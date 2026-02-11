Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Money Vítězné prodejny lednového kola Visa Czech Top Shop

Vítězné prodejny lednového kola Visa Czech Top Shop

Vítězné prodejny lednového kola Visa Czech Top Shop
VISA CZECH TOP SHOP užito se svolením
Newstream & Partner
Newstream & Partner

Lednové kolo soutěže Visa Czech Top Shop ukazuje tři různé cesty, jak dnes dělat retail dobře: kompaktní a promyšlený prostor Be Lenka v Arkádách Pankrác, první český formát Kaufland XS ve Veselí nad Lužnicí postavený na rychlém a plynulém nákupu, a pražský Arket na Na Příkopě, kde se kamenná prodejna mění v plnohodnotný brand experience. Měsíčním vítězem se stala Be Lenka, která se jako první letos zařadila do finálové dvanáctky pro rok 2026.

Promyšlený retail v kompaktním prostoru

Prodejna Be Lenka v OC Arkády Pankrác potvrzuje, že i menší formát může nabídnout velmi kvalitní zákaznickou zkušenost. Interiér je postaven na kombinaci šedých tónů a přírodního dřeva, jež je využito jako obklad jedné ze stěn a pomáhá vyvážit minimalistický design přírodním prvkem. Boty jsou vystaveny na nástěnných stojanech, které umožňují snadnou orientaci i komfortní prohlížení, samozřejmostí jsou jasně viditelné cenovky. Prostor je logicky uspořádaný, funkční zóny jsou soustředěné kolem pokladny. Digitální obrazovka u vstupu představuje aktuální nabídku a akce, zatímco personál zajišťuje plynulý průběh obsluhy a poskytuje zákazníkům potřebnou asistenci.

Nový formát pro rychlé a cílené nákupy

Kaufland XS ve Veselí nad Lužnicí představuje první realizaci tohoto formátu v České republice a zároveň ukázku, jak se velký retailer adaptuje na měnící se nákupní chování. Kompaktní prodejna je navržena kolem jedné hlavní osy s postranními uličkami, které logicky rozdělují sortiment a umožňují rychlou orientaci i plynulý pohyb zákazníků. Přestože je prostor výrazně menší než u klasických hypermarketů, nabídka zůstává široká a cílí na každodenní potřeby. Prodejna je vybavena technologiemi podporujícími energetickou úspornost a udržitelný provoz. Komfort zákazníků zvyšují samoobslužné pokladny i ruční nákupní scannery, díky nimž je celý nákupní proces rychlý a plynulý.

Kamenná prodejna jako plnohodnotný brand experience

Pražská prodejna Arket na ulici Na Příkopě je příkladem prémiového konceptu, který kombinuje módu, kosmetiku a kavárnu do jednoho uceleného zážitku. Výrazné světelné logo a architektonicky zpracovaný vstup přitahují pozornost už z ulice, interiér pak pracuje s kvalitním osvětlením, otevřeným prostorem a pečlivě navrženými stojany i policemi. Sortiment je prezentován s důrazem na detail a vizuální harmonii, přičemž jednotlivé zóny – od oblečení přes kosmetiku až po kavárnu – přirozeně navazují. Arket zde jasně ukazuje, jak může kamenná prodejna fungovat jako brand experience, nikoli jen místo nákupu.

Be Lenka se stala prvním měsíčním vítězem letošního roku a jako první se tak zařadila mezi finálovou dvanáctku prodejen, ze které finálová porota celkového vítěze soutěže Visa Czech Top Shop za rok 2026.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofa Tomáše Sedláčka. 

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Až čtyři procenta bez rizika? Spořicí účty dál drží náskok před inflací

Až čtyři procenta bez rizika? Spořicí účty dál drží náskok před inflací
iStock
Veronika Kudrnová
Veronika Kudrnová

Úroky na spořicích účtech zůstávají vysoko, i když inflace klesá. Česká národní banka se změnami sazeb nespěchá, komerční banky také ne. Získat úrok nad tři, dokonce čtyři procenta stále jde. Klienti ale musí splnit různé, někdy komplikované, podmínky. Jak se v tom vyznat? Přinášíme srovnání únorových spořicích účtů.

Střadatelé se dnes nemusí dívat na výpis ze spořicího účtu s pocitem marnosti. Bonusové úroky totiž v řadě bank inflaci nejen dorovnávají, ale často ji i překonávají. Otázka ale zní: je to jen dočasné okno příležitosti, nebo snad nový, střednědobý normál? 

Inflace v Česku dál zpomaluje a v únoru se drží poblíž dvouprocentního cíle České národní banky (ČNB). Úrokové sazby ČNB, od nichž se v zásadě odvíjejí i úroky na spořácích, zůstávají po zasedání bankovní rady z minulého týdne beze změny. Na stejné úrovni se drží už od května 2025 a většina ekonomů oslovených newstream.cz nečeká v nejbližších měsících žádný zásadní obrat.

Jádrová inflace, tedy ta bez cen potravin, energií a regulovaných složek, bude podle hlavního prognostika Komerční banky Martina Gürtlera v souvislosti s uvolněnější fiskální politikou vlády zhruba od poloviny letošního roku spíše růst. „Nepředpokládáme proto, že by ČNB letos úrokové sazby snižovala, ale úplně vyloučit to samozřejmě nelze,“ předestírá Gürtler.

Termíňáky v roce 2026: Kam se vyplatí zaparkovat peníze

Money

Úroky na termínovaných vkladech letos nejčastěji míří do pásma dvou až tří procent ročně. Některé banky umí i 3,3 procenta, ale jsou to spíše výjimky. Zároveň platí, že v době, kdy spořicí účty často nesou podobně (a někde i víc), dává termíňák smysl hlavně tomu, kdo si nechce každý měsíc hlídat, jestli plní podmínky pro vyšší úrok na spořicím účtu. Banky totiž u spoření stále častěji odměňují pouze aktivní klienty.

Veronika Kudrnová

Přečíst článek

Aktuální prognóza České spořitelny také počítá se stabilitou úrokových sazeb během letošního roku. Hlavním důvodem je právě očekávaná zvýšená hodnota domácí složky inflace (tj. jádrová inflace), která by se podle analytika České spořitelny Jiřího Polanského mohla pohybovat se mezi 2,5 a 3,0 procenty. Také Polanský připouští, že se nedá vyloučit ani snížení sazeb, když na tiskové konferenci po únorovém zasedání o této možnosti bankovní rada diskutovala.

Analytici Trinity Bank ve vývojových scénářích kalkulují s tím, že by ČNB mohla letos sáhnout k jednomu, maximálně dvěma snížením sazeb. Rozhodovat přitom podle nich nebude jen domácí inflace, ale také vývoj geopolitické situace, kurz koruny nebo vnější ekonomické šoky. 

Nejvýhodnější spořicí účty

Současná stabilita sazeb centrální banky je pro komerční banky jasným signálem. Začátek února proto nepřinesl žádné výrazné přepisování ceníků a podle vyjádření bank to nevypadá na zásadnější posuny ani do budoucna. Trhem se téměř unisono nese vzkaz: úroky na spořicích účtech ponecháváme pro nejbližší měsíce tam, kde jsou (viz žebříček spořicích účtů na konci článku).

Při detailnějším pohledu na nabídky bank je ale zřejmé, že rozdíly mezi jednotlivými spořicími účty zůstávají výrazné. V čele žebříčku se drží banky, které jsou ochotné jít s úrokem nejvýš, často ale výměnou za splnění konkrétních podmínek. Úrok začínající čtyřkou některé banky stále ještě neopustily, ale přesouvají ho do bonusů, časově omezených akcí a podmiňují ho aktivitou, investováním nebo limitem pro vklad. 

Aktuálně nejvýrazněji vyčnívá Partners Banka, která si první místo drží díky bonusové sazbě navázané na doporučení nového klienta. Za každou nově „ulovenou duši“ získá klient Partners banky na jeden kalendářní měsíc úrok 4,06 procenta (tedy o jeden procentní bod víc oproti základní sazbě) pro vklady do půl milionu korun. Stejné zvýhodnění, ale na celého čtvrt roku, získá i nováček. „V následujících měsících chceme udržovat naši stávající atraktivní spořicí propozici a zvažujeme ještě její další vylepšení,“ prozrazuje mluvčí Partners Banky Tereza Píchalová.

Spoření na stáří: kdo má těžkou práci, má nově výhodu

Money

Letošní rok přináší v penzijním spoření důležitou novinku, která se dotkne zaměstnanců pracujících v rizikovém prostředí. Stát jim chce pomoci vytvořit dostatečné finanční zázemí pro dřívější odchod z práce, aniž by si museli zkracovat budoucí starobní důchod. Klíčovým nástrojem se tak stává nový povinný příspěvek zaměstnavatele na penzijní spoření. Jak ale upozorňují odborníci, samotná povinnost ještě nezaručuje úspěch. „Klíčovou roli bude hrát nejen výše příspěvků, ale především správně zvolená investiční strategie a kombinace penzijních a investičních produktů,“ říká finanční poradce společnosti Partners Lukáš Urbánek.

Michal Nosek

Přečíst článek

Hned za ní se v žebříčku drží mBank se svým mSpořicím účtem Plus, která nabízí úrok přesahující čtyři procenta bez nutnosti doporučení, ovšem při splnění aktivních podmínek na běžném účtu. Vysoko zůstává také Raiffeisenbank, jež kombinuje čtyřprocentní sazbu s požadavkem na pravidelné platby kartou. Právě tyto tři banky dnes udávají tempo trhu a slouží jako referenční bod pro konkurenci.

To ale neznamená, že by ostatní banky chtěly ze spořicích účtů udělat nezajímavý produkt. Naopak. Pro většinu z nich jde stále o klíčový nástroj, jak si udržet klienty a jejich peníze.

„Střadatelé jsou si stále více vědomi podmínek pro získání nejlepšího úročení, stejně tak i nabídek konkurence. Úrokové sazby depozitních produktů obecně velmi bedlivě sledují,“ podotýká mluvčí skupiny ČSOB Petr Milata a dodává: „Spořicí účty nicméně nepovažujeme za produkt, který může inflaci dlouhodobě porážet, a proto klienty motivujeme k vlastnictví investičních a státem podporovaných produktů. U těch z hlediska zhodnocení vidíme dlouhodobě vyšší smysl.“

Spořicí účty v lednu 2026: Čtyřprocentní úrok nezmizel, ale přibylo podmínek

Money

Čtyřprocentní úrok se na nejlepších spořicích účtech drží i po Novém roce, i když pro mnohé střádaly už jen pro oko. Kdo chce dnes ze spoření vytěžit maximum, musí hlídat nejen číslo v ceníku banky, ale i limity, bonusy a další drobně psané podmínky. Víme, kde vám za vaše peníze dají nejvíc.

Veronika Kudrnová

Přečíst článek

Spořicí účet jako základ, ne cíl

K chytré správě a diverzifikaci volných prostředků vedou klienty i v Moneta Money Bank. „Klienty motivujeme k investování části prostředků do fondů, kde mohou dosáhnout vyššího potenciálního výnosu než na spořicích účtech při zachování dobré likvidity,“ uvedla mluvčí banky Tereza Ryšanová. 

Také v UniCredit Bank pozorují, že klienti více přemýšlejí o rozložení svých financí. „Stále více lidí chápe rozdíl mezi krátkodobým spořením a dlouhodobým investováním a aktivně oba přístupy kombinuje,“ říká mluvčí banky Petr Plocek.

Podobnou zkušenost mají i v Air Bank. Podle zástupce tiskové mluvčí Michala Kuzmiaka se klienti o své peníze zajímají mnohem aktivněji než dříve a častěji zvažují i jiné způsoby jejich uložení tak, aby se co nejlépe zhodnocovaly. Pro ty, kteří s investováním teprve začínají a chtějí si budovat dlouhodobou finanční rezervu, bývá první volbou automatická investiční platforma Portu – ať už v podobě klasických portfolií, nebo portfolií zaměřených na investování na penzi v rámci dlouhodobého investičního produktu (DIP). Zvyšuje se podle něj i zájem o přímé investice do akcií a ETF.

Výše zůstatků, které střadatelé drží, roste napříč bankami. Zároveň se ale mění způsob, jakým lidé své peníze rozkládají. „Vedle spořicích účtů posiluje role termínovaných vkladů a investic do fondů, zejména formou pravidelných měsíčních investic,“ podotýká ředitelka marketingu a komunikace skupiny Creditas Lucie Brunclíková. 

Spořicí účty tak v současném prostředí chrání hodnotu krátkodobé rezervy. Banky zároveň dávají čím dál jasněji najevo, že spořák nemá být konečnou stanicí, ale spíš výchozím bodem. V době klesající inflace a relativně stabilních sazeb se proto láme chování klientů – část peněz zůstává na účtu pro jistotu, zbytek se postupně přesouvá tam, kde má šanci vydělávat víc. Právě tahle kombinace bude novým standardem, se kterým budou muset střadatelé i banky počítat i v dalších letech.

Žebříček spořicích účtů (únor 2026)

Rychlý přehled nejzajímavějších sazeb a podmínek. Detaily a kompletní srovnání doplňují poslední dva sloupce tabulky. Scroll pro pohyb v tabulce na jejím konci.

Banka Max. sazba p.a. Limit pro max. sazbu Podmínky pro max. sazbu Poznámka
1 Partners Banka 4,06 % do 500 000 Kč Doporučení nového klienta / využití kódu od stávajícího klienta. Pro doporučovatele platí na měsíc, pro nováčka na 3 měsíce. Poté se sazba vrací níž na 3,06 % za podmínky pěti plateb měsíčně, jinak úrok spadne na polovinu 1,5 %.
2 mBank 4,01 % do 500 000 Kč První 3 měsíce bez podmínek. Po akčním období typicky: příjem min. 15 000 Kč/měs. + min. 5 plateb kartou/měs. Garance sazeb do 28. 2. 2026.  Nad 500 tis. banka úročí zůstatky nižšími sazbami. (např. 3,61 % do 3 mil. a 3,21 % nad 3 mil.).
3 Raiffeisenbank 4,00 % do 500 000 Kč 10 plateb/měs. Výše bonusového úroku se odvíjí od výše zůstatku a  toho, jaký máte sjednaný běžný účet. U Chytrého BÚ se vklady úročí 4% jen do půl milionu.  U Aktivního i Exkluzivního BÚ se vklady do půl milionu úročí 4%. Částka od 500 tis. do 1 mil., respektive 5 mil. u Exkluzivního BÚ pak 3%.
4CREDITAS 4,0 % / 3,5 % do 500 000 Kč  Investice min. cca 3 000 Kč/měs. pro 4,0 %. Nižší investice 3000 Kč/měs. zajistí střadateli úrok jen 3,5 %. Pro nulové investice platí sazba 3,0 %. Zůstatky nad půl milionu banka úročí 1 %. 
5ČSOB 3,80 % do 250 000 Kč (pro Premium konto do milionu) 5 plateb/měs. a kombinace aktivit (investice/penze/stavebko) aspoň 1500 Kč/měs. (s Premium 4000 Kč/měs). Od čtvrt milionu do milionu je úrok 2 %, nad milion 0,15 %. Při nesplnění podmínek jen 0,25 % do milionu.
Garance sazeb do 31. 3. 2026.
6Česká spořitelna 3,80 % do 400 000 Kč Plus účet + George + pravidelné investice nebo penzijní spoření (typicky min. 2 000 Kč/měs.) Zůstatek nad limit bývá úročen výrazně níž (řádově setiny procenta).
7VÚB Banka 3,60 % bez stropu Bez podmínek (produkt slovenské banky pro CZ klienty) Pozor na daňové potvrzení – bez doložení daňového domicilu může banka uplatnit srážku (základní sazba 19 %).
8Komerční banka 3,50 % do 1 000 000 Kč Bonus typicky na 6 měsíců (aktivace v aplikaci), podmínkou bývá jednorázový převod min. 100 000 Kč, neplatí pro nové klienty. Po bonusovém období sazba klesá na 3,0 %.
9Fio banka 3,25 % do 200 000 Kč Bez složitých podmínek Pro pásmo od 200 000 do milionu je úrok 0,1 %, od jednoho do deseti milionů 0,15 %, nad deset milionů 0,2 %.
10Trinity Bank 3,21 % nad 600 000 Kč Pásmové úročení (vyšší sazba až od vyššího zůstatku) Při zůstatku nad 300 000 Kč do 600 000 Kč je sazba na celý vklad 2,38 %, při nižším zůstatku jen 2,01 %. 
11UniCredit Bank 3,15 % do 2 000 000 Kč Min. 3 platby/měs. + příjem min. 20 000 Kč nebo investice min. 2 000 Kč/měs.  
12MONETA Money Bank 2,9 % bez limitu  Prémiový účet Gold; bez poplatku typicky při vyšším objemu vkladů aspoň milion korun Alternativa „Spoření H“ nabízí 2,6 % do 1 mil., 0,5 % nad 1 mil. Garance sazeb do 31. 3. 2026.
13Air Bank 2,6 % do 300 000 Kč (až do 500 000 Kč při aktivitě) Aktivita: Min. 5 plateb/měs. + příjem 25 tis. Kč/měs. Nad strop se už zůstatek zpravidla neúročí.
14J&T Banka 2,4 % bez stropu  Obvykle pro vyšší vklady / klienty s investicemi (např. od 1 mil. Kč nebo kombinace vztahu s bankou)  

Tip: „Max. sazba“ bývá často bonusová – rozhoduje limit, pásma a to, jestli podmínky splníte každý měsíc. Zdroj dat: webové stránky bank

Pozn. red. Většinový majitel Trinity Bank Radomír Lapčík je investorem zpravodajského serveru newstream.cz.

Související

Srovnání spořicích účtů. Kde vám ještě stále dají úrok nad šest procent

Money

Věra Tůmová

Přečíst článek
V mobilním telefonu máme dnes nejlepší analytické nástroje pro rodinné finance v historii

Umělá inteligence hlídá rodinné rozpočty. Jak ji využít na maximum

Money

Stanislav Šulc, Zlaťák

Přečíst článek

Trumpův muž pod tlakem. Lutnick kvůli vazbám na Epsteina schytává kritiku od demokratů i republikánů

Americký ministr obchodu Howard Lutnick
ČTK
ČTK
ČTK

Americký ministr obchodu Howard Lutnick při slyšení v Senátu popřel, že by měl v minulosti jakýkoli vztah se zesnulým sexuálním delikventem Jeffreym Epsteinem. Lutnick čelí tlaku demokratů i republikánů na odstoupení z funkce od chvíle, kdy nově zveřejněné spisy o Epsteinovi odhalily nové informace o vazbách nynějšího ministra na finančníka. Demokratický senátor Chris Van Hollen prohlásil, že nová zjištění vyvolávají otázky o Lutnickově způsobilosti zastávat ministerský post. Píše o tom agentura Reuters.

Americké ministerstvo spravedlnosti na konci ledna zveřejnilo miliony dokumentů souvisejících s Epsteinem, včetně e-mailů, podle nichž Lutnick navštívil Epsteinův soukromý ostrov, aby s ním poobědval. Lutnick přitom dříve tvrdil, že v té době už s Epsteinem nebyl v kontaktu.

Lutnick dnes prohlásil, že si s Epsteinem vyměnili pouze asi deset e-mailů a setkali se třikrát během 14 let. Lutnick se podle svých slov oběda s Epsteinem účastnil pouze proto, že zrovna plul na lodi poblíž finančníkova ostrova, a přítomna byla i Lutnickova rodina.

„Neměl jsem s ním žádný vztah. S tím člověkem jsem neměl téměř nic společného,“ řekl Lutnick při slyšení před senátním výborem.

Lutnick v minulosti uváděl, že se zavázal, že už nikdy nebude s Epsteinem v jedné místnosti poté, co finančník Lutnickovi v roce 2005 ukázal masážní stůl ve svém domě a pronesl sexuálně sugestivní poznámku. Kromě toho, že Lutnick v roce 2012 s Epsteinem poobědval, však e-maily rovněž ukazují, že Epstein v roce 2015 obdržel od Lutnicka pozvánku na fundraisingovou akci pro tehdejší prezidentskou kandidátku Hillary Clintonovou, která se konala v Lutnickově finanční společnosti.

„Já i moje žena víme, že jsem v žádném ohledu neudělal vůbec nic špatného,“ prohlásil Lutnick.

Ministr je jedním z vlivných mužů v politice, byznysu či zábavním průmyslu, včetně amerického prezidenta Donalda Trumpa, kteří se stali terčem kritiky kvůli svým vazbám na Epsteina, což vypovídá o elitních společenských kruzích, ve kterých se Epstein pohyboval.

Emmanuel Macron

Macron tepe do Trumpa: Z USA přišla vůči EU jasná agrese

Politika

Evropská unie čelí každý den a týden novým hrozbám, které nově přichází i ze Spojených států, kde převládá ideologie naladěná proti Evropě. Uvedl to francouzský prezident Emmanuel Macron v rozhovoru, který vydal deník El País. Podle něj z USA přišla jasná agrese. Macron kritizuje také strategii některých vlád, které se snaží demonstrovat svou ideologickou afinitu s americkým prezidentem Donaldem Trumpem.

ČTK

Přečíst článek

Trump pohrozil Kanadě, že nepovolí otevřít nový most mezi oběma státy

Trump blokuje otevření mostu mezi Kanadou a USA. Musí s námi jednat s úctou, napsal

Politika

Prezident Spojených států Donald Trump pohrozil, že nepovolí otevření dokončovaného mostu mezi americkým Detroitem a městem Windsor v Kanadě. Jako důvody na své sociální síti Truth Social zmínil kanadské vlastnictví mostu, odmítání prodeje amerického alkoholu v kanadské provincii Ontario, kanadská cla na americké mléčné produkty a kanadská obchodní jednání s Čínou.

ČTK

Přečíst článek

Související

Donald Trump a Jeffrey Epstein v roce 1997

Přehlídka osobností. Nově zveřejněné spisy o Epsteinovi zmiňují Trumpa, Clintona nebo Jacksona

Politika

ČTK

Přečíst článek
Doporučujeme