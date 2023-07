Na rybolov či banální lodní výlet po moři vás někde ani nepojistí. Jak se vyznat v pojištění sportů

Letní měsíce přivádí ke sportování i ty, kteří přes rok zrovna moc nesportují. Jakmile ale vyjedou za humna, touha něco zajímavého zažít a mít pak o čem vyprávět, může být pro každého silným motivátorem. Na dovolené si lidé často chtějí vyzkoušet různé aktivity od těch banálních, jako je výšlap na horu za východem slunce, až po ty adrenalinové jako jsou ferraty a lanové překážky či vodní disciplíny jako je kitesurfing nebo canooing. V mnoha destinacích se přímo v hotelích s nabídkami takovýchto aktivit předhánějí místní outdoorové agentury a zprostředkovávají je i tuzemské cestovní kanceláře. Než se ale do některého z lákavých zážitků vrhnete po hlavě, vyplatí se vědět, zda takové sporty vůbec kryje vaše cestovní pojistka a za jakých podmínek.

Rybaření dále od břehu, harrypotterovský famfrpál či plavba na zaoceánských lodích či jachtou přes oceán má podle pojišťoven svá určitá rizika. Může tak být spolu s bungee jumpingem či lyžováním z helikoptéry (tzv. heliskiingu, při kterém vloni zahynul miliardář Petr Kellner) třeba mezi rizikovými sporty, které tuzemské pojišťovny posuzují velmi přísně nebo vás dokonce na ně vůbec nepojistí. Není tak vždy jednoduché odhadnout, který sport je už rizikový a který ještě ne, protože sportů existují stovky, ne-li tisíce. Každá pojišťovna má navíc vlastní názor na to, jak je v rámci cestovního pojištění, ten který sport málo či hodně nebezpečný a od jaké úrovně či obtížnosti.

Jak se tedy dozvědět, na co se připojišťovat nemusíte

Většina cestovních pojistek má už ve svém nastavení rovnou i základní skupinu sportů, které jsou touto pojistku kryté. Pojišťovna Allianz například uvádí, že v základu má 150 sportů a dalších 40 rizikovějších, na které je možné se připojistit. Podobné počty jsou i u ostatních pojišťoven. Obvykle mají tento výčet v tabulce v pojistných podmínkách na webových stránkách.

Pokud se tak nebudete na dovolené povalovat jen na pláži nebo obcházet galerie a už dopředu víte, jaký sport hodláte na dovolené provozovat, stačí se před odjezdem podívat do tabulky vaší pojišťovny. Z ní se dozvíte, zda už danou sportovní aktivitu vaše cestovní pojištění kryje nebo zda je třeba sjednat ještě připojištění, aby jej pojistka kryla. „Pokud svoji plánovanou aktivitu v tabulce rizikových sportů nenajdete, doporučuji konzultovat daný sport s vaší pojišťovnou, abyste věděli, zda se připojistit či nikoliv,“ říká produktová manažerka KB pojišťovny Gabriela Trojanová.

Současně Trojanová upozorňuje i na novou možnost interaktivního vyhledávání rizikovosti sportů přímo při sjednání cestovního pojištění na webových stránkách KB pojišťovny. Po výběru varianty pojištění a zaškrtnutí políčka Rizikové sporty je tam totiž možné pod písmenem „i“ přímo interaktivně vyhledávat rizikovost jednotlivých sportů. Pokud budete zjišťovat například rizikovost atrakce v aquaparku, dozvíte se, že při dodržení bezpečnostních podmínek máte toto již pojištěné. U hesla „ferraty“ vám formulář zase sdělí detaily od kolika metrů nadmořské výšky a obtížnosti se musíte připojistit. V případě na Madeiře oblíbeného canyoningu (zdolávání koryt horských vodních toků včetně slaňování vodopádů atd.) vám webový formulář napíše, že tento sport nelze pojistit a máte být opatrní. A pojišťovna Slavia pak rovnou na svém webu uvádí, že „Sporty neuvedené v rekreačních nebo rizikových sportech jsou považovány jako nepojistitelné sporty.“

Vybrané sporty pojistku často zdraží

Připojištění rizikovějších aktivit zdraží cestovní pojistku zhruba jednou tolik. Pokud vám například v kalkulátoru srovnávače pojištění Top-pojištění.cz vyjde pro 50letou osobu nejlevnější týdenní pojistka na Madeiru 372 korun a nejdražší na 585 korun, zaškrtnutím políčka „Rizikové sporty“ se nejlevnější pojistka navýší na 717 korun a nejdražší na 1091 korun. V případě srovnávače Klik.cz je navýšení obdobné, a i zde rovnou vidíte, které pojišťovny vám připojištění rizikových, respektive extrémních sportů umožňují a v jaké variantě. Každý ze srovnávačů ale nabízí cestovní pojištění jen od vybraných pojišťoven a zatím tak není možné si udělat srovnání pro cestovní pojistky od všech pojišťoven na jednom místě.

Pro organizovaný a profesionální sport platí jiná pravidla

Vedle disciplíny je také dalším hlavním rozlišením to, zda sportujete individuálně nebo organizovaně a zda amatérsky či profesionálně. Protože pro organizované sporty, soutěže a závody platí u vybraných pojišťoven odlišné podmínky než pro individuální sportování. Stejně tak se liší pojistky pro amatérské a profesionální (za úplatu) sportování.

Pojišťovna Kooperativa se v tomto ohledu poněkud liší a její cestovní pojistka se vztahuje i na závody a soutěže pořádané na amatérské i profesionální úrovni (včetně soustředění, tréninků, soutěžních i přátelských utkání), a to ve sportovních odvětvích spadajících do základního pojištění léčebných výloh či do rozsahu aktivních sportů.

Na vybrané aktivity jinak bývají i speciální oborová pojištění jako jsou například ta pro horolezce (Alpenverein) nebo potápěče (DAN Europe). ČSOB Pojišťovna ale nabízí specializované cestovní pojištění i pro individuální sportovce, které zahrnuje sporty, jež jsou jinde už v kategorii nepojistitelné jako je například americký fotbal nebo bungee jumping. Stejně tak i u Kooperativy je možné si speciální pojistkou, zaškrtnutím volby „Aktivní sporty“ sjednat rovnou připojištění rizikových sportů, které v jiných pojišťovnách často pojistit ani nejde.

Pojištění před a při cestování

Celkem běžným zlozvykem některých cestovatelů, či spíše dobrodruhů, je podle Aleny Čurgaliové z KB Pojišťovny to, že si lidé zajišťují cestovní pojištění až během cesty na dovolenou za hranicemi Česka nebo dokonce v cílové destinaci. Většina pojišťoven sice uvádí, že je možné se pojistit i na cestě i v destinaci, má to ale určitý vroubek, o kterém se příliš nemluví. „Ne každý to ví, ale pojišťovny obvykle uplatňují při sjednání cestovního pojištění ze zahraničí 3 až 7denní čekací dobu, po kterou v případě pojistné události, neplní. Tahle několikadenní lhůta se tak může při jakékoliv nepříjemné události vymstít,“ upozorňuje Čurgaliová. Není tak podle ní obvykle možné, aby pojistka sjednaná těsně před adrenalinovým zážitkem danou aktivitu kryla a to i když je možné se podle tabulek připojistit a ani když to ihned zaplatíte. Délku čekací doby je ale třeba si u každé pojišťovny ověřit zvlášť, protože se liší.

Rizikové sporty a doplňující informace od vybraných pojišťoven

ALLIANZ

Nepojistitelné sporty – kromě níže uvedených sportů je nepojistitelné i provozování jakéhokoliv profesionálního sportu (sportovní činnost, která je prováděna za úplatu na základě smlouvy se sportovní organizací nebo která je převážným zdrojem příjmů sportovce) aerial skiing, alpinismus, base jump, boby a saně (sportovní) v koridorech, boby a saně na ledové dráze, canyoning, cave diving (jeskynní potápění), další motoristické sporty, dragster ,formule 3000, fourcross, freediving, freeride, freestyle, freeskiing, heliskiing, high jump = cliffdiving, horolezectví, jachting – oceánská plavba, kajak, kánoe a rafting st. obtížnosti WW5, WW6, kaskadérství, artisti, policie, vojsko, záchranný sbor aj.

Z pojištění úrazu neposkytneme plnění, jestliže jste si nepojistili rizikové sporty a k úrazu dojde při provozování některého z rizikových sportů.

ČSOB POJIŠŤOVNA

Speciální pojistka pro adrenalinové sportovce zahrnuje tyto rizikové sporty: vysokohorská turistika v terénu nad 3 500 m n.m. do 5 000 m n.m. včetně via ferrata stupně obtížnosti A, B a C (rak. klas.), F, MD a D (it. klas.) surfing, kitesurfing, námořní jachting, jízda na vodním skútru canyoning za účasti odborného instruktora potápění s použitím samostatných dýchacích přístrojů do hloubky 40 m včetně, rugby, americký fotbal, bojové sporty, bungee jumping (skok na gumovém laně), skoky do vody z prkna jízda na "U" rampě ve skateparku další sporty srovnatelné rizikovosti.

Standardní cestovní pojistka: sporty, jako je turistika do 3 500 m nad mořem nebo sjíždění klidné vody, spadají pod rekreační sporty, proto vám bude stačit cenově výhodnější pojištění léčebných výloh ve standardní variantě. Pro sporty, jako je lyžování a snowboarding na veřejných sjezdovkách nebo hokej, si můžete zvolit variantu pojištění pro zimní sporty.

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA (ČPP)

Rizikové sporty, které je třeba připojistit: letecký sport, automotosport, vodní motorový sport, vodní lyžovaní, rekreační potápěni s pomoci dýchacího přístroje do hloubky 40 m a s certifikaci přístrojového potápění, jachting, rybařeni a plavba na moři s omezením do vzdálenosti 200 námořních mil od pevniny nebo pobřežních ostrovů s výjimkou extrémních a adrenalinových sportů, skateboarding, skeleton, lední hokej, jízda na koni, vysokohorská turistika do výšky 4 000 m. n m. a do II. stupně obtížnosti dle mezinárodní stupnice UIAA, pohyb v terénu via ferrata do stupně B, sjíždění řek a rafting na řekách stupeň č. 2 a 3 Alpské klasifikace, parasailing, jízda na sněžném skútru, apod.

Cestovní pojištění se nevztahuje na škody vzniklé při přípravě a provozování extrémních a adrenalinových sportů.

Za extrémní či adrenalinové sporty se považují: kontaktní bojové sporty, skoky na laně, horolezectví, speleologie, canyoning, kayaking, vysokohorská turistika nad hranici 4 000 m. n m., pohyb v terénu via ferrata nad stupeň B, bouldering, akrobatické létání, sjíždění vodopádů, BMX freestyle, potápění pod hranici 40 m pod hladinou, oceánské plavby, rybolov a jachting na otevřeném moři nad 200 námořních mil. apod.

GENERALI ČESKÁ POJIŠŤOVNA

Nepojistitelné jsou podle mluvčího pojišťovny Jana Marka obecně cesty nad 6000 m n.m. anebo cesty do odlehlých lokalit (Antarktida apod.), kde je extrémně složité či nemožné zajistit asistenční podporu. Odkaz na Všeobecné podmínky s tabulkou rizikovosti jednotlivých sportů je zde:

Připojištění lze sjednat i jen na vybrané dny, ale vždy jen na ty za sebou. Například od 1.-3.8., když dovolená je do 7.8. Není možné vybírat konkrétní dny ani jednotlivé vybrané cestovatele v rámci rodiny. Rizikový příplatek se vztahuje na všechny uvedené ve smlouvě.

KB POJIŠŤOVNA

Nabízí při sjednávání cestovního pojištění interaktivní vyhledání rizikovosti sportů v záložce „Rizikové sporty“ pod písmenem „i“. Najdete to zde.

Nově pojišťovna nabízí sjednání připojištění rizikových sportů i pouze na vybrané dny dovolené a na vybrané členy rodiny podle toho, jak budou trávit dovolenou. V rámci jedné rodinné pojistky tak můžete mít babičku a děti pojištěné jinak než sportovně nadšené rodiče.

Pojištění rizikových sportů – Pokrývá pojištění léčebných výloh, úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti při provozování rizikových sportů na rekreační či soutěžní amatérské úrovni do výše shodné s vybranou variantou základního pojištění. Běžné sporty provozované na rekreační úrovni (např. lyžování /snowboarding na sjezdovkách, rafting obtížnosti WW1 či WW2, pohyb na horách do 3 000 m n.m. apod.) jsou pojištěny automaticky. Možné sjednat na celou dobu pro všechny pojištěné či si vybrat konkrétní osoby a konkrétní dny, kdy chcete být pojištěni.

KOOPERATIVA

Základní sporty - lyžování a snowboarding na vyznačených a pro veřejnost otevřených sjezdovkách, trasách a přístupových cestách, aerobic, atletika, fotbal, florbal, volejbal, cyklistika, cykloturistika, turistika v běžném nenáročném terénu max. do výšky 3 000 m n. m., jízda na sněžném či vodním skútru, stolní tenis, badminton, tenis, squash, golf, bowling, bruslení, skateboarding, plavání, šnorchlování, vodní lyžování, vodní atrakce, jízda na segwayi, sportovní střelba, rybaření, rybolov na otevřeném moři či na vodní ploše

Aktivní sporty - vysokohorská turistika a treking po vyznačených a pro veřejnost otevřených cestách a stezkách max. do výšky 5000 m n. m. a do II. stupně obtížnosti podle mezinárodní stupnice UIAA včetně, pohyb v terénu označovaném jako via ferrata max. do stupně C včetně, cyklokros, bikros, biketrial, sjíždění řek do 3. stupně obtížnosti včetně při nezvýšeném průtoku vody a s přiměřenou výstrojí, rafting do 3. stupně obtížnosti včetně s přiměřenou výstrojí a za účasti odborného instruktora, canyoning s přiměřenou výstrojí za účasti odborného instruktora, ragby, podvodní ragby, parasailing, surfing, windsurfing, kiting, jachting (plachetnice, jachta), rekreační potápění s přístrojem do hloubky 40 m s certifikací přístrojového potápění, lední hokej, crashed ice, krasobruslení, rychlobruslení, jezdecké sporty, jízda na U–rampě a ve skateparku, jízda na čtyřkolkách, motokárách a minikárách, pozemní hokej, hokejbal, americký fotbal, skoky do vody, skoky na gumovém laně, silový trojboj, vzpírání, bezkontaktní bojové sporty a dále také judo a karate, akrobatický rock and roll, capoeira, šerm, historický šerm, historická bitva, let balonem, timbersport, moderní pětiboj, zip line, lanové překážky (centra), zorbing, lov zvěře. Výčet sportů naleznete zde.

UNIQA

Na fakultativní sportovní „atrakce“ pořizované v letoviscích, šnorchlování, jachting, windsurfing, plavání, turistika v nižší nadmořské výšce spadají mezi rekreační sporty, se nepřipojišťuje - není to třeba, je to součástí pojistky.

Rizikové letní sporty, na které je třeba se připojistit jsou například: přístrojové potápění, vodní sporty spojené s létáním, vysokohorská turistika v nadmořské výšce nad 3 000 m n.m., rafting nebo via ferrata vyššího stupně obtížnosti apod.

UNIQA vůbec nepojistí v rámci cestovního pojištění: canyoning, létání jakéhokoli druhu a paragliding, účast na motoristických a jiných závodech a adrenalinové výkony typu bungee jumping atp.

Nicméně lze sjednat krátkodobé úrazové pojištění (platí v tuzemsku i v zahraničí) přímo na datum nějaké sportovní aktivity. V rámci takového krátkodobého úrazového pojištění (uzavírá se on-line, i ze zahraničí) lze pojistit jakoukoli sportovní činnost.

