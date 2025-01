Pohonné hmoty v Česku výrazně zdražují. Růst cen by mohla zastavit Indie, která pomáhá Rusku obcházet sankce

Pohonné hmoty v uplynulým týdnu dál zdražily o desítky haléřů, tempo růstu cen zrychlilo. Litr nejprodávanějšího benzinu Natural 95 se aktuálně u čerpacích stanic v Česku prodává v průměru za 36,74 koruny, před týdnem byl o 53 haléřů levnější. Nafta je dražší o 65 haléřů, za litr teď řidiči dají průměrně 36,15 koruny. Benzin byl naposledy dražší loni na začátku září, nafta loni v polovině srpna.

Zdražování bude pokračovat i v příštím týdnu, bude činit zhruba 40 haléřů na litr v případě benzínu a 50 haléřů v případě nafty. V cenách se totiž ještě musí plně promítnout nárůst cen ropy Brent na světových trzích, k němuž letos došlo. Ropa Brent je dnes o zhruba 5,5 procenta dražší než na Nový rok. I když v uplynulém týdnu o něco zlevnila. Dopad zdražující ropy do cen pohonných hmot v ČR mírně tlumí zlehka posilující koruna. Ta vůči dolaru letos celkově zpevňuje díky tomu, že se zatím nenaplňuje hrozba rozsáhlých plošných cel na dovoz do USA, jak z EU, tak z Číny, s níž ve své předvolební kampani vyrukoval americký prezident Donald Trump.

Ropa v uplynulých dnech zlevňovala, neboť se obnovují její americké zásoby. Ty jsou na přelomu roku běžně záměrně snižovány z daňových důvodů, protože příslušná daň se vypočítává ze stavu zásob k 31. prosinci. S nynější obnovou stavu zásob v USA se zvyšuje tlak na pokles i světových cen ropy.

Nové sankce

Navíc se svět vypořádává dopadem nových amerických sankcí na ruskou ropu. Například Indie v reakci na sankce Spojených států, jež před dvěma týdny zavedla končící Bidenova administrativa, rozšiřuje svoji podporu sankcionovaným ruským pojišťovnám. Jde jí o to, aby námořní přeprava sankcemi zlevněné ruské ropy do Indie dále probíhala, což je nepředstavitelné právě bez pojištění. Indické úřady proto dokonce pověřují ruské nesankcionované pojišťovny, aby své služby poskytovaly ropným tankerům mířícím do indických přístavů.

Jednou z nich je ústav Soglasie Insurance předního ruského oligarchy Michaila Prochorova, který nefiguruje na sankčním seznamu USA. Soglasie má na ruském pojišťovacím trhu tříprocentní podíl a indické úřady ji pověřují pojišťováním plavidel s ruskou ropou i přesto, že ta ve výčtu svých služeb pojištění námořní přepravy neuvádí.

Každopádně mezinárodní ropní investoři vnímají indické snahy jako signál, že ruská ropa bude v určité míře proudit na světové trhy dále, navzdory zpřísněným sankcím USA. Což rovněž vytváří tlak na pokles ceny ropy Brent nebo alespoň na zmírnění cenového růstu, jenž byl obzvláště výrazný v prvních dnech po uvedení nových amerických sankcí.