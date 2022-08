Velký problém pro euro. Fed chystá razantní zvednutí sazeb

Ačkoli k zásadnímu vystoupení šéfa americké centrální banky Jeroma Powella dojde až zítra, nálada centrálních bankéřů je podle agentury Bloomberg jasná: sazby musejí růst, a to klidně výrazně. Důvod? Inflační tlaky se zatím nepodařilo dostatečně zkrotit.

K měnovému zasedání americké centrální banky dojde až příští měsíc. Přesto již nyní se peče její rozhodnutí zejména ohledně úrokových sazeb. V Jackson Hole probíhá každoroční zasedání šéfů světových centrálních bank a jednotlivá vystoupení naznačují náladu bankéřů ještě před hlavním výstupem šéfa Fedu Jeroma Powella.

„Je velmi důležité, abychom dostatečně lidem vysvětlili, jaký je náš hlavní cíl,“ cituje agentura Bloomberg Esther Georgeovou, členku Fedu z Kansas City, která se letos podílí na řízení měnové politiky. „Sazby budeme muset ještě dál zvyšovat, abychom zpomalili poptávku, a tím začali dostávat inflaci k našemu cíli,“ dodala Georgeová.

Podle Bloombergu tím Georgeová nastavila očekávání před zítřejším vystoupením Jeroma Powella, který v něm potvrdí snahu Fedu ještě více utáhnout měnovou politiku.

Sazby porostou nad čtyři procenta

Jak výrazně pak Fed může jít? I na tuto otázku členka Fedu překvapivě zareagovala. „Ještě tu je docela velký prostor,“ uvedla Georgeová. Podle Bloombergu by tak Fed mohl postupně zvednout sazby až na čtyři procenta, a možná i mírně nad ně. Aktuálně přitom drží sazby v pásmu 2,25 až 2,50 procenta.

Agentura Reuters posléze přišla s insiderskou informací, že by se na svém příštím zasedání mohl Fed vydat jedním ze dvou scénářů. První je zvýšení sazeb o 0,5 procenta, druhý o 0,75 procenta. Přičemž podle zdrojů Reuters v tuto chvíli ještě není rozhodnuto, ke kterému scénáři se nakonec bankéři přikloní.

Jak Georgeová naznačila, důvodem rychle rostoucích sazeb je stále nezkrocená inflace, která v USA dosáhla hodnoty 8,5 procenta, což je druhá nejvyšší míra za čtyři dekády.

I proto se i další centrální bankéř kloní spíše k rychlejšímu zvyšování sazeb. Je jím Patrick Harker, který ve Fedu sedí za stát Filadelfie. „Neumím v tuto chvíli s jistotou tvrdit, zda to bude o 0,5 nebo o 0,75. Ale pokud bychom sazby zvedli o půl procenta, byl by to příliš holubičí přístup. Nebyl by to úplně zásadní tah,“ uvedl Harker pro CNBC.

Další tlak na euro

Růst sazeb tradičně má pozitivní vliv na měny. A proto razantnější růst sazeb Fedu postupně vedlo k posilování americké měny zejména proti evropskému euru.

Pokud Fed nakonec přistoupí k razantnějšímu zvýšení, bude to představovat další tlak na společnou evropskou měnu. Ta se přitom v posledních dnech potýká s výrazným poklesem a opět spadla pod paritu s dolarem.

Evropská centrální banka tak bude muset také reagovat a je pravděpodobné, že kvůli rostoucí inflaci v eurozóně a také rostoucím sazbám hlavních konkurenčních centrálních bank bude nucena také přistoupit k růstu sazeb. Přitom v eurozóně může být pro některé země velmi náročné kočírování vlastního dluhu, pokud se zvýší úroky.

