Stanislav Šulc: Vláda růstem platů vytáhla kudlu a chystá se ji vrazit do zad ČNB

Platy ve veřejném sektoru jsou dlouhodobě polem, na němž se ekonomové střetávají s politiky. Ještě před pár měsíci se vzácně shodli, že platy v těžkých dobách nelze zvedat. Tomu je ale nyní konec. V ještě těžších dobách jde evidentně ekonomická logika stranou a převládá logika politická. Ta se ale brzy projeví na dalším růstu inflace.

Reklama

Na dalších deset procent k platu si od září přijde téměř 400 tisíc lidí pracujících ve veřejném sektoru. Když jsme tuto zprávu zveřejnili, v diskusi se objevily dvě protichůdné reakce. Podle lidí pracujících pro stát, „to je žalostně málo“. A vlastně mají pravdu, protože při inflaci blížící se dvaceti procentům je desetiprocentní přilepšení stále nedostačující.

Ale druhé reakce mají také pravdu, přitom jsou zcela opačné. „Já se nestačím divit. Co dělala Babišova vláda, dělá i tato vláda. Zase se zvednou platy státním zaměstnancům. Kdo na to bude vydělávat? Zase veřejný sektor nebo se zase republika o to víc zadluží. To je nehoráznost. A od ledna znovu.“

PŘEHLEDNĚ: Komu se od září zvedne plat o deset procent Politika Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) slíbil zvýšit platy o deset procent části lidem zaměstnaným ve veřejném sektoru. Kdo přidáno dostane, a kdo si naopak bude muset počkat? ČTK Přečíst článek

Konec odpovědné fiskální politiky

Zvyšování platů ve veřejném sektoru je vždy provázeno velkými emocemi. Pokaždé se kolem něj rozpoutá menší válka mezi „spořivými“ ekonomy a „rozhazovačnými“ politiky.

Za Fialovy vlády to ale mělo být jiné. Kabinet odvážně rozhodl, že zkrátka není čas na obvyklé navyšování platů ve státní sféře, a kromě pár vybraných činností, kde potřebuje motivovat, přidávat nechtěl. V době očekávaného zpomalení ekonomiky zcela pochopitelný krok. Navíc takzvaně protiinflační, protože růst platů bývá signál pro firmy, aby začaly zvyšovat mzdy a víc peněz v ekonomice rovná se inflace.

Reklama

Fiskální politika vlády tím může pomáhat měnové politice České národní banky, která již zvýšila sazby dostatečně a je potřeba vysedět tu dlouhou dobu, kdy se tyto kroky projeví.

David Ondráčka: Co se stane v listopadu bez plynu? Připravte se na hororový scénář Názory Včera jsem usnul a měl nehezký, ale živý sen, pouští se do jeho převyprávění protikorupční expert a bývalý šéf české pobočky Transparency International David Ondráčka. Jsme na začátku listopadu 2022. A události pádí rychle za sebou. David Ondráčka Přečíst článek

Kudla do zad ČNB?

Nyní ale vláda přinejmenším vytáhla příslovečnou kudlu, kterou nejspíš vrazí protiinflačním krokům ČNB do zad. Zatím se chystá přidat deset procent zhruba polovině státních zaměstnanců.

To v době, kdy firmy naopak horečně přemýšlejí, kde vzít prostředky na pokrytí brutálně rostoucích nákladů. K tomu přijdou povinné valorizace důchodů a nejspíš pokračování růstu platů v eráru.

Češi chudnou jako nikdy dřív, přestože suma na výplatnici roste. Tato ukolébavka ale brzy dohraje Názory Reálné výdělky Čechů letos nejpravděpodobněji klesnou takřka o desetinu. Skutečný pád životní úrovně si Češi ale ještě plně neuvědomují, zatím podléhají mentální iluzi, která tlumí jejich rozhořčení. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Jednání o kolektivních smlouvách se blíží

Jak zareagují firmy? Samozřejmě se nemusejí bát toho, že by jim většina zaměstnanců sběhla do státní správy, protože ta jednoduše tolik lidí nepobere. Hypoteticky by tak nemusely firmy dělat nic. Přesto tlak na mzdy bude hlavní otázkou podzimu. Ve velkých firmách třeba se státní nebo nadnárodní účastí se budou vyjednávat nové kolektivní smlouvy. A tam kromě údaje o inflaci jistě bude údaj o růstu platů ve státním zcela zásadní.

A to již může představovat opravdový spouštěč spirály v celém soukromém sektoru, který u menších firem může být likvidační. Budou tak stát před klasickým dilematem: mají lidi propustit a třeba i zavřít krám, nebo se pokusí kreativně všechny převést na IČO, státu posílat méně odvodů a doufat, že to nějak vyjde? Ani jedna z variant přitom pro stát není nijak vysněná.

Na zaměstnance ČNB inflace nedolehne. Všichni si platově polepší o 20 procent Money Na zaměstnance ČNB inflace nedolehne, všichni si letos automaticky platově polepší o zhruba 20 procent. Lidé by se jimi měli inspirovat a dojednat si k pracovní smlouvě inflační doložku – je to nejlepší zbraň proti inflaci. Lukáš Kovanda Přečíst článek