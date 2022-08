Euro se zřítilo pod úroveň dolaru

Spekulace na další růst sazeb v USA i slabé výsledky německé ekonomiky jsou důvodem opětovného oslabení eura.

Euro se dnes propadlo na nejslabší úroveň za pět týdnů. Poprvé od poloviny července se podívalo pod paritu s dolarem, když se kurs k americké měně dostal na 0,9988 dolaru.

Za propadem měny jsou spekulace o dalším růstu sazeb na dolaru – což stahuje peníze celého světa do dolarových aktiv –, další zdražení plynu i výsledky německého exportu, který minulý měsíc propadl o sedm procent.

Novým spekulacím o růstu sazeb na dolaru nahrálo vyjádření šéfa pobočky Fed v St. Louis Jamese Bullarda. Ten řekl, že Fed by měl zvýšit sazby už na dalším zasedání. Nevidím důvod, proč by se zvyšování úrokových sazeb mělo odkládat až na příští rok," řekl Bullard listu Wall Street Journal.

Pro kurs dolaru i globální strategie bude důležité zasedání v Jackson Hole, jehož letošní ročník se uskuteční tento čtvrtek až sobotu. Investoři čekají, že se povedou debaty právě kolem sazeb a posilujícího dolaru. V pátek vystoupí s projevem šéf Fed Jerome Powell.

Druhý skok eura pod paritu s dolarem během pěti týdnů není podle ekonomů zdaleka ještě konec příběhu. Podle Bloombergu se stratégové shodují, že to může být jen začátek dalšího oslabování. Morgan Stanley předpovídá, že euro v tomto čtvrtletí klesne na 0,97 dolaru, což je nejnižší úroveň od počátku století. Nomura International cílí do konce září na 0,975 dolaru, poté by prý mohlo spadnout až na úroveň 0,95 dolaru nebo i nižší. Investiční banka čeká výpadky v dodávkách energií a nutnost importů v eurech.

