Za žraloka u pláže peníze z pojistky nedostanete, za starost o nemocného psa ano. Přehledně, kdy pojišťovna uzná storno

Myslíte si, že vás pojištění storna dovolené ochrání vždy, když nemůžete odjet na dovolenou? V mnoha případech ano, a dokonce už i u tuzemských dovolených či dokonce dětských táborů. Existuje ale řada situací, kdy máte smůlu a peníze za dovolenou vám propadnou komplet. Od dob covidu, který zcela zásadně proměnil i cestování, se zájem o pojištění storna zvedl prý až o stovky procent. Vyplatí se také vědět, kdy máte největší šanci získat peníze za zrušenou dovolenou z připojištění storna a kdy z pojištění náhrady dovolené.

Útok žraloka, který zabil plavce u pláže v destinaci, kam se chystáte na dovolenou a kde jsou nyní pláže kvůli tomu zavřené, není pro pojišťovny dostatečný důvod k tomu, aby vám vyplatili pojištění storna zájezdu. V užívání dovolené vám to prý nebrání. U pojišťovny nepochodíte ani s proplacením nerealizované cesty, když vám váš šéf v práci zruší dovolenou kvůli tomu, že máte zrovna ve firmě či kanceláři složitou situaci. „Zrušení dovolené ze strany zaměstnavatele není bohužel důvodem pro uplatnění storna,“ upozorňuje Eva Svobodová z pojišťovny Uniqa. Problémová je rovněž situace, kdy si nabouráte pár dnů před dovolenou auto, kterým máte na rekreaci odjet. Pokud se nikomu z rodiny nic nestalo, také to není důvod k uplatnění pojistky. Storno cesty lze podle Svobodové uplatnit pouze tehdy, když k nezaviněné dopravní nehodě soukromého dopravního prostředku dojde až v den odjezdu.

Co je tedy podle pojišťovny vážný důvod pro uznání storna?

Případů, kdy se ale připojištění storna vyplatí a peníze od pojišťovny dostanete na část či celou sumu za propadlou dovolenou, nicméně není až tak málo. Týká se to jednak situací, kdy se před cestou někdo z pojištěných členů rodiny zraní nebo akutně onemocní, a to včetně covidu-19. „Zájem o připojištění storna vzrostl právě v období pandemie covidu-19 a i nyní jsou klienti opatrnější. Je to dáno zvyšujícími se cenami za cestování v situaci, kdy rostou prakticky všechny životní náklady,“ vysvětluje specialistka z pojišťovny Uniqa Ivana Menclová. Podle ní je celkově poptávka tohoto připojištění vyšší, než bývala do roku 2019 a také přibývá případů, kdy jsou klientům z tohoto připojištění vyplaceny peníze. Například se to týká rodin s malými dětmi.

„Pojištění proti covidu se však sjednává v rámci pojištění léčebných výloh a ty se tak vztahují na kterékoliv náhlé akutní onemocnění, které vyžaduje nutné a neodkladné léčení. Jen nesmí jít o nemoc, se kterou již klient na dovolenou jel nebo v případě chronických onemocnění nesmí jít o zhoršení dosavadního stavu,“ doplňuje Tereza Procházková z pojišťovacího srovnávače Klik.cz a připomíná, že toto připojištění ovšem nekryje případy, kdy klienti vycestují do zemí, kam ministerstvo zahraničních věcí nedoporučuje z důvodu infekčního onemocnění jezdit.

K jasným překážkám vycestování na dovolenou se počítá i živelní katastrofická událost, a to, když k ní dojde bezprostředně před cestou u nás a klient má škodu na majetku anebo když k ní dojde v destinaci dovolené. Do další skupiny uznatelných vážných důvodů, které klientovi neumožňují odjet, patří úmrtí v rodině, předvolání k soudu, výpověď z práce, neodkladná péče o domácí zvíře, nesložení zkoušek či třeba zrušení svatby nebo žádost o rozvod.

Jak to tedy funguje, abyste měli na proplacení nárok

Připojištění storna cesty nebo zájezdu lze sjednat jak na zájezd, tak i na individuální dovolenou. Má přitom několik základních pravidel, které musí být splněny, abyste měli vůbec šanci na to, že vám pojišťovna z něho něco proplatí, pokud na dovolenou nemůžete vyrazit. Jednak musíte mít u dané pojišťovny sjednanou cestovní pojistku, ke které si toto připojištění sjednáte. Druhou základní podmínkou je, abyste si toto pojištění sjednali do určité doby od okamžiku zaplacení cestovních služeb či ubytování, na které se má pojistka vztahovat. A za třetí, musíte tak učinit dříve, než odjedete, jinak by takové připojištění storna, tedy nenaplněné cesty, pozbývalo smysl.

Pokud cestujete bez cestovky na vlastní pěst a chcete si chránit před propadnutím letenky nebo ubytování, musíte si podle pojišťovacích expertů sjednat připojištění storna hned s první cestovní službou a v pojistce ideálně uvést, jaké další služby očekáváte, že si ještě na tuto cestu pořídíte.

V pojišťovně Uniqa je třeba toto připojištění sjednat do 24 hodin po zaplacení cestovních služeb. V případě, že platíte zájezd na splátky, musí být pojistka podle Evy Svobodové zařízena hned po první splátce. KB Pojišťovna takto striktní není. Stačí jí, když si pojištění sjednáte do tří dnů. Výjimkou je situace, kdy si cestovní službu objednáte méně než týden před plánovaným datem nastoupení na cestu. V takovém případě si také musíte pojištění storna sjednat v den objednání této cestovní služby. „Pokud je cestovní služba naopak objednána dlouho dopředu, stačí si sjednat pojištění storna cesty nejpozději 60 dnů před plánovaným datem nastoupení na tuto cestu,“ dodává Alena Čurgaliová z KB Pojišťovny.

100procentní proplacení stornopoplatků je novinka

Pojištění storna cesty bez spoluúčasti je letošní novinka na novou cestovatelskou sezónu od Generali České pojišťovny a KB pojišťovny. Vedle klasické varianty s 20procentní spoluúčastí nyní nově nabízí i krytí 100% stornopoplatků. Jinde počítejte ale s tím, že vám pojišťovna uhradí stornopoplatky obvykle jen do 80 procent. Všechny storno náklady k dovolené také musíte pojišťovně doložit.

Storno nebo náhrada dovolené

Řada lidí si také podle expertů zaměňuje připojištění náhrady dovolené a storna. „Zatímco připojištění náhrady dovolené se vztahuje na dobu, kdy už je klient na dovolené a je tedy odjetý za hranice a už spotřebovává cestovní služby. Připojištění stornovacích poplatků platí na dobu do dovolené, respektive do odjezdu z republiky v den zahájení dovolené, tedy než začne cestovní služby spotřebovávat,“ zdůrazňuje Svobodová.

Pojištění storna na cestě nesjednáte, cestovko s podmínkou ale ano

„Celkem běžným zlozvykem některých cestovatelů, či spíše dobrodruhů také je, zajišťovat si cestovní pojištění během cesty na dovolenou za hranicemi Česka nebo dokonce v cílové destinaci. Ne každý to ví, a mnoho se o tom ani nemluví, ale pojišťovny obvykle uplatňují při sjednání cestovního pojištění ze zahraničí 3 až 7denní čekací dobu, po kterou v případě pojistné události, neplní. Tahle několikadenní lhůta se tak může při jakékoliv nepříjemné události vymstít, proto je dobře myslet na cestovní pojištění v předstihu,“ připomíná Čurgaliová.

