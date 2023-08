Lukáš Kovanda: Michl si kopl do Rusnoka. Může za vysokou inflaci

Za mimořádně vysokou inflaci v Česku může i chybná měnová politika České národní banky. Přelomově to připouští guvernér ČNB Aleš Michl. Nezvyklé přiznání je ale kritikou předchozího Rusnokova vedení. Strategie měnové politiky ČNB za posledních dvanáct měsíců podle Michla už byla správná a má již dílčí výsledky.

Za nejvyšší inflaci v EU můžeme i my, Česká národní banka, a naše chyby, připouští guvernér české centrální banky Michl.

Ve svém textu, jenž vznikl po návratu z každoroční klíčové konference centrálních bankéřů celého světa, pořádané tradičně v Jackson Hole ve Wyomingu, si guvernér nezvykle sype popel na hlavu. Lépe řečeno, sype jej na hlavu hlavně předchozímu vedení ČNB.

„Při debatě s kolegy z americké centrální banky, Evropské centrální banky, Bank of England nebo Reserve Bank of New Zealand jsem si potvrdil, že tak jako u nich, projdou naše modely auditem a kritickým hodnocením,“ píše Michl. „V Česku se již nesmí opakovat rok 2017, kdy se významně navýšil objem likvidity v bankovním systému s cílem oslabit korunu a vyvolat inflaci,“ dodává.

Není to ještě vítězství

V dubnu roku 2017 tehdejší vedení ČNB ukončilo kontroverzní intervenci za slabší korunu, jejímž cílem bylo, jak píše Michl, vyvolat inflaci. Tuzemská centrální banka se zejména v letech 2013 až právě 2017 obávala možných důsledků deflace, tedy plošného poklesu cenové hladiny v ekonomice.

Michl kritizuje zejména poslední měsíce intervence, započaté už v listopadu 2013. Guvernér upozorňuje, že mezi prosincem 2016 a dubnem 2017 se zvýšila bilance ČNB, respektive likvidita bankovního sektoru, o závratný bilion korun, a to z 1300 na 2300 miliard korun. To podle Michla „přispělo k tomu, že jsme později měli nejvyšší jádrovou inflaci v EU.“

Guvernér ČNB též nezvykle otevřeně připouští, že minulá politika ČNB byla mylná, přičemž ovšem – jak dodává – nyní „nelze šmahem napravit chyby z posledních let.“