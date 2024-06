REPORTÁŽ: Terceira, ostrov, kde kotvily lodě se zlatem a kořením. Dnes tam jsou stíhačky, krávy a božský klid

Bývalo to důležité centrum světového obchodu. Dnes tento ostrůvek najde na mapě jen málokdo. Je přitom věčná škoda jej nepoznat, protože oplývá kouzlem dávné slávy, překrásnou patchworkovou krajinou i neuvěřitelnými jeskynními útvary. A najdete ho i na seznamech UNESCO kvůli historii a unikátní přírodě. Řeč je o Terceiře, tedy o třetím ostrově podle okamžiku objevení i velikosti z celkem devíti Azorských ostrovů, které leží v Atlantiku mezi Amerikou a Evropou.

Už při kroužení letadlem nad Terceirou zažíváte až dětinskou radost z pohledu na malebný kostičkovaný ostrov omývaný vlnami Atlantiku. Sytě zelené pastviny dělí kamenné zídky na pravidelné větší či menší čtverce. Krajina tu připomíná obří zelenkavou patchworkovou deku. A kostičkované, dlaždicemi pokryté, je nakonec i malé letiště.

Právě tady nás čeká naše průvodkyně Pauline, která je hrdou ostrovankou a o několikasetleté historii ostrova a zdejší přírodních krásách umí barvitě vyprávět při procházkách i pří řízení mikrobusu. Vystudovala angličtinu a němčinu, a i když pobývala kvůli tomu v Evropě, na ostrov se musela vrátit. Stýskalo se jí po malebné krajině i milých lidech, kteří tu žijí.

„Lidé na Terceiře se po staletí věnovali obchodu, a tak se museli naučit, jak s lidmi vycházet a jsou tak o dost přátelštější než na jiných ostrovech, kde jsou místo obchodníků spíše jen farmáři, vinaři nebo rybáři,“ vysvětluje Pauline a dodává, že i když na ostrově žije zhruba 30 tisíc obyvatel, stejně máte pocit, že se všichni znáte. „Nejvíc se to projeví, když se chcete seznámit přes seznamku v mobilu. Pokud dotyčného neznáte přímo osobně, vždycky znáte někoho, kdo ho nebo ji zná,“ směje Pauline.

Největší kaldera Azor je právě na Terceiře

První zastávkou z letiště, kterou při návštěvě ostrova nejde vynechat, je vyhlídka na největší kalderu Azor, tři kilometry široký kráter propadlé sopky Caldeira de Guilherme Moniz. Z nejvyšší vyhlídky Miradouro da Serra Cume, zhruba pět set metrů nad mořem, se vám zde otevře pohled na propadlou sopku i vrcholky těch dalších na horizontu. Zídky z kamenů dělící pastviny jen tu a tam přerušují betonové bazénky s vodou pro napájení dobytka, který je rozesetý v malých stádech po celé krajině. Mezi krávami se také hojně potulují velcí rackové, kteří si užívají i plachtění v poryvech větru.

Hodně tu totiž fouká, a tak tu jsou v dohledu řady větrníků na výrobu elektřiny, kterých je ostatně na celých Azorech hodně. Vedle toho se na ostrovech intenzivně pracuje také s geotermální energií, kterou Azořané umí využívat patrně nejlépe na světě. I při procházce hlavní turistickou stezkou ostrova tu tak můžete vidět v krajině místa, kde jsou nebo byly geotermální vrty.

Při jízdě z vyhlídky pak nepotkáte téměř žádné auto, což platí víceméně po celém ostrově. „Největší dopravní zácpa na Terceiře je, když se potkají tři auta nebo když vám jde přes silnici stádo krav,“ říká Pauline.

Na Terceiře prý žije více skotu než obyvatel. Odhaduje se, že snad 50 tisíc krav oproti 30 tisícům obyvatel. Věra Tůmová,newstream.cz

Tady se píše historie už více jak pět set let

Když se autem blížíte k nejstaršímu městu Azor, Angra do Heroísmo, otevře se vám pohled na malebný záliv ve tvaru podkovy s přístavem a věžemi katedrál mezi červenými střechami starých kamenných domů. Záliv uzavírá vysoký kráter Monte Brasil s vojenskou pevností Fortaleza de Sao Joao Baptista, která dosud armádě slouží a odkud je další skvělá vyhlídka na město, jež se v roce 1983 jako první z portugalských památek ocitlo na seznamu světového dědictví UNESCO. Stalo se tak jen pár let po velkém zemětřesení v roce 1980. Mělo to být především jako pocta za strategickou roli, kterou tento přístav v uplynulých staletích sehrál při objevitelských plavbách a ve světovém obchodu například s kořením, hedvábím a s drahými kovy.

Naučili se žít se zemětřesením

Zemětřesení o síle 7,2 Richterovy stupnice sice v 80. roce minulého století poničilo podle Pauline více jak 70 procent budov a o domovy přišlo přes 15 tisíc lidí, obětí zde ale ve srovnání s rozsahem škod prý bylo jen minimum. S pomocí odborných komisí architektů a statiků z celého světa se pak ostrované okamžitě pustili do oprav. „Také díky tehdejšímu neštěstí na Azorech byl systém výcviku obyvatel pro živelné události vylepšen, takže každý dnes přesně ví, co má při zemětřesení dělat a kam se schovat,“ popisuje Pauline a ukazuje v mobilu speciální aplikaci, která všechny, kdo bydlí na ostrovech, upozorňuje na seizmické otřesy a je napojena i na zdejší záchranný systém.

Při procházce historickým jádrem města tak díky zdařilým rekonstrukcím většinou uvidíte především krásně opravené domy. Přímo v centru ale stále můžete zahlédnout i poničené budovy, které už zachránit nejspíš nelze a nad přístavem jsou i jako jakési „memento mori“ dokonce opravené trosky.

Nejzajímavější místa půvabného patchworkového ostrova Terceira která stojí za vidění

Angra do Heroísmo bývalo po staletí hlavním městem Azor a díky tomu, že jím prošly řady návštěvníků a obchodníků z celého světa, je zde možné vidět vlivy rozličných kultur od Ameriky a Evropy až po Asii. Nejzajímavější z toho pohledu je ulice Rua Direita s půvabně dekorovanými barevnými domy, která vede od přístavu až na hlavní náměstí Praca Velha. Za návštěvu stojí také největší místní katedrála Santíssimo Saldvador da Sé. Ani ta však v minulosti neunikla živlům. Pamatuje nejen to největší zemětřesení, ale i velký požár, který poničil velkou část jejího vybavení.

Pokud chcete trochu více porozumět ostrovní atmosféře a ostrovanům samým, zajděte si i do zdejšího městského muzea Museu de Angra do Heroismo. „Dozvíte se tu nejen o historii ostrova a portugalském mořeplavectví, ale i o spiritualitě a každodenním životě místních obyvatel či o významných návštěvnících, kteří se zde v průběhu historie dobrovolně či nedobrovolně zastavili,“ doporučuje Petra Sochorcová vedouci zastoupeni Portugalské turistické centrály pro Česko a Slovensko. Z těch nejslavnějších návštěvníků byli na Terceiře například mořeplavci Kryštof Kolumbus a Vasco de Gama nebo třeba portugalský král Aflonse VI., který byl na Terceiře ve vyhnanství.

Geotermální kouzla nebo peklo

Vedle písečných pláží a oblíbených koupacích kamenných jezírek při pobřeží Terceira nabízí i několik geologicky pozoruhodných míst, která určitě stojí za to vidět. Jednak to jsou například oblasti Furnas do Enxofre nebo Furnas d´Agua se sirnými výpary a kouřícími gejzíry, které v minulosti zdejší obyvatele formovaly k velké zbožnosti. „Ti se totiž tenkrát obávali, že stojí na konci světa, někde před branou pekla, protože si tyto geotermální jevy nedokázali vysvětlit,“ líčí Pauline.

Algar do Carvao leží hluboko pod povrchem země. Dnes se ale do jeskyně už nemusíte slaňovat jako její objevitelé, protože zde Azořané vybudovali 45metrový betonový tunel až přímo do sopouchu. Věra Tůmová pro newstream.cz

Dalším neobyčejným místem je i Algar do Carvao, v překladu Uhelná jeskyně, která leží v hloubce pod povrchem země. Dlouhým betonovým tunelem se dnes tady dostanete přímo do srdce sopky, kde se vám otevře prostor s fantasticky klenutou klenbou. Spolu s drobnými kapkami vody tam světlo padá magicky shora kruhovým, rostlinami porostlým otvorem a působí to jako kdybyste stáli v podzemní katedrále. „Tento prostor vznikl podle geologů zhruba před třemi tisíci lety rozpínáním plynů po sopečném výbuchu a má tak proto dokonalý kulovitý tvar,“ vysvětluje na geologickém nákresu Paoline uprostřed jeskyně plné stalaktitů.

Jak se na Terceiru dostanete

Nejčastějším i nejrychlejším způsobem, jak se dostat na ostrov Terceira, je dnes letadlo, i když v sezóně sem často z okolních ostrovů jezdí i rychlé lodě a trajekty, které umožňují přepravu automobilů. Letecky se sem dostanete přímými pravidelnými spoji z pevninského Portugalska i ze Spojených států amerických a Kanady, kde sídlí početná menšina Azořanů. „Azorské ostrovy se ale díky přímým letům z Prahy do Ponta Delgady dostávají do hledáčku i českých cestovatelů. Sousední ostrov Terceira je zatím ale stále ještě tou méně objevenou destinací,” potvrzuje Kateřina Pavlíková z Čedoku, který začal nabízet zájezdy na Azory už vloni a nyní je doplnil o poznávací okruhy z hlavního ostrova Sao Miguel právě i sem na Terceiru.

Strategickou polohu má Terceira i nyní

Azorské ostrovy jsou dnes tak trochu pozapomenutým místem dávné slávy z doby velkých portugalských námořních objevů. Zapsaly se kdysi významně nejen do portugalského historie, ale sehrály významnou roli i v historii světového obchodu, a to především právě ostrov Terceira, který se na několik staletí stal zásadním místem pro námořní dopravu přes Atlantik.

I dnes ale Terceira ležící zhruba ve třetině cesty mezi Evropou a Amerikou slouží stále jako strategický bod pro armádu a v Lajes Field má svou základnu 65. peruť amerického letectva. Ta v současnosti přitom slouží pro tři tisíce letadel včetně stíhaček nejen Američanům, ale i dalším 20 spojeneckým zemím mezi jinými i Velké Británii.

