Visa ocenila nejlepší kamenné prodejny. Uspěly Bjut by Dr. Max i Potten & Pannen
Společnost Visa vyhlásila výsledky letošního ročníku soutěže Visa Czech Top Shop, která oceňuje nejlepší kamenné prodejny v Česku. Hlavní cenu za rok 2025 získal obchod Bjut by Dr. Max v pražském obchodním centru Westfield Chodov. Porotu zaujal především propojením prodeje kosmetiky s odbornými službami a důrazem na zákaznický servis.
Soutěž se koná od roku 2021 a každý měsíc vybírá prodejny, které podle hodnotitelů nabízejí mimořádnou zákaznickou zkušenost. Z měsíčních vítězů následně odborná porota určí trojici nejlepších obchodů roku. Hodnotí se zejména úroveň obsluhy, inovace, udržitelnost a celkový koncept prodejny.
Vítězný beauty koncept Bjut by Dr. Max nabízí kromě prodeje kosmetiky také diagnostiku pleti a kosmetická ošetření přímo na místě. Podle poroty přispívají k celkovému dojmu také moderní design, digitální prvky a individuální přístup k zákazníkům.
Druhé místo obsadila prodejna Potten & Pannen – Staněk na Senovážném náměstí v Praze. Showroom kuchyňského vybavení sází na prezentaci produktů jako designových objektů a nabízí individuální konzultace v prostředí historické budovy.
Které právnické firmy patří mezi ty nejlepší na českém trhu? Svůj aktuální pohled na trh právních služeb nabízí mezinárodní publikace Chambers and Partners nebo Lexology, píše ve svém pravidelném právním souhrnu Jaroslav Kramer, spolupracovník redakce. Věnuje také sedmnáctému ročníku českého Zákona roku, který vybírá ty nejvýznamnější legislativní počiny s pozitivním dopadem.
Elitní advokátní kanceláře i nejlepší zákony. Sezona právnických ocenění je v plném proudu
Zprávy z firem
Třetí příčku získala Crystalex Flagship Store v Praze. Porotu zaujala kombinací moderní architektury s tradicí českého sklářství, minimalistickým interiérem i odborně vyškoleným personálem.
Vedle hlavních cen byla udělena i speciální ocenění. Cenu zaměstnanců společnosti Visa získal Fanshop SK Slavia Praha. Cenu veřejnosti, o níž rozhodovalo hlasování zákazníků, obdržela prodejna Rossmann v obchodním centru Fénix Praha. Ocenění za udržitelnost si odnesla prodejna Billa ve Vracově za ekologický přístup k provozu.
V kategorii Obchůdek 2021+, určené menším venkovským prodejnám, zvítězil Obchůdek 24/7 v obci Rváčov. Ocenění v kategorii Česko platí kartou získala prodejna Rozkvetlo v Moravanech u Brna.
ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.