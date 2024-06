Kolik stojí cestovní pojistka na rok a kdy už se vyplatí

Pár týdnů se potápět na Bali či v Dominikánské republice. Projet křížem krážem Nový Zéland, Vietnam, Japonsko nebo se vydat na dlouhý roadtrip napříč USA. Takové jsou dnes cestovatelské sny mnoha lidí. A netýká se to jen digitálních nomádů nebo studentů. Mezi cestovateli jsou i rodiče s malými dětmi, kteří cestují s nízkonákladovými aerolinkami na druhou stranu světa hlídat dům a případně i domácí mazlíčky lidem, které nikdy osobně nepotkali. Na více měsíců se ale nedá využít klasické cestovní pojištění. Podívali jsme se proto na podmínky dlouhodobého cestovního pojištění. Kdy se vám vyplatí?

Základní odlišnost krátkodobého cestovního pojištění od toho dlouhodobého je pochopitelně v čase, který má pojistka pokrývat a dále pak v aktivitách, rozsahu a limitech jednotlivých položek a připojištění. Z hlediska času bývá na výběr krátkodobé cestovní pojištění na dovolenou nebo služební cestu či prodloužený víkend, které v řadě pojišťoven kryje jen 45 dnů, v případě Generali České to může být až na 60 dnů na jednu cestu.

Druhou variantou bývá cestovní pojistka na rok zaměřená na opakované výjezdy mimo Česko, často zase limitovaná 90 dny pro jeden výjezd, jak uvádí třeba pojišťovna Axa nebo ČPP. Třetí varianta pokrývá dlouhodobé cesty nebo roční pobyty v zahraničí bez návratu zpět do ČR na 365 dnů.

Při krátkém pobytu v zahraničí si také můžete vybírat specifické podmínky jen pro danou cestu. Do pojistky si přidáte třeba vysokohorskou turistiku ve výšce 4,5 tisíce metrů nad mořem, která bývá jinak ve výlukách. Speciálně si můžete dodat i vybrané adrenalinové sporty, kterým se chcete na dovolené věnovat a které jsou také často ve výlukách a pojistky se na ně běžně nevztahují. Nebo si naopak zvolíte jen základní pojištění a navýšíte si pouze léčebné výdaje, protože jedete na měsíc do USA k příbuzným a jsou tam drahé zdravotní služby, jinak nic rizikového neplánujete.

Kde se nevyplatí na pojistce šetřit

U dlouhodobých cest ale často nevíte, které všechny aktivity během delšího období v cizině podniknete a kde všude bude třeba cestovat. I proto je třeba, aby pojistka kryla vaše nejčastější aktivity a způsoby cestování a měla dostatečně vysoké limity. Kupříkladu cestovko od ČSOB Pojišťovny má však u všech svých ročních pojistek rizikové sporty zahrnuty automaticky a volíte si jen variantu s nižším či vyšším limitem na léčebné výlohy.

Ideální také je, když aspoň tušíte, v které části zeměkoule se budete pohybovat. Pojišťovny totiž u cestovního pojištění odlišují, a to i u toho dlouhodobého, většinou tři oblasti, a to Českou republiku, svět mimo USA a Kanadu a všechny země. Pokud plánujete cestovat i po USA či Kanadě, počítejte s tím, že to je zpravidla nejdražší verze cestovního pojištění kvůli extrémně drahým nákladům na ošetření a lékařskou péči. Obzvláště v takovýchto zemích a regionech s obtížně dostupnou lékařskou péčí si proto hlídejte, aby pojištění mělo buďto neomezené, což nabízí třeba Allianz, nebo opravdu vysoké limity právě pro léčebné výdaje a případný převoz zpět domů, tedy repatriaci.

Poslední vychytávka od Generali Česká pak u Chytrého cestovního pojištění kryje v jedné z variant jako jediná tuzemská pojišťovna najednou celý svět včetně Česka. Jedná se ale o pojištění sjednávané v rámci jiných pojistek, konkrétně pak u pojištění Můj majetek 2.0 či kombinaci s pojištěním stavby, domácnosti či odpovědnosti.

Kolik stojí roční pojistka a co ji zlevňuje

Ty nejlevnější roční pojistky pro Evropu s minimem připojištění a dalších služeb vycházejí na nižší tisíce korun. V okamžiku, kdy ale chcete mít v cizině k dispozici, specializované služby jako je doktor na telefonu, variantu, která kryje i pojistné události při požití nízkého promile alkoholu, pojištění zapůjčených věcí či cestování v automobilu, cena pojistného už se pohybuje v desetitisících korun a může atakovat i hranici 40 a více tisíc korun.

Roční cestovní pojištění tedy není zrovna nejlevnější cestovatelský náklad, cena pojistky se ovšem dá srazit třeba tím, že se pojistíte online, a to ať už přes web pojišťovny nebo srovnávací portál. Pokud to uděláte navíc u pojišťovny, kde už máte i jiné smlouvy, můžete za propojištěnost získat docela zajímavé slevy. Například Kooperativa podle svého mluvčího Milana Káni umí svým klientům srazit cenu i u dlouhodobých pojistek až o 75 procent.

Další variantou, jak srazit náklady při dlouhodobém pobytu v zahraničí je mít cestovní pojistku, která umožňuje dočasné odhlášení ze zdravotního pojištění v Česku. Nemusíte tak platit desetitisíce za cestovní a zdravotní pojištění současně. Vybrané pojišťovny pak nabízejí také slevy za sjednání komplexního balíčku.

Kdo obvykle potřebuje cestovko na delší dobu

Dlouhodobé cestovní pojištění si sjednávají podle Evy Svobodové z pojišťovny UNIQA docela odlišné typy lidí a spojuje je jen záliba v cestování. Nemusí to být přitom ani cestovatelé na dlouhé trasy či expedice, ale i docela běžní dovolenkáři. Mnoho lidí si totiž propočítává od kolika dnů pobytu v zahraničí během roku se jim už dlouhodobé cestovko vyplácí a pořídí si jej jednorázově najednou pro celý rok, aby se při jednotlivých cestách nezapomenuli pojistit, protože to platí nepřetržitě. „Například v Evropě to představuje asi 25 dnů, což jsou 1 týden lyžovačka, 2 týdny u moře v létě a k tomu eurovíkend nebo návštěva vánočních trhů v sousední zemi,“ vypočítává Svobodová. V tomto pojištění ale nejsou podle ní kryty manuální pracovní výkony, takže ti, kdo si plánují v cizině přivydělat, musí si za to připlatit. To na svém webu nabízí na výběr při kalkulaci pojistky například pojišťovna Axa.

Nejvíce celoročních pojistek si lidé podle Svobodové sjednávají pro cesty po Evropě. Velká část z dlouhodobých smluv patří podle Renaty Čapkové z ČPP ale vždy také mladým lidem, kteří cestují za letními brigádami na takzvané Working Holiday, dále pak to bývají studenti škol v programu Erasmus, nebo pracovníci, které vysílá zaměstnavatel z České republiky pracovně do zahraničí. Mezi klienty se objevují ovšem i podnikatelé a živnostníci, kteří jezdí do zahraničí za prací a v neposlední řadě pak pochopitelně ti, kteří se rozhodli cíleně v cizině dlouhodobě cestovat. „Nejvíce se zájemci o pojištění zajímají o výši pojistného krytí, výluky z pojištění, od kdy cestovní pojištění platí a nastavení asistenčních služeb,“ konstatuje Čapková.

A podle Jana Marka z Generali České pojišťovny se nesmí zapomínat ani na ty, kdo bydlí v příhraničí. „Roční s opakovanými výjezdy využívají zejména pracující za hranicemi ČR nebo lidé z obcí u hranic, kdy jezdí nakupovat do Německa, Rakouska, Polska – takové příhraniční pojištění. Dále pak klienti, kteří jezdí za obchody do zahraničí – majitelé firem, obchodníci, rodiny, které cestují víc než dvakrát ročně na zahraniční dovolenou nebo za příbuznými. Další početnou skupinou jsou cestovatelé,“ shrnuje Marek.

