Týden Tradera: Americká ralley pokračuje, hrozba pro ekonomiku nyní leží na Rýně

Americká rallye pokračuje. Zlepšující se data o inflaci a další vlna uzavíraní „shortů“ vynesly americké indexy na nová několika týdenní maxima. Obavy z větších měnově politických zásahů Fedu jsou upozaděny a vše se zdá zalité sluncem. Z pohledu indexu S&P 500 jsme se dokonce vrátily nad úroveň 4200 bodů. A jaké byly hlavní události minulého týdne? Jak dopadla důležitá čísla o růstu cen z domácí ekonomiky nebo jaká čísla reportoval ČEZ?

Pozitivní zprávou pro trhy byla data o inflaci v USA, která posunula burzy na vyšší mety. Ceny, které spotřebitelé platí za zboží a služby, se v červenci oproti předchozímu měsíci zvýšily o 8,5 procenta, což je zpomalení tempa oproti předchozímu měsíci způsobené zejména poklesem cen benzinu.

V meziměsíčním srovnání se ceny nezměnily, protože ceny energií se obecně snížily o 4,6 procenta a benzinu o 7,7 procenta. To kompenzovalo 1,1procentní meziměsíční nárůst cen potravin a 0,5 procentní zvýšení nákladů na bydlení. Ekonomové oslovení agenturou Dow Jones očekávali, že celkový index spotřebitelských cen vzroste meziročně o 8,7 procenta a meziměsíčně o 0,2 procenta. Ochlazení cen nyní znamená, že by Fed v září nemusel přistoupit k dalšímu zvýšení sazeb až o 100 bps. To je pro americké akcie dobrá zpráva, protože trh po silných datech o nezaměstnanosti počítal i s variantou vyššího utažení úrokových sazeb.

Hrozba leží na vyschlém Rýně

Hrozba pro ekonomiku nyní leží na Rýně. Kanálem proudí do německé ekonomiky řada materiálů a komodit a jeho úroveň hladiny v Kaubu klesla na 40 centimetrů, což znamená ohrožení průjezdu lodí. V roce 2018, kdy se voda naposledy snížila, to vedlo ke snížení růstu německé ekonomiky za čtvrtletí o 0,4 procenta.

Siemens po 12 letech poprvé ve ztrátě. Německý koncern prodělal 1,5 miliardy EUR v třetím fiskálním čtvrtletí, ztráta je spojena zejména s odpisy s vývojem v Rusku. Tržby společnosti meziročně přesto rostly až o 11 procent meziročně, když dosáhnuly 17,9 miliard EUR. Společnost Siemens si je jistá v kramflecích, oznámila, že jí zakázky stále přibývají, a to i v nejisté době.

Britská vláda se připravuje na systém přerozdělení dodávek plynu. Pokud by přišly silné mrazy a hrozil nedostatek na trhu s energiemi, vláda by zavedla organizované odstávky plynu pro průmyslové podniky. K čemu by to vedlo si všichni snadno můžeme představit, další narušení křehkých dodavatelských řetězců a v konečném důsledku inflaci. Bank of England nedávno varovala, že země se bude potýkat s dlouhou recesí, a to i přes rekordní růst cenové hladiny okolo devíti procent.

Inflace zpomaluje

Inflace v domácí ekonomice v červenci vykázala další zpomalení meziměsíčního tempa, a to i přes ohlášené rekordní zvýšení cen energií pro domácnosti. Inflace bude i nadále růst, ale její tempo může být pozvolnější a vrcholit později, což trochu usnadní práci současné holubičí ČNB. Spotřebitelské ceny se v červenci meziměsíčně zvýšily o 1,3 procenta, a to zejména vlivem sezónního růstu cen dovolených. V meziročním vyjádření dosáhl růst spotřebitelských cen 17,5 procenta, což je o 0,3procentního bodu více než v červnu. Inflace pod prognózou centrální banky bude vítanou zprávou pro holubice v bankovní radě. Na druhou stranu ceny energetických komodit (elektřina, plyn) dále rostly v minulých týdnech, což může ukázat na další výrazný růst cen elektřiny pro domácnosti v srpnu a září.

Hospodářské výsledky reportoval energetický gigant ČEZ. Nad impozantními čísly se podepsal růst cen elektřiny a trading energetických komodit obecně. V samotném druhém čtvrtletí firma reportovala růst provozního zisku na 15,6 miliard korun a čistý zisk 6,9 miliard korun Za celé I. pololetí EBITDA firmy činila 59,3 miliard korun a čistý zisk dosáhl úctyhodných 33,6 miliardy korun. Skupina ČEZ navyšuje celoroční výhled EBITDA na úroveň 110 až 115 miliard korun a čistý zisk očištěný o mimořádné vlivy na úroveň 60 až 65 miliard korun. Akcie reagovaly růstem k hladině 1100 korun za akcii.

Z mého pohledu se ceny akcii ČEZ stále nacházejí na atraktivních hodnotách i přes hrozbu uvalení daně „windfall tax“. Vzhledem k pokračujícímu růstu cen komodit lze očekávat, že by mohlo ještě přijít určité navýšení celoročního výhledu ze strany managmentu ČEZ. V příštím roce je pak na stole rekordní dividenda okolo 100 korun na akcii.

