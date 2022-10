Černé na bílém. Zestátnění EDF vyjde Francouze na 9,7 miliardy eur

Francouzi už mají jasno. Zestátnění jedné z největších energetických společností v Evropě, francouzské EDF, je vyjde na necelých 10 miliard eur. Nabídka na převzetí všech zbývajících 16 procent akcií, které ještě francouzská vláda nevlastní, už leží regulačním orgánům na stole.

Reklama

Francouzská vláda, která drží 84 procent EDF, nabízí za každou zbývající akcii 12 eur. Potvrdila tak podmínky nabídky, které avizovala již v létě. Za získání zbývajících 16 procent akcií EDF by měla zaplatit 9,7 miliardy eur (téměř 240 miliard korun).

EDF je jednou z největších energetických společností v Evropě. Je také centrem francouzské jaderné strategie, na kterou vláda spoléhá, že zmírní dopady prudkého růstu cen energií, který ještě zhoršila válka na Ukrajině. Vláda přišla s plánem na úplné zestátnění EDF téměř 20 let poté, co byla firma s velkou slávou uvedena na burzu.

Francouzi už vědí, Fiala se stále jen radí. Plán restrukturalizace ČEZ bude do roka Politika Vláda by měla do poloviny příštího roku připravit plán restrukturalizace státní energetické společnosti ČEZ. Agentuře Reuters to řekl premiér Petr Fiala (ODS). Podrobnosti ale neuvedl. V červnu ve svém televizním projevu sdělil, že stát chce mít v blízké budoucnosti pod kontrolu celou síť tuzemských klíčových elektráren, tedy vlastní výrobu elektřiny. A zatímco se na tím vláda Petra Fialy stále radí, Francouzi hlásí, že do zestátnění energetického kolosu EDF skutečně jdou. ČTK, nst Přečíst článek

Ministerstvo financí v létě oznámilo, že po získání plné kontroly nad podnikem počítá se stažením akcií z burzy.

EDF je silně zadlužená, bojuje s výpadky svých stárnoucích jaderných elektráren, zatímco stavba nových reaktorů má zpoždění a prodražuje se. Nese také hlavní tíhu vládních opatření, která mají chránit domácnosti před rostoucími náklady na energie.

Reklama

Draze nakupuje, levně prodává. Vládní omezení poslala EDF do hluboké ztráty Zprávy z firem Ekonomiku EDF válcují omezení cen elektřiny nařízené vládou, které má ochránit spotřebitele před prudkým růstem cen energií. EDF tak musí nakupovat elektřinu na trhu za rekordně vysoké ceny a prodávat ji levně konkurentům. ČTK Přečíst článek

Krutá pravda. Svět potřebuje dvakrát víc jaderné energie, než kolik umí vyrobit Money Aby svět mohl dosáhnout klimatických cílů, bude muset nastat renesance jaderné energie. Tomu však brání celá řada problémů od politických po ryze ekonomické, vyplývá z aktuální zprávy Mezinárodní agentury pro energii. ČTK Přečíst článek

Měly být jen do rezervy. Už teď je ale jasné, že dvě německé jaderky poběží až do jara Politika Německo bude muset nechat dvě ze tří stávajících jaderných elektráren v provozu až do jara, aby se vyhnulo možným nedostatkům elektrické energie. Oznámil spolkový ministr hospodářství Robert Habeck. Německo původně plánovalo, že poslední tři jaderné elektrárny odstaví na konci roku, na počátku září ale rozhodlo, že dvě z nich nechá do jara v rezervě. Nyní Berlín počítá, že místo v rezervě zůstanou obě elektrárny připojeny k síti. ČTK Přečíst článek