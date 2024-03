REPORTÁŽ: Podmanivý ostrov São Miguel. Místo, ze kterého se nikomu nechce pryč

Je to poklad uprostřed Atlantiku. A to jak pro námořníky, tak i pro zasněné cestovatele. Řeč je o Azorských ostrovech, které jsou na polovině cesty mezi Evropou a Amerikou. V souostroví jich je devět obydlených a každý z nich oplývá jinak podmanivou krajinou s celoročně příznivým klimatem. V první reportáži si představíme kouzlo toho největšího z nich – zeleného ostrova São Miguel.

Reklama

Odstíny zelené na tisíc způsobů, mlha střídající slunce na úbočích propadlých sopek s nádhernými jezery a cestičkami kolem nich, impozantní útesy na pobřeží nebo horké prameny ve vnitrozemí ostrova a všudypřítomný božský klid. Takový je neuvěřitelně zelený ostrov Sao Miguel, kterému se ostatně i „Zelený“ přezdívá. Byl objeven portugalskými mořeplavci v 15.století jako druhý v pořadí po nedalekém ostrově Santa Maria a díky své rozloze i nejteplejšímu klimatu zde bydlí nejvíce obyvatel z celého azorského souostroví. Žije tu zhruba 140 tisíc lidí, z toho většina v hlavním městě Azor Ponta Delgado.

Jelikož Azory jsou autonomní částí Portugalska, nejvíc spojů sem přilétá právě odsud. Na Azory se ale od loňska dostanete v sezóně přímo i z Prahy. „Očekáváme, že Azory budou novým turistickým lákadlem pro milovníky aktivnější dovolené, nádherné přírody i gastronomie. Díky přímým letům, které potrvají z Prahy do Ponta Delgady přibližně pět hodin, se cesta na portugalské souostroví výrazně zjednodušila a zrychlila. Alternativou jsou potom i možnosti s pohodlným přestupem v Lisabonu,“ potvrzuje také mluvčí cestovní kanceláře Čedok Kateřina Pavlíková.

FOTOGALERIE: Na skok v Liverpoolu. Ve městě Beatles, fotbalu a Batmana Enjoy Když se mluví o Liverpoolu, bývá to takřka výhradně v souvislosti s fotbalem, někdy se skupinou Beatles, která odtud pochází. Město na hranici severozápadní Anglie a Walesu však nabízí mnohem víc. Karel Pučelík Přečíst článek

Hlavní město je strategicky uprostřed ostrova

Díky své rozmanitosti nabízí Sao Miguel tolik možností, jak si jej užít a poznat, že ani za týden či dva vše nestihnete. Stres a shon se tu ale nenosí. Už na letišti, které je vzdálené od hlavního města jen pár minut autem, na vás dýchne s příjemným oceánským vzduchem i poklidná zdejší atmosféra. Pokud máte ubytování v Ponta Delgadě, jste tam z letiště autem zhruba za dvacet minut.

„Zelený“ ostrov je sice největší z devíti v celém souostroví, ale i tak má jen necelých 750 kilometrů čtverečních. Díky tomu je možné se ubytovat jen na jednom místě a vyjíždět za všemi krásami ostrova hvězdicovitě. "Na ostrově São Miguel jsou oblíbené pěší treky i méně náročné výlety k proslulým vyhlídkám, ať už na oceán či místní jezera. Můžete si na různých místech vyzkoušet termální koupele, ochutnat jídlo vařené v hrncích v horké vulkanické půdě nebo si přivézt z plantáže místní azorský čaj. Připravili jsme také speciální poznávací zájezdy. S průvodcem návštěvníci prozkoumají jak hlavní ostrov, tak i sousední Terceiru, která nabízí autentickou architekturu i nedotčenou přírodu," doplňuje Pavlíková z Čedoku.

Ať už si objednáte fakultativní výlety od Čedoku nebo si půjčíte auto z půjčovny a vyrazíte na vlastní pěst, díky okružní silnici EN1, která obrys ostrova téměř dokonale kopíruje, a několika dálničním úsekům se dostanete téměř kamkoliv obvykle do pár desítek minut.

Sedm divů a vulkán naruby

První velkou zastávkou, kterou jsme nemohli vynechat, byla vyhlídka na jednu z největších kalder na ostrově Sete Cidades, což v překladu znamená Sedmiměstí. Jen málokdo, kdo sem přijde, si uvědomí, že se dívá dovnitř vulkánu. Kaldera je totiž propadlá sopka, která vznikla zhroucením svého vrcholu do vlastního středu. V propadlině kruhového tvaru hustě porostlé vegetací pak často vznikají jezera, jako právě zde.

V Sete Cidedes, které náleží i mezi Sedm přírodních divů Portugalska, jsou dokonce hned čtyři laguny. Ty dvě největší, Lagoa Verde a Lagoa Azul, s vodou do zelena a do modra vznikly podle legendy prý kvůli nešťastné lásce chudého pastýře a princezny. Její otec, král, sňatku nepožehnal a naopak princeznu provdal za prince ze sousedního království. Traduje se, že při loučení pak každý z milenců vyplakal jedno jezero.

Výprava na ostrov Phu Quoc, kde roste nejlepší pepř na světě Enjoy Za nejlepší pepř na světě bývá označován Kampotský pepř, který roste v Kambodži a je chráněn globální ochrannou známkou. Pár desítek kilometrů od Kampotu v Thajském zálivu ale leží vietnamský ostrov Phu Quoc. A právě tady pěstují pepř ze stejných rostlin, jen na ještě příhodnějším podloží a v lepších klimatických podmínkách. Místní pepř tak mnozí považují za ještě lepší než ten Kampotský. Vyzkoušet to může každý, protože právě na Phu Quoc nyní létají přímé spoje z Prahy. Stanislav Šulc Přečíst článek

Pekelná vyhlídka i výhled hodný krále

Patrně nejkrásnější vyhlídka na Sete Cidedes je z Miradouro da Boca do Inferno (v překladu Vyhlídka z pekelných úst), kam se musí dojít lesem pár desítek minut pěšky z parkoviště. Pokud budete mít štěstí a kaldera se zrovna neschová do mlhy, otevře se vám malebný pohled na kráter se čtyřmi lagunami. Vedle zeleného a modrého jezera je odtud vidět i laguna Santiago a Lago Rasa a také obec Sete Cidadades v údolí modré laguny. Kolem kaldery vede i scenerická 14kilometrová turistická trasa s nádhernými výhledy.

Nad zeleným jezerem je neméně impozantní vyhlídka Vista do Rei, pojmenovaná na počest návštěvy portugalského krále Karla I. s chotí Amélií v roce 1901. Na tomto místě pak téměř po sto letech vyrostl monumentální nejluxusnější hotel na Azorech, který od roku 1989 fungoval ale jen rok a půl, než investorovi došly peníze. Od té doby to tu chátrá a obří betonový skelet využívají jen filmaři a fotografové. Pokud dorazíte v hlavní sezóně, můžete si lagunu vyfotit i s obřími modrými květy hortenzií. Další velké jezero v kaldeře nazývané Lagoa do Fogo, které určitě také stojí za výlet, najdeme ve východní části ostrova.

Prohlédněte si, jak to vypadá na ostrově Sao Miguel:

Za ostrovními čajovníky

Ze západní části ostrova se zelenkavou krajinou posetou stády skotu se přesouváme k vyhlídkám nad impozantními a strmými útesy na severním pobřeží. Míříme do oblasti zdejších dvou čajových plantáží. V sezóně můžete obvykle navštívit obě, a to jak menší Fábrica de Chá do Porto Formoso, tak i slavnější a větší Fábrica de Chá Gorreana. Procházku mezi keři čajovníků si tady navíc můžete doplnit i prohlídkou nejstarší továrny na čaj v Evropě, a to i s ochutnávkou jejich vynikajícího čaje, který pak můžete v různých variantách koupit ve zdejším obchůdku.

Za sopečnou kuchyní

Přijet na Sao Miguel a nenavštívit ve východní části ostrova proslulé Vale das Furnas, tedy údolí plné geotermální energie a léčivých pramenů, by byla věčná škoda. Nejenže tu můžete prameny ochutnat, ale v lázeňském městečku Furnas se v nich můžete i vykoupat, a to v horké "zrzavé" vodě s velkým obsahem železitých solí, která má teplotu až 38 stupňů Celsia. I kvůli tomu se vyplatí mít s sebou plavky a nezapomenout na vlastní ručník, protože koupel za to opravdu stojí. Na výběr tu máte třeba proslulé lázně Terra Nostra uprostřed kouzelné a rozlehlé botanické zahrady s mnoha malebnými zákoutími nebo menší termální lázně Poça da Dona Beija.

Geotermální energie však zvládá ještě jednu unikátní funkci. Produkuje tu obrovské množství tepla tak, že je možné díky tomu uvařit i jídlo. Využívá to tady ostatně řada restaurací. Ve speciálních jámách v geotermálně aktivní lokalitě na břehu jezera Lagoa das Furnas nechávají své hrnce na pár hodin zahřívat přírodním teplem o teplotě až 90 stupňů Celsia, aby tak připravili místní kulinářskou specialitu cozido das Furnas. Hrnce, ve kterých je směsice vepřového, hovězího a kuřecího masa spolu se zeleninou a jitrnicemi, obsluhuje dvojice postarších chlápků s tyčemi.

Když je jídlo hotové, s vážným výrazem odhrabou vrchní vrstvu hlíny a obřadně hrnce na tyčích s háky vynesou až k dodávce konkrétní restaurace. Svoji práci tito chlapíci berou velice vážně a jako obsluha těžkých geotermálních hrnců tady působí už podle svých slov desítky let. Jídlo, které se takto vařilo od brzkých ranních hodin, je sice velice chutné, ale také i velmi syté. Kdo chce tuto delikatesu ochutnat, musí si ji předem zarezervovat v jedné z okolních restaurací, které tento pokrm nabízejí.

Nejmodernější město Azor – Ponta Delgada

Vedle přírodních krás a geotermálních kouzel ostrova se vyplatí ponechat si i pár dnů na prohlídku hlavního města. V křivolakých uličkách Ponta Delgady se mísí zvláštním způsobem historie i současnost. Hlavní historické centrum tvoří několik náměstí v blízkosti přístavu a hlavní dominanty města. Jednou z nich je středověký kostel svatého Šebestiána s manuelistickým vstupním portálem nebo Portas da cidade - městská brána s trojicí oblouků jen pár metrů opodál. Kdysi stávala ve starém přístavu přímo vedle imigračního úřadu. Všichni, kdo chtěli na ostrov vstoupit nebo odjet z ostrova pryč, tak tudy museli projít. Asi nejlepší vyhlídka na celé město je pak právě ze zdejší zvonice, kam musíte vystoupat po úzkých točitých schodech. Za prohlídku stojí i pobřežní promenáda v přístavu s pevností São Brás.

Ponta Delgada ovšem vedle historických exkurzí nabízí třeba i návštěvu jedinečného skalního útvaru – jeskyně. Ty jsou totiž na většině ostrovů Azor. Na Sao Miguel je jedna taková přímo pod hlavním městem, Gruta do Carvao.

Gastronomické cestování: Kam za dobrým jídlem? Enjoy Jídlo je perfektní motivace pro cestování. Každá kultura má své tradiční pokrmy a nápoje. Koření, suroviny a způsob přípravy - to vše se v místní kuchyni odráží. Vybrali jsme pro vás 4 lokality, kam se vyplatí za jídlem a kulturou vycestovat a objevit nepoznané. Komerční spolupráce Přečíst článek

Nejchutnější ananasy na světě

Jestli něco vedle mořských plodů a ryb stojí za ochutnání právě na Azorech, je to nepochybně místní malý ananas, který voní i chutná jinak než jeho větší příbuzní. Příběh ananasů na Azorech začíná v 19.století, kdy sem byly dovezeny z Jižní Ameriky. Daří se jim tu na tolik, že dávají práci mnoha lidem a ti nejlepší místní portugalští pěstitelé prý v minulosti jezdívali učit pěstování ananasů na ostrovech i na americkou Havaj, která má obdobné podnebí a vulkanický původ.

Pokud budete mít prostor v itineráři, určitě byste neměli vynechat ani návštěvu ananasové plantáže, kde uvidíte, jak ananasovník chocholatý speciálně pěstují ve sklenících i co vše se z něj tady vyrábí. Třeba na jedné z těch nejnavštěvovanějších, více jak stoleté Ananasové plantáži Augusta Arruda ve Fajã de Baixo, můžete přímo na místě ochutnat ananasový likér podle starého rodinného receptu, čerstvý džus, ananasový dort, pina coladu i ananasové mojito a další speciální místní delikatesy, jako je ananasový džem, chutney nebo hořčice s ananasem a Piri-piri s ananasem. Malinké ananasy ale koupíte i na farmářském trhu či v místních prodejnách, pokud to na plantáž nestihnete.

Sao Miguel je okouzlující ostrov, který dnes asi nejvíce láká aktivní cestovatele, kteří chtějí poznávat ostrovní krajinu mnoha způsoby, od běžné turistiky až po paragliding či pozorování velryb. Stále více však také přitahuje Evropany, kteří chtějí najít více klidu, nikam nespěchat a jít si svým vlastním tempem. Jedno je ale jisté, bude se vám chtít zůstat o pár dnů déle, než můžete. A nehraje roli, zda tam jste jen pár dnů nebo několik měsíců či let.

V příští reportáži se podíváme na další z azorských ostrovů a to na ostrov Terceira s historicky jedinečným městem Angra do Heroísmo a tajemnou jeskyní.