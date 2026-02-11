Vítězné prodejny lednového kola Visa Czech Top Shop
Lednové kolo soutěže Visa Czech Top Shop ukazuje tři různé cesty, jak dnes dělat retail dobře: kompaktní a promyšlený prostor Be Lenka v Arkádách Pankrác, první český formát Kaufland XS ve Veselí nad Lužnicí postavený na rychlém a plynulém nákupu, a pražský Arket na Na Příkopě, kde se kamenná prodejna mění v plnohodnotný brand experience. Měsíčním vítězem se stala Be Lenka, která se jako první letos zařadila do finálové dvanáctky pro rok 2026.
Promyšlený retail v kompaktním prostoru
Prodejna Be Lenka v OC Arkády Pankrác potvrzuje, že i menší formát může nabídnout velmi kvalitní zákaznickou zkušenost. Interiér je postaven na kombinaci šedých tónů a přírodního dřeva, jež je využito jako obklad jedné ze stěn a pomáhá vyvážit minimalistický design přírodním prvkem. Boty jsou vystaveny na nástěnných stojanech, které umožňují snadnou orientaci i komfortní prohlížení, samozřejmostí jsou jasně viditelné cenovky. Prostor je logicky uspořádaný, funkční zóny jsou soustředěné kolem pokladny. Digitální obrazovka u vstupu představuje aktuální nabídku a akce, zatímco personál zajišťuje plynulý průběh obsluhy a poskytuje zákazníkům potřebnou asistenci.
Nový formát pro rychlé a cílené nákupy
Kaufland XS ve Veselí nad Lužnicí představuje první realizaci tohoto formátu v České republice a zároveň ukázku, jak se velký retailer adaptuje na měnící se nákupní chování. Kompaktní prodejna je navržena kolem jedné hlavní osy s postranními uličkami, které logicky rozdělují sortiment a umožňují rychlou orientaci i plynulý pohyb zákazníků. Přestože je prostor výrazně menší než u klasických hypermarketů, nabídka zůstává široká a cílí na každodenní potřeby. Prodejna je vybavena technologiemi podporujícími energetickou úspornost a udržitelný provoz. Komfort zákazníků zvyšují samoobslužné pokladny i ruční nákupní scannery, díky nimž je celý nákupní proces rychlý a plynulý.
Kamenná prodejna jako plnohodnotný brand experience
Pražská prodejna Arket na ulici Na Příkopě je příkladem prémiového konceptu, který kombinuje módu, kosmetiku a kavárnu do jednoho uceleného zážitku. Výrazné světelné logo a architektonicky zpracovaný vstup přitahují pozornost už z ulice, interiér pak pracuje s kvalitním osvětlením, otevřeným prostorem a pečlivě navrženými stojany i policemi. Sortiment je prezentován s důrazem na detail a vizuální harmonii, přičemž jednotlivé zóny – od oblečení přes kosmetiku až po kavárnu – přirozeně navazují. Arket zde jasně ukazuje, jak může kamenná prodejna fungovat jako brand experience, nikoli jen místo nákupu.
Be Lenka se stala prvním měsíčním vítězem letošního roku a jako první se tak zařadila mezi finálovou dvanáctku prodejen, ze které finálová porota celkového vítěze soutěže Visa Czech Top Shop za rok 2026.
ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofa Tomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.