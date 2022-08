Drobná, přesto úleva. Inflace v USA klesla, lidé už konečně tankují levněji

Meziroční tempo růstu spotřebitelských cen ve Spojených státech v červenci zpomalilo na 8,5 procenta z červnových 9,1 procenta. Pomohly k tomu klesající ceny benzinu, oznámilo americké ministerstvo práce. Pokles míry inflace je výraznější, než očekávali analytici.

Červnová inflace byla nejvyšší od roku 1981. V meziměsíčním srovnání zůstaly ceny v červenci beze změny, protože pokles cen pohonných hmot vykompenzoval růst cen potravin a nákladů na bydlení. Meziměsíční vývoj cen byl nejnižší za více než dva roky. V červnu ceny vzrostly o 1,3 procenta.

Míra takzvané jádrové inflace, která nezahrnuje nestabilní ceny potravin a energií, činila stejně jako v červnu 5,9 procenta. Meziměsíčně jádrové ceny stouply o 0,3 procenta po červnovém růstu o 0,7 procenta.

Spotřebitelské ceny ve Spojených státech rostou kvůli řadě faktorů. Patří mezi ně nestabilní globální dodavatelské řetězce, masivní vládní stimuly na začátku pandemie nemoci covid-19 a ruská invaze na Ukrajinu.

Navzdory zmírnění zůstávají inflační tlaky stále zvýšené. Americká centrální banka (Fed) nyní zvažuje, zda v září opět zvýší hlavní úrokovou sazbu o 0,75 procentního bodu. K tomuto vysokému zvýšení Fed přistoupil s cílem zkrotit inflaci.

Banka už dříve naznačila, že bude zapotřebí několika měsíčních poklesů růstu indexu spotřebitelských cen, než přestane s razantněnším zpřísňováním měnové politiky, upozornila agentura Reuters.