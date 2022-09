Pomoc od MMF je zoufale pomalá, rozčílil se ukrajinský premiér Šmyhal

Skutečně jsme udělali vše potřebné, abychom získali půjčku od Mezinárodního měnového fondu, prohlásil předseda ukrajinské vlády Denys Šmyhal. Fond je však obezřetný a poukazuje na vysokou míru nejistoty související s válkou.

Ukrajina má hluboké ekonomické problémy, které válkou sužovaná země nedokáže řešit bez pomoci spojeneckých států a mezinárodních institucí. Jedna z těch klíčových však podle Ukrajinců nečiní dostatek, co by mohla.

„Mezinárodní měnový fond nám hodně pomohl v letech po anexi Krymu. Ale v současnosti se jednání nad novými půjčkami nesmyslně prodlužují,“ uvedl předseda ukrajinské vlády Denys Šmyhal. „Ze strany MMF jde o hodně pasivní přístup. Přitom my jsme doručili veškeré požadované dokumenty včas. Nyní zkusíme tlačit na naše spojence v USA a Evropě, aby se záležitost vyřídila,“ dodal Šmyhal na konferenci Yalta European Strategy, která se o víkendu konala v Kyjevě.

Samotný Šmyhal neuvedl, o jakou částku v současnosti Ukrajina od MMF požaduje. Guvernér ukrajinské centrální banky Kyrylo Ševčenko však již dříve zmínil, že by mělo jít o 20 miliard dolarů.

Problémy s válečnou nejistotou

Letos v únoru napadená země má hluboké ekonomické problémy a očekává se, že se její hrubý domácí produkt jen za letošek propadne o 33 procent. Kromě nutnosti platit obranu země se na problému ukrajinské ekonomiky podepisuje zejména znemožněný export surovin a potravin, z něhož pramení většina příjmů ukrajinského státního rozpočtu.

Rekonstrukci zničené země pak v současnosti odborníci podle agentury Bloomberg odhadují na téměř 350 miliard dolarů.

Půjčka od MMF by tak zemi mohla pomoci vyhnout se katastrofickým scénářům. Mezinárodní měnový fond však má poměrně striktní pravidla pro poskytnutí financí. Jedním z těch hlavních přitom je, aby žádající země nevedla žádnou válku.

„To není náš případ,“ prohlásil viceguvernér ukrajinské centrální banky Serži Nikolajčuk. A mezinárodní instituce mu dala zapravdu. Nicméně průtahy při schvalování pramení z nejistoty spojené právě s ruskou invazí. „Zejména jde o délku, po kterou válka může probíhat,“ dodala agentura Bloomberg.

Rychlá pomoc nestačí

Mezinárodní měnový fond však v průběhu války Ukrajině přeci jen poskytl alespoň menší podporu. Již v březnu letošního roku Ukrajina od MMF získala 1,4 miliardy dolarů rychlé pomoci. Pro srovnání: Podle Bloombergu reálný deficit Ukrajiny každý měsíc narůstá o 5 miliard dolarů.

Navíc země bude muset v roce 2024 splatit MMF část dluhu ve výši čtyř miliard dolarů. Pokud bude válka probíhat déle, Ukrajině hrozí krach.

