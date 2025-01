Miliardáři cítí peníze v chytré energetice

Převratný pokrok v technologiích mění řadu sektorů a energetika je v centru dění. Bill Gates, Jeff Bezos investovali do firmy, která zkoumá chytrou těžbu vzácných minerálů.

Živelný rozvoj umělé inteligence a robotiky i tlak na ekologii v podobě bezemisní dopravy a výroby nese palčivou potřebu: energii. To je nejvzácnější průmyslová komodita dneška. Miliardáři Jeff Bezos z Amazonu a zakladatel Microsoftu Bill Gates to vědí, oba již investují po boku jiných vizionářů například do malých jaderných reaktorů. Podporují také firmu, která kombinuje těžařství s umělou inteligencí. Ta nyní získala další balík peněz na rozvoj.

KoBold Metals, která se chce stát klíčovým hráčem v závodě o kritické minerály potřebné pro energetickou transformaci, uvedla, že aktuální kolo financování série C ocenilo firmu na 2,96 miliardy dolarů. Kolo svolal stávající investor, fond T Rowe Price, ke kterému se přidal Durable Capital Partners. V nejnovějším kole financování nyní dle Financial Times záskala 537 milionů dolarů. A nechybí zvučná jména.

Další stávající investoři, včetně Gatesova fondu Breakthrough Energy Ventures a americké skupiny rizikového kapitálu Andreessen Horowitz, se rovněž zúčastnili kola spolu s novými investory, mezi něž patří private equity skupina StepStone.

Americký start-up KoBold chce konkurovat čínským rivalům ve výrobě kovů, jako je měď, lithium a nikl, což jsou materiály, které se používají v celé řadě oblastí, od baterií pro elektromobily až po obranný průmysl. Energetická bezpečnost je velké téma dneška a západní vlády usilují o diverzifikaci dodavatelských řetězců, kterým dosud dominovala Čína.

Amerika proto financuje obnovu železniční trati Lobito, která bude přepravovat klíčové minerály napříč částmi Afriky a propojí Kongo se Zambií a Angolou.

Zase lithium

KoBold využívá umělou inteligenci k analýze historických a vědeckých dat s cílem identifikovat dosud neobjevená ložiska minerálů. Loni v únoru takto objevila obrovské ložisko mědi v Zambii. Velká část nově upsaného kapitálu má jít právě do tohoto projektu. Chce také hledat nové doly v Etiopii i Finsku a sází na těžbu lithia v Kanadě.

„Ze strany velkých těžařů existuje poptávka po spolupráci s KoBoldem, takže to evidentně dělají správně,“ uvedl David George z Andreessen Horowitz. KoBold na projektech spolupracuje s těžebním gigantem BHP v západní Austrálii, také s Rio Tinto a norským těžařem Equinor. KoBold je svým způsobem sofistikovanou investicí do realit. Po dokončení průzkumných prací nakupuje těžební práva a uzavírá partnerství s velkými těžebními společnostmi, se kterými si pak dělí příjmy. V severním Quebecu získala práva na téměř 200 tisíc akrů půdy.

Miliardářům se investice může hodně vyplatit - KoBold má v úmyslu ve střednědobém horizontu vstoupit na burzu.

Carmichael Roberts, řídící partner Breakthrough Energy Ventures, uvedl, že přístup KoBoldu využívající umělou inteligenci k průzkumu minerálů vytvoří bezpečnější, cenově dostupnější a čistší "energetickou budoucnost pro všechny."

Bezos, Gates a Andreessen Horowitz investovali do KoBoldu již v předchozích kolech.