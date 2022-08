Zdražování u výrobců už konečně alespoň zpomaluje

Také v prvním prázdninovém měsíci pokračoval meziroční růst cen všech výrobců. V průmyslu a zemědělství ale oproti červnu zpomalil. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu.

Reklama

Nejvýrazněji ceny stouply opět v zemědělství. „Ceny zemědělských výrobců se navzdory meziměsíčnímu poklesu meziročně zvýšily téměř o 40 procent a ceny v průmyslu o necelých 27 procent. Ceny stavebních prací meziročně vzrostly dle odhadů o 13 procent a ceny tržních služeb pro podniky byly vyšší o více než šest procent,“ uvedl Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ.

Meziměsíčně nebyl posun cen v jednotlivých odvětvích tak jednotný jako v meziročním srovnání. Stouply ceny ve stavebnictví o rovné jedno procento a v průmyslu se zvýšily o 0,3 procenta. Naopak v zemědělství ceny oproti předchozímu měsíci klesly o 3,6 procenta a snížily se také mírně ve službách o 0,8 procenta.

„Dochází k tomu, že růst cen, který byl vyvolán zdražováním vstupů v čele s energiemi, začíná narážet na problémy s poptávkou. Odběratelé i s ohledem na ochlazení nálady koncových spotřebitelů a výhledové nejistoty před podzimní a zimní sezonou už nejsou ochotni platit vyšší ceny. Blížíme se tedy vrcholu a situaci, kdy by omezení poptávky mělo zastavit růst cen,” okomentoval aktuální data Petr Smutný, partner PwC a expert na krizové poradenství firem.

Češi chudnou jako nikdy dřív, přestože suma na výplatnici roste. Tato ukolébavka ale brzy dohraje Názory Reálné výdělky Čechů letos nejpravděpodobněji klesnou takřka o desetinu. Skutečný pád životní úrovně si Češi ale ještě plně neuvědomují, zatím podléhají mentální iluzi, která tlumí jejich rozhořčení. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Zdražování dochází dech

Dnešní data o růstu cen výrobců ukazují na určité potvrzení toho, že před další vlnou zdražení energií začíná inflace zpomalovat. „Pomáhají zejména nižší ceny pohonných hmot, kde jsme viděli v minulých týdnech slušný pokles. Způsobený byl především oslabující cenou ropy Brent, která klesla trvaleji pod 100 dolarů za barel,” uvedl Kryštof Míšek, hlavní ekonom společnosti Colosseum.

Reklama

Zdražování u výrobců také podle hlavního ekonoma BHS Štěpána Křečka přestává nabírat na síle. „Jedná se o pozitivní zprávu, která předznamenává, že boj s inflací začíná být účinný,“ uvedl Křeček.

Ceny zemědělských výrobců se meziměsíčně snížily o 3,6 procenta. Nejmarkantněji klesly ceny brambor o 23,8 procenta a olejnin o 10,6 procenta. Naproti tomu se oproti červnu zvýšily se ceny mléka o 2,1 procenta a drůbeže o 6,6 procenta. Meziročně byly ceny zemědělských výrobců vyšší o 39,8 procenta (v červnu o 42,5 procenta). V rostlinné výrobě ceny vzrostly o 51 procent. V živočišné výrobě byly ceny vyšší o 25,8 procenta.

Ceny průmyslových výrobců se v červenci dále zvýšily (o 0,3 procenta), avšak díky zlevňování ropy a jejích derivátů se tempo zdražování v tuzemském průmyslu zpomalilo. „Viditelný je i efekt zlevnění kovů, které následuje po zklidnění situace na komoditních trzích,” dodal Petr Dufek, hlavní ekonom Banky Creditas.

Měď zažívá volný pád. Výrobci po celém světě už počítají s recesí Money Ceny mědi na světových trzích prudce padají a klíčový výrobní kov prožil nejhorší týden letošního roku. Naposledy cena mědi takto výrazně padala v roce 2008. Náhoda? Nikoli, podle agentury Bloomberg aktuální pohyby na mědi znamenají nejsilnější potvrzení nadcházející recese a všeobecného zpomalení poptávky. Stanislav Šulc Přečíst článek

Při meziročním srovnání podle Dufka začíná konečně fungovat i efekt vysoké srovnávací základny, a tak jsou nyní ceny průmyslových výrobců vyšší už „jen“ o 26,8 procenta, zatímco před měsícem rostly ještě o 28,5 procenta. Vyšší byly v meziročním srovnání zejména ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu se zvýšily o 49,8 procenta.

Ceny stavebních prací se meziměsíčně dle odhadů zvýšily o jedno procento. Stavebníky může potěšit zlevnění výrobků ze železa, nicméně další materiály využívané ve stavebnictví stále zdražují. Ať už jde o cement, beton nebo cihly. „V každém případě i zde je v meziročním srovnání vidět alespoň určitý náznak zklidnění situace, protože stavební materiály jsou v průměru dražší už „jen“ o necelých 22 procent. Do normálu mají ovšem ještě stále hodně daleko,” uzavřel Dufek.

Dalibor Martínek: Smažák za 220, utopenec za 90. Jak se Češi chystají na nejdražší zimu všech dob? Názory Ať jedete v Česku na dovolenou kamkoliv, drahotě neuniknete. Zatuchlé chatky z osmdesátých let s pročůranými matracemi za patnáct set na noc, to najdete v každém zapadlém kempu. V tom stejném vám v místním bufetu, kde se na jednom litru oleje ve friťáku smaží od rána do večera, nabídnou hranolky se smažákem a tatarkou za 220 korun. Když budete mít štěstí na dobrý podnik, bude tato mňamka za 180. Dalibor Martínek Přečíst článek

Elektřina nikdy nestála víc. Cena za megawatthodinu na německé burze je blízko 500 eur Trhy Ceny elektřiny v Evropě se vyšplhaly na další rekord, podle analytiků je to zejména reakce na pokračující zdražování zemního plynu. Cena klíčového termínového kontraktu na elektřinu v Německu se na evropské energetické burze European Energy Exchange (EEX) zvýšila o více než tři procenta na 475 eur (11 600 korun) za megawatthodinu. ČTK Přečíst článek