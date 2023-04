Švýcarská prokuratura prošetřuje převzetí banky Credit Suisse

Švýcarská federální prokuratura zahájila vyšetřování převzetí banky Credit Suisse větším konkurentem UBS, které podpořil stát. Prověřuje možné porušení švýcarského trestního práva vládními úředníky, regulátory a vrcholnými představiteli obou bank, píše list Financial Times (FT) s odvoláním na informace prokurátora.

Banky se dohodly na spojení minulý měsíc ve snaze odvrátit případnou katastrofickou finanční krizi.

Podle prokuratury existuje řada událostí kolem Credit Suisse, které vyžadují vyšetřování. Je potřeba je analyzovat a zjistit, zda nebyly spáchány trestné činy.

Spojení obou bank vyvolalo řadu bouřlivých protestů ve Švýcarsku. Průzkumy ukazují, že více než tři čtvrtiny občanů jsou proti spojení za tři miliardy švýcarských franků (71 miliard korun), kterým vznikne finanční gigant s rozvahou více než pět bilionů švýcarských franků.

Švýcarský deník Tages-Anzeiger v neděli s odvoláním na vysokého manažera UBS napsal, že společnost vzniklá spojením obou bank se chystá snížit počet svých zaměstnanců o 20 až 30 procent. Po spojení bude mít banka 120 tisíc zaměstnanců. Nejvíce se propouštění dotkne americké divize investičního bankovnictví. Ve Švýcarsku by mohlo zaniknout přibližně 11 tisíc pracovních míst.

