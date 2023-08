Polský řetězec HalfPrice expanduje v Praze. Trvající krizi na trhu s dámskou módou navzdory

Polští obchodníci s módním zbožím válcují český trh. Skupina CCC, provozující například stejnojmenné obchody s obuví, otevře v září hned dvě velké prodejny své další sítě HalfPrice s módou a bytovými doplňky. Její vlaková loď bude sídlit v budově Diamant na Václavském náměstí, kde nahradí nadnárodní řetězec s nizozemskými kořeny C&A. Další nová velká prodejna HalfPrice už se také chystá v nákupní galerii Arkády Pankrác.

Jenom pár desítek metrů bude od sebe na Václavském náměstí dělit výlohy polských maloobchodních gigantů LPP a CCC. Zatímco skupina LPP tam po jednou střechou provozuje obchody svých značek Reserved a Mohito, CCC bude reprezentovat samotný HalfPrice.

Takzvaná offprice síť nakupuje značkové zboží přímo u výrobců, a tak jej nabízí za nižší ceny. První tuzemská prodejna HalfPrice otevřela před dvěma lety v libeňské Galerii Harfa. Postupně k ní přibyly další v pražských Letňanech, v Brně, Liberci a Ostravě.

Digital in-store Modiva tolik neoslnil

HalfPrice se tak ukazuje jako atraktivnější než kamenné obchody Modivo, která rovněž patří do skupiny CCC. Také Modivo je multibrandový řetězec, jádro jeho byznysu ovšem tvoří online prodeje. Stejně jako HalfPrice otevřel v Praze před dvěma lety i svoji první kamennou, avšak supermoderní digital in-store prodejnu, a to v centru Nový Smíchov. Ta slouží zároveň i sesterské síti E-obuv. Druhou kamennou prodejnu mají obě zatím v nákupní galerii Westfield Chodov, zatímco na plánovanou expanzi do regionů dosud nedošlo.

Klasické prodejní kanály, kde si lze zboží rovnou vzít ze stojanu či regálu a nikoli jako v Modivu vybírat v obchodě z tabletu a teprve po donesení ze skladu si jej zkusit, mají zatím přednost.

„Náš průzkum na vzorku téměř 1500 zákazníků ukázal, že pro lidi zůstává důležitým faktorem možnost vidět, osahat si a vyzkoušet zboží. Navíc tak velmi dobře funguje možnost spontánního nákupu,“ říká analytička maloobchodního trhu Klára Bejblová z poradenské firmy CBRE.

Fashion se z covidu ještě nevzpamatovala

Móda je dlouhodobě klíčovým sektorem nákupních center. V posledních letech se jí ale přestávalo dařit. První meziroční pokles zaznamenala CBRE v rámci svého Shopping Centre Indexu, který už deset let sleduje výkonnost regionálních nákupních center v Česku, v roce 2019. V době covidové pandemie pak byla móda jedním z nejvíc zasažených sektorů, když v roce 2020 poklesly obraty meziročně zhruba o třetinu. Přičemž se nejvíc dařilo módě pro mladé a obchodům se spodním prádlem.

Vývoj obratů v posledních pěti letech

2018 2019 2020 2021 vs. 2019 2022 vs. 2019 4 % -2 % -34 % -24 % -1 %

Zdroj: CBRE Shopping Centre Index

Rok 2022, i když zůstal pod úrovní roku 2019, přinesl oživení. To souviselo především s dobrými výsledky značek s módou pro mladé a také pro muže. Letošní první pololetí zaznamenalo podle CBRE průměrné nárůsty obratů do pěti procent, ale stejně jako předchozí rok v tom hraje roli inflace.

„Nadále se však nedaří módě pro ženy, což dokládají odchody některých fashion konceptů. Ty totiž mají silnou konkurenci v obchodech se smíšenou módou, jež nabízejí i dámské kolekce,“ popisuje Bejblová.

Hegemonem je Pepco

Zatímco český trh postupně opustily zavedené módní brandy jako Promod, Camaieu či Kenvelo, značky polské provenience se naopak úspěšně prosazují. Raketovou expanzi předvedlo Pepco, které vstoupilo do Česka před deseti lety a dnes se svými 284 prodejnami vládne kategorii diskontní módy a bytových doplňků. Podobně i značky ze skupiny LPP jako Reserved, Mohito, Sinsay, Cropp nebo House jsou už v tuzemsku dobře zavedené.

„Důvod úspěchu úzce souvisí s vysoce konkurenčním polským maloobchodním trhem,“ zdůrazňuje Jan Janáček, vedoucí retailových pronájmů v CBRE. „Úspěšné značky musí mít skvěle zvládnutý celý dodavatelský řetězec tak, aby všechny prodejny byly včas zásobeny a nabízely sortiment oslovující vybrané zákaznické skupiny. Nutně také potřebují dobře zvládnutou komunikaci napříč všemi kanály. Tyto úspěšné strategie pak přenášejí i do zahraničí,“ dodává Janáček.

