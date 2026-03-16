Zahrady za 40 miliard ročně. Češi na záhony nezanevřeli ani navzdory zdražování posledních let
Jaro klepe na dveře a zahrada se po zimním spánku probouzí. Pro miliony Čechů to znamená jediné: čas vyrazit ven a pustit se do práce. A také čas nákupů. Český trh se sortimentem pro zahradu včetně bazénů má podle odhadů společnosti Mountfield hodnotu přibližně 40 miliard korun ročně. Z dat firmy přitom vyplývá, že průměrný zákazník při jarní přípravě „vytáhne z peněženky“ zhruba 4 500 korun. Investice směřují do všeho – od osiva a hnojiv až po nákladnější zahradní techniku či skleníky.
Navzdory inflační křeči posledních let letos zahrádkáře u pokladen šok nečeká. Mountfield uvádí, že ceny zahradního sortimentu drží přibližně na úrovni března loňského roku.
„Psychologická dividenda“
Podle studie institutu SYRI se pěstování ovoce a zeleniny věnuje více než polovina českých domácností. Pokud bychom na pěstování nasadili ekonomické vzorce a započítali i náklady obětované příležitosti, tedy cenu času a práce, domácí rajče by pravděpodobně prohrálo s tím ze supermarketu. Jenže pro českého zahrádkáře je hlavní motivací „psychologická dividenda“ v podobě koníčku a garance kvality. Finanční kalkul se pak paradoxně vrací u mladších generací, které v pěstování vidí cestu, jak zmírnit dopady vysokých životních nákladů.
Představa, že s příchodem západního konzumu rýče odhodíme, se tak ukázala jako mylná. Češi sice začali více cestovat a objevili nové způsoby trávení volného času, ale záhony a skleníky zůstaly. A podle všeho zůstanou i dál.
Válka v Perském zálivu eskaluje. Jak fakticky, tak verbálně. Americký prezident Donald Trump včera uvedl, že Spojené státy bombardovali vojenské cíle ostrova Charg, který představuje srdce íránského ropného průmyslu. Zajišťuje 90 procent ropného exportu země. Pokud by Američané udeřili také právě na ropnou infrastrukturu ostrova, íránská ekonomika se zhroutí na roky. Ale Teherán tím pádem už nebude mít vůbec co ztratit. Proto Spojené státy zatím odolávají naléhání Izraele, který tlačí na to, aby Charg srovnali se zemí kompletně.
Některé pražské matriky zaznamenaly rostoucí zájem cizinců o svatbu v Praze. Termíny na letní měsíce mají téměř či zcela plné. Snoubenci také stále častěji projevují zájem o obřad bez dlouhého projevu nebo skromný ceremoniál pouze za přítomnosti svědků. Vyplývá to z informací mluvčích oslovených pražských radnic.
