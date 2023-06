V Chorvatsku i Maďarsku je krásně. Ale dovolená tam Čechům zdražila nejvíce v Evropě

Inflace zdražila obyvatelům Česka i dovolené. Nejvíce v Maďarsku, v tuzemsku, Polsku a Chorvatsku. Chce-li český turista ušetřit, vydat by se měl do Irska, Švédska či na Maltu, vyplývá z analýzy společnosti Cyrrus.

Nejhorší dovolenkovou destinací z pohledu inflace představuje letos pro průměrnou rodinu Maďarsko, kde si lidé proti loňsku připlatí 28,4 procenta. Vyplývá to z analýzy společnosti Cyrrus. Následuje podle ní dovolená v Česku, která vyjde meziročně dražší o 16,6 procenta, v Polsku o 15,3 procenta a v Chorvatsku o 9,6 procenta.

Analýza srovnává země podle inflace i kurzu měny k české koruně. Inflace se pro rekreanty odvíjí i od jejich konkrétního nákupního chování, proto analýza uvádí čtyři modelové příklady s rozdílným nákupním chováním. Autoři pak vypočítali inflaci nákupních košů ve všech zemích EU a zohlednili meziroční změnu kurzu české koruny.

Maďarsko je dražší pro páry i samotáře

Proti maďarskému forintu česká koruna za uplynulých dvanáct měsíců nepatrně oslabila, což pro české turisty podle analýzy činí maďarský růst cen ještě bolestivějším. Proti švédské koruně ta česká naopak znatelně posílila, což pro české cestovatele tamní inflaci tlumí.

Pro bezdětný pár na letní dovolené je letos nevýhodné Maďarsko s inflací 25,8 procenta. Na dovolené v Česku pocítí meziroční inflaci 15,7 procenta, v Polsku 13,2 procenta a ve Chorvatsku 12,2 procenta. Naopak na uzdě se daří ceny držet Maltě, kde se projevuje inflace 2,3 procenta, a v Lucembursku 1,8 procenta. Výrazný propad cen hlásí podle analýzy Švédsko, a to 5,8 procenta.

Večírek vyjde nejlevněji ve Švédsku

Ani modelovému případu dobrodruha, tedy aktivního samotáře, analýza nedoporučuje ve vztahu k inflaci Maďarsko. Samotný cestovatel tam letos utratí o 27,5 procenta víc než loni.

S odstupem pak v jeho případě následuje Polsko se zdražením 10,9 procenta, Česko s 5,4 procenta a Slovensko se 4,9 procenta. Ve Švédsku bude mít jedinec na cestách meziročně levněji o 6,6 procenta, v Portugalsku o 8,3 procenta a v Irsku o 10,7 procenta.

Maďarsku by se měl podle analýzy vyhnout i milovník večírků, protože tam může čelit cenám vyšším o 27,8 procenta. Party vyjdou dráž i v Polsku, a to o 13,3 procenta, v Česku o 12,7 procenta a v Chorvatsku o 10,4 procenta. Vyznavači večírků mohou inflaci výrazně utlumit dovolenou v Nizozemsku a Finsku, kde najdou ceny vyšší o 1,2 procenta. Jedinou zemí EU, kde si je mohou letos užít za nižší ceny, je Švédsko s poklesem o šest procent.

