Trh nedýchá před dnešním projevem šéfa Fedu v Jackson Hole

Blíží se začátek školního roku, což značí, že globální trhy opět upínají pozornost do amerického Jackson Hole, kde se koná tradiční slet centrálních bankéřů a kde často zaznívají velmi důležité výroky, jež avizují klíčové změny v nastavení měnové politiky. Mohlo by tomu být tak i dnes, kdy v 16 hodin našeho času vystoupí s projevem šéf americké centrální banky Jerome Powell.

Od Powella se tentokrát čeká, že neformálně vyhlásí vítězství Fedu nad vysokou inflací a připustí, že by bylo vhodné zahájit cyklus snižování úrokových sazeb, resp. postupně začít odbourávat měnovou restrikci, kterou centrální banka nyní aplikuje. Všeobecně se přitom počítá s tím, že v projevu bude zmíněn odklon od inflačního problému a přesun pozornosti k druhé noze duálního mandátu Fedu, kterým je plná zaměstnanost a tedy trh práce.

Pro finanční trhy bude přitom klíčové jak bude Powell interpretovat a především akcentovat fakt, že míra nezaměstnanosti letos vzrostla z lednových 3,7 procenta na červencových 4,3 procenta. Ačkoliv současná míra nezaměstnanosti není nikterak alarmující, tak bude důležité zdali se Powell nějak vyjádří k tempu, jímž se zvyšuje, resp. zdali z jeho projevu bude cítit nervozitu.

Pokud pak jde o interpretační rovinu aktuálního nárůstu nezaměstnanosti, tak bude důležité zdali jej Powell bude vysvětlovat ochlazujícím růstem, anebo připustí i jiná vysvětlení. Například takové, že současný posun míry nezaměstnanosti může souviset s velmi silnou imigrací, která způsobuje, že se na trh práce tlačí masy nových adeptů, který není schopen absorbovat. Dodejme, že pokud by platila tato hypotéza, tak to má důležité implikace pro měnovou politiku, neboť ta by nemusela na tento “strukturální” (a pravděpodobně dočasný) nárůst míry nezaměstnanosti reagovat.

Pochopitelně z pohledu tržního nastavení bude nejzajímavější zdali šéf Fedu vyšle nějaké konkrétnější signály směrem nadcházejícím zasedáním z nichž by se dalo vyvodit jak agresivní by Fed na počátku cyklu snižování sazeb mohl být. Přesněji řečeno zdali jsou úvahy o tom, že by Fed začal v září “padesátkou” (tj. snížil sazby o 50bps) realistické, či o jakém tempu odbourávání restrikce vedení Fedu uvažuje (např. redukce sazeb na každém zasedání). Zde se obáváme, že Powell nebude chtít příliš specifický, což může být s ohledem na poměrně holubičí nastavení dolarové výnosové křivky interpretováno jako mírně jestřábí výstup.

