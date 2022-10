Týden tradera: Letošní rok na burzách? Chce to silné nervy

Událostí číslo jedna uplynulého týdne bylo zveřejnění amerických ukazatelů inflace, výrobní i spotřebitelské. Data trhy přežvýkaly negativně, a to s vidinou dalšího výrazného růstu sazeb. Klíčový americký index S&P 500 se propadnul pod letošní minima na úrovni 3600 bodů. Co to znamená pro další vývoj burzy? A jaká jsou aktuální data o růstu domácí cenové hladiny?

Reklama

Americká výrobní inflace v září 2022 meziročně dosáhla 8,5 procenta, meziměsíčně o 0,4 procenta. Obě hodnoty jsou nad odhadem trhu. Akcie na středeční zprávu reagovaly poklesem. Mnohem podstatnější negativní překvapení se dostavilo následují den, kdy byla zveřejněna data o vývoji spotřebitelské inflace. Index spotřebitelských cen vzrostl v září o 8,2 procenta (odhad 8,1 procenta), ale meziměsíčně o 0,4 procenta (odhad 0,1 procenta). Zejména druhé číslo vyvolalo solidní výprodej v řádech několika procent na akciových indexech.

Čísla PPI a CPI patří mezi hlavní ukazatele inflace, které sleduje americká centrální banka (Fed). Pokud inflace zůstane vysoká, je pravděpodobnější, že centrální banka bude pokračovat v agresivní cestě zvyšování úrokových sazeb, aby dostala inflaci zpět pod kontrolu.

Týden tradera: Trhy se mírně otřepaly a windfall tax toho moc nevyřeší Trhy Září bylo pro akcie vyloženě špatné, nový měsíc však začal mnohem lépe. Globální trhy se zotavují, když se začalo hovořit o změně politiky Fedu v návaznosti na příliš silný dolar. Ten už poměrně výrazně škodí světové ekonomice. Hlavní americký akciový index S&P 500 „zpevnil" z 3550 na téměř 3800 bodů. Kryštof Míšek Přečíst článek

V současné chvíli již nemůže být pochyb, že další zasedání Fed přinese růst sazeb o 75 bazických bodů a dost možná i další přitvrzení „jestřábí“ rétoriky. Zprávy jsou dalším signálem, že silný dolar tu s námi bude výrazně delší dobu a akcie si budou procházet ještě po nějaký čas turbulentním obdobím.

Omezení těžby ropy může přivést ekonomiku do recece

Reklama

Vyšší cena ropy způsobená politikou OPEC+ nepřichází v dobrý čas. S tím souhlasí i renomované energetické instituce, jako je IEA. Rozhodnutí ropného kartelu a jeho spojenců z minulého týdne o omezení těžby, vede k růstu cen a mohlo by uvrhnout světovou ekonomiku do recese.

Ropa skutečně rychle zesílila, cena ropy Brent se posunula nad 94 dolar za barel. To se např. u domácích čerpacích stanic projevilo výrazným růstem cen benzínu. Domácí trh tím dostal další inflační impuls.

Kudla do zad Západu. OPEC svým zásahem zdražil ropu Trhy Ministři členských zemí kartelu OPEC a jeho spojenců v čele s Ruskem se na summitu ve Vídni dohodli, že sníží produkci ropy o dva miliony barelů denně. Škrt je to mnohem výraznější, než se čekalo. Analytici nejčastěji hovořili zhruba o jednom milionu barelů. vku Přečíst článek

IEA současně snížila výhled růstu poptávky na letošní rok ve srovnání s předchozím měsícem o 60 tisíc barelů denně na 1,9 milionu barelů denně. Na příští rok pak výhled růstu poptávky snížila o 470 tisíc na 1,7 milionu barelů denně.

Revizi ekonomického růstu směrem dolů přinesl znovu MMF. Inflace a nejistota, což je název nového výhledu vystihuje asi vše. Pochmurný výhled ekonomického růstu je nejhorší od roku 2001. Pro světovou ekonomiku MMF očekává zpomalení růstu z 6,0 procenta v roce 2021 na 3,2 procenta v roce 2022 a pouze 2,7 procenta v roce 2023. Z hlediska inflačních čísel očekává MMF pokles na 3,5 procenta v USA v příštím roce. To bych označil, jako poměrně optimistické číslo a nepřekvapilo by mě, kdyby v tomto směru došlo v budoucnu k mnoha revizím. Predikovat něco v této době skutečně není lehké.

Hospodářská čísla za uplynulé čtvrtletí zveřejnila společnosti Pepsi. Společnost vykázala dobré čtvrtletní výsledky a zvýšila prognózy tržeb a zisku na letošní rok, což je znamením, že zákazníci i nadále utrácejí a neomezují v tomto segmentu své rozpočty. Pepsi hospodařila se ziskem 1,97 dolaru na akcii, zatímco analytici v průměru očekávali 1,84 dolaru. Vedení této firmy navíc zvýšilo celoroční výhled zisku na 6,73 dolaru z 6,63 dolaru. Akcie reagovaly růstem až o čtyři procenta. A vzhledem k tomu, že složité období pro cyklické společnosti přetrvává, může být společnost, jako je Pepsi vhodným kandidátem do portfolia. Nabízí solidní rozvahu, silný produkt , cash–flow a slušnou dividendu.

Globální ekonomické vyhlídky jsou mizerné, shodují se experti Money Hospodářské vyhlídky globální ekonomiky klesají. Vlivné světové organizace se v posledních týdnech předhánějí v tom, kdo více sníží predikci hospodářského růstu. Zdeněk Pečený Přečíst článek

Inflační čísla z domácí ekonomiky podtrhují negativní dopad vysokých cen energií. Meziroční růst cen dosáhl 18 procent po 17,2 procenta v srpnu. Jednoznačně největší příčinou je vývoj na trhu s energetickými komoditami. Za vyšší inflací stojí zejména plyn a elektřina. Přesto podle analytiků by do konce roku již neměla bankovní rada měnit svou měnovou politiku a udržet sazby na úrovni sedm procent. Ty již brzdí významně domácí poptávku, hypoteční úvěry se meziročně propadly o 80 procent.

Developeři omezí výstavbu nových bytů. První bude nejspíš Kunovského Central Group Reality Zpomalení prodejů, prudce rostoucí ceny vstupů a zdražující se financování bude i nadále dopadat na realitní trh. Už tak nedostatečnou nabídku nových bytů v příštím roce zřejmě ovlivní i pozastavení některých developerských projektů. O prvních kandidátech se nyní rozhoduje. Petra Jansová Přečíst článek

Pomoc od MMF je zoufale pomalá, rozčílil se ukrajinský premiér Šmyhal Money Skutečně jsme udělali vše potřebné, abychom získali půjčku od Mezinárodního měnového fondu, prohlásil předseda ukrajinské vlády Denys Šmyhal. Fond je však obezřetný a poukazuje na vysokou míru nejistoty související s válkou. sta Přečíst článek