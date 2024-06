Policie na Jadranu vás zkasíruje za nedostatečné oblečení i konzumaci alkoholu na veřejnosti

Pláže u Jaderského moře budou i letos cílem tradiční dovolené stovek tisíc Čechů. Přijíždějí za klidným mořem, historickými městy i přírodními parky. Chorvatsko je u českých dovolenkářů oblíbené i díky tomu, že sem dojedou svým vozem. Před cestou je důležité automobil důkladně zkontrolovat a nezapomenout sbalit potřebné dokumenty. Na co tedy před cestou nezapomenout, a co mít na paměti na místě?

Reklama

Od loňského roku se v Chorvatsku platí eurem, takže se již nemusí kupovat kuny. Na celém území Chorvatska je přísný zákaz nocování ve volné přírodě. To znamená, že s výjimkou ubytování v hotelu, kempu a privátu je jiný způsob nocování zakázán. V moři číhají černí ježci s křehkými ostny. Proto se vyplatí nosit boty do vody. Ve většině letovisek platí nový zákon o obecním pořádku, podle kterého má policie právo udělit pokutu 150 eur každému, kdo pije na veřejnosti alkohol nebo je mimo pláž jen v plavkách či ve spodním prádle.

Důležité doklady

„Zatímco při cestách po Česku už můžete doklady nechat doma, při výjezdu do zahraničí si je zase vezměte s sebou. Na cestu do Chorvatska budete potřebovat platnou občanku a řidičák, zelenou kartu jako doklad o pojištění a také malý technický průkaz. Pokud cestujete s dětmi, nezapomeňte na jejich cestovní pas, domácím mazlíčkům pak přibalte evropský petpas,“ radí Martin Thienel ze společnosti Kalkulátor.cz.

Dálniční poplatky

Rakousko nabízí letos nově jednodenní známku, elektromobily to zdarma nemají. Při cestě do Chorvatska projíždíte dalšími státy. Záleží na cílové destinaci, hlavní trasy ale procházejí Rakouskem, Slovenskem, Maďarskem a Slovinskem.

Pasti na cestě autem do Itálie. Pozor na hasičský přístroj, ale i komplikace s dálničními poplatky Enjoy Itálie láká stovky tisíc Čechů díky svým horám, jezerům, mořským plážím i historickým městům. Zároveň restaurace i stánky nabízejí neopakovatelné gastronomické zážitky. Itálie tak je třetí nejpopulárnější destinaci pro české turisty, hned po Chorvatsku a Slovensku. V textu vám nabídneme několik rad, jak se při cestě vyhnout zbytečným komplikacím. nos Přečíst článek

Rakouskou dálniční známku lze koupit na hraničních přechodech, čerpacích stanicích nebo online, je ideální využít oficiální web Asfinag.at. Nově lze letos pořídit jednodenní známku, a to za 8,60 euro. Desetidenní známka stojí 11,50 eura, dvouměsíční známka 28,90 eura. Kromě klasické dálniční známky se tady na vybraných úsecích, zejména v alpských tunelech, platí další poplatky, takzvané úsekové mýto. Zaplatit ho můžete u mýtných bran hotově nebo kartou, případně pak online na stejném webu jako dálniční známku.

I na Slovensku využívají elektronické dálniční známky. Koupit si je můžete online na webu eznamka.sk, na pobočkách pošty, čerpacích stanicích nebo v samoobslužných automatech v blízkosti hraničních přechodů. Zajímavostí je, že řidiči motorek tady za dálnice platit nemusí. Všichni ostatní v roce 2024 zaplatí za slovenské dálnice následující sazby: desetidenní známka 12 eur, třicetidenní známka 17 eur.

Češi berou Chorvatsko útokem. Přímé autobusy jsou často vyprodané a nejsou volné pokoje Enjoy Časy letních dovolených se blíží a s tím i klasický úprk Čechů do Chorvatska. Oblíbená destinace se dle cestovek už nyní potýká s nedostatkem ubytovacích kapacit. A nejde jen o ubytování, ale i o přepravu do země. fry, ČTK Přečíst článek

Ve Slovinsku jsou k dispozici elektronické dálniční známky, které lze koupit na vybraných čerpacích stanicích v blízkosti hraničních přechodů, nebo ještě lépe online na webu e-Vinjeta. Začátek platnosti můžete zvolit i v budoucnu, a známku si tak pohodlně koupit s předstihem. Pro rok 2024 platí sazby: týdenní známka 16 eur, měsíční známka pak 32 eur.

V Maďarsku jsou k dispozici elektronické známky dostupné online na webu nemzetiutdij.hu, případně pak na hraničních přechodech nebo čerpacích stanicích v jejich blízkosti. Jednodenní známka vyjde v přepočtu na 18,29 eur, desetidenní známka stojí 22,7 eura a měsíční známka 36,8 eura.

Chorvaté se umoudřili a zlevňují. Nejvíc na Istrii Enjoy Nízká obsazenost ubytovacích zařízení donutila chorvatské hoteliéry a pronajímatele zlevnit. Nejrazantněji se ceny propadly na Istrii, píše chorvatský deník Danas. Petra Jansová Přečíst článek

Pozor na to, pokud máte elektromobil a jste zvyklí mít v ČR dálnice zdarma. To totiž neplatí ani v Rakousku, na Slovensku, v Maďarsku ani ve Slovinsku.

Kolik se platí v Chorvatsku?

Chorvatsko je jedinou ze zmíněných zemí, kde se vůbec nekupují dálniční známky. Na dálnicích se tu platí mýtné, jehož výše se během letní sezóny, tedy od začátku června do konce září, navyšuje o 10 procent. Poplatky se vybírají u mýtných bran a v různých výších platí pro řidiče motorek, osobních aut, karavanů i vozidel nad 3,5 tuny. Systém funguje jednoduše tak, že při nájezdu na dálnici si odeberete lístek a při sjezdu zaplatíte příslušnou částku. U osobních vozů je to přibližně 6 eur na 100 kilometrů dálnice, přesnou výši poplatku pak najdete na oficiálních stránkách chorvatských dálnic. Mýtné lze platit hotově nebo kartou.

Svítit přes den nemusíte

Denní svícení je po celý rok v Chorvatsku povinné pouze pro motocykly. Osobní auta a ostatní dvoustopá vozidla mají povinnost svítit jen v zimním období, tedy od poslední říjnové do poslední březnové neděle, ve zbytku roku pouze při zhoršené viditelnosti.



Za volantem můžete mít do 0,5 promile, ale jenom pokud vám je více než 24 let. Alkohol nesmí konzumovat ani řidiči vozidel nad 3,5 tuny. Je také dobré vědět, že pokud spácháte jakýkoliv dopravní přestupek, tak i navzdory toleranci musíte počítat s pokutou 100 eur. Za překročení tolerovaného množství alkoholu potom platí přísné postihy.

Povinná výbava

Ještě před cestou si pečlivě zkontroluje, že v autě vezete všechno, co je potřeba. V Chorvatsku je povinná reflexní vesta pro řidiče (pro ostatní pasažéry vozu je však povinná ve Slovinsku i na Slovensku), výstražný trojúhelník a autolékárnička.

Cestovní pojištění

„Abyste si svou dovolenou užili bez starostí, nezapomeňte určitě na cestovní pojištění. S evropskou kartičkou pojištěnce sice máte v členských zemí EU nárok na stejnou péči, jakou mají místní obyvatelé, ne vždy je to ale výhodné či pohodlné. Někdy bude nejblíže soukromý lékař či ambulance, kde si budete muset sice vyšetření zaplatit, ale následně vám jej proplatí vaše pojišťovna,“ doporučuje Martin Thienel. Šíři a výši krytí si můžete zjistit na některém z internetových srovnávačů.

Opatrnosti není nikdy dost. Jak nastavit platební kartu před zneužitím v cizině? Money Víte, jak si zabezpečit platební kartu, aby vám ji nezneužili na cestách podvodníci? Možností je několik, ale pouze jedna tuzemská banka zatím umí u svých platebních karet i geoblokaci, tedy zákaz plateb kartou podle zemí či kontinentů. Zjistili jsme, jak to funguje, které další banky tuto službu v Česku plánují zavést a jaké jsou další možnosti pro ochranu karty před zneužitím v cizině. Věra Tůmová Přečíst článek

Dálniční spojení s Polskem do konce roku 2025 má ještě šanci, pokud si ŘSD pospíší Názory Není třeba házet flintu do žita, dostavba D11 k Polsku se může do příštího roku stihnou. Tedy - pokud je vůle. Ředitelství silnic a dálnic má nyní tři možnosti. nst Přečíst článek