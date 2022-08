Produkce českého zemědělství je nejvyšší za pět let. Přesáhla 150 miliard

Produkce českého zemědělství v loňském roce dosáhla 152,8 miliardy korun, což je nejlepší výsledek za posledních pět let. U rostlinné výroby loni stoupla produkce na 91,1 miliardy korun z předloňských 87,4 miliardy korun. Rostly také ceny zemědělských výrobců, vstupní náklady i ceny, informovalo ministerstvo zemědělství. V roce 2020 činila produkce zemědělského odvětví v Česku 147 miliard korun.

Ceny zemědělských výrobců loni stouply o 6,9 procenta. Současně s tím vzrostly ceny vstupních nákladů firem o 5,9 procenta. O 0,8 procenta se zvýšily také ceny průmyslových výrobců potravinářských výrobků a tabáku. O stejné procento stouply i průměrné spotřebitelské ceny. Vyplývá to ze zprávy o stavu zemědělství, kterou projednala vláda.

„Výsledky souhrnného zemědělského účtu pro rok 2021 potvrzují nárůst hodnot většiny hlavních ukazatelů nejen proti předchozímu roku, ale i ve srovnání s posledními pěti lety, a to především díky růstu zemědělské produkce,“ uvedl ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL).

Podíl zemědělství na hrubé přidané hodnotě loni činil 1,8 procenta. Při započtení lesnictví a rybolovu to bylo 2,15 procenta. Oba ukazatele se meziročně prakticky nezměnily, uvádí resort.

Výdaje státu na zemědělství se snížily

Podíl zemědělství na výdajích státního rozpočtu se v roce 2021 snížil o 0,26 procenta na 3,58 procenta. Příčinou relativního poklesu bylo podle ministerstva navýšení celkových veřejných výdajů rozpočtu. Výdaje státu do zemědělství se loni ve srovnání s rokem 2020 snížily o pět procent na 64,1 miliardy korun.

Obrat českého agrárního obchodu se v loňském roce zvýšil o 6,9 procenta na 496,5 miliardy korun. Dovoz stoupl o 7,6 procenta na 270 miliard, hodnota vývozu vzrostla o 6,1 procenta na 227,5 miliardy korun.

I v loňském roce pokračovalo postupné každoroční snižování celkové zaměstnanosti v zemědělství. V zemědělství, lesnictví a rybářství pracovalo 93 200 lidí. To představuje 2,34 procenta ze všech zaměstnanců v Česku.

Počet zaměstnanců v samotném zemědělství klesl na 78 700. Jejich podíl na celkovém počtu zaměstnanců činil 1,98 procenta.

