do srpna je patrný nárůst o 37 procent. Na dalších příčkách v útratách Čechů se pak usadilo Německo se 27 procenty, v Rakousku a na Slovensku objem vyrostl přibližně o pětinu, podotkl Vojtíšek.

Vedle běžných nákupů v supermarketu Češi v zahraničí více utráceli také za ubytování (meziroční růst o tři procenta), restaurace (o 19 procent) nebo za oblečení a kosmetiku (o deset procent). Naopak pokles útrat je možné sledovat u pohonných hmot, kde se ale do objemu utracených peněz podle odborníků promítlo spíše snížení cen.

