Polsko bude pro Čechy i nadále nákupním rájem. Vláda prodloužila nulovou DPH u potravin

Polsko prodlouží platnost nulové sazby daně z přidané hodnoty (DPH) u některých základních potravin do konce letošního roku. Napsal to polský premiér Mateusz Morawiecki na svém facebookovém účtu. Mezi českými spotřebiteli jsou nyní nákupy v Polsku populární kvůli relativně nízkým cenám řady zboží.

Polsko loni v únoru sazbu DPH u některých základních potravin, například mléčných výrobků, masa, ovoce a zeleniny, snížilo z pěti na nula procent ve snaze pomoci domácnostem čelit vysoké inflaci. Opatření mělo vypršet na konci června, Morawiecki však v květnu uvedl, že v případě přetrvávající inflace ho lze prodloužit až do příštího roku.

"Prodlužujeme nulovou sazbu DPH u potravin do konce roku 2023," napsal premiér. "Tam, kde je to možné, snižujeme daně, aby polské rodiny platily co nejméně," dodal.

Polský premiér ohlásil prodloužení nulové DPH u některých potravin

Nejvyšší inflace za čtvrt století

Meziroční míra inflace v Polsku se letos v únoru vyšplhala až na 18,4 procenta, tedy na nejvyšší úroveň za 26 let. Od té doby se však snižuje a v květnu sestoupila na roční minimum 13 procent.

Podle v dubnu zveřejněných výsledků průzkumu, který pro Asociaci malých a středních podniků ČR (AMSP) provedla agentura Ipsos, jezdí zhruba čtvrtina Čechů pravidelně na nákupy do zahraničí, a to i několikrát týdně. Dalších 22 procent tam nakupuje nahodile, maximálně dvakrát do roka. Nejčastěji lidé směřují do Polska, druhé nejoblíbenější je v tomto ohledu Německo.

