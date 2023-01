Zestátnění se blíží. Francie má už přes 90 procent akcií EDF

Francouzská vláda již vlastní 92,71 procenta hlasovacích práv v energetické společnosti EDF. To je dostatečný podíl na to, aby stát mohl zahájit řízení o vytěsnění menšinových akcionářů a dokončit zestátnění firmy. Oznámilo to francouzské ministerstvo financí.

Náklady vyjdou na deset miliard eur

Vláda prezidenta Emmanuela Macrona zahájila proces zestátnění zadlužené firmy loni v létě. Náklady na celý proces mají být zhruba deset miliard eur (239 miliard korun). EDF je největším provozovatelem jaderných elektráren v Evropě a dodává elektřinu milionům domácností.

EDF byla částečně zprivatizována v roce 2005, kdy byla část jejího základního kapitálu uvedena na burzu za 33 eur za akcii. Vláda loni nabídla menšinovým akcionářům 12 eur za akcii, což je o 53 procent více, než činila v té době cena akcií na burze. Akcie EDF oslabily po řadě neúspěchů firmy, včetně neplánovaných odstávek reaktorů, zpoždění a překročení nákladů na výstavbu nových reaktorů, a také kvůli stanovení limitů na ceny elektřiny vládou, napsala agentura Reuters.

Vláda si od zestátnění firmy slibuje, že jí umožní získat větší kontrolu nad reorganizací zadlužené skupiny v době, kdy se Evropa potýká s energetickou krizí.

