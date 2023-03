Další problém pro švýcarské banky. USA vyšetřují Credit Suisse a UBS kvůli protiruským sankcím

Americké úřady vyšetřují švýcarské banky Credite Suisse a UBS, zda nepomáhaly ruským oligarchům vyhnout se sankcím, píše s odvoláním na své zdroje agentura Bloomberg. Americké ministerstvo financí podle ní rozeslalo předvolání i zaměstnancům některých velkých amerických bank.

Americký úřad se obrátil s žádostí o informace do Švýcarska ještě předtím, než se banka UBS o víkendu dohodla, že konkurenční Credite Suisse převezme. Ministerstvo spravedlnosti podle jednoho ze zdrojů zjišťuje, kteří zaměstnanci bank jednali s klienty, na které se vztahují sankce, a jak byli tito klienti v posledních několika letech prověřováni. Bankéři a poradci pak mohou být podrobeni dalšímu vyšetřování, aby se zjistilo, zda neporušili nějaké zákony.

Credit Suisse cílila na Rusy již před invazí

Credit Suisse se předtím, než západní země po invazi na Ukrajinu zavedly sankce, na bohaté Rusy zaměřovala. V době největšího rozmachu banka spravovala pro ruské klienty více než 60 miliard dolarů (1,3 bilionu korun), které Credit Suisse generovaly roční výnosy mezi 500 a 600 miliony dolarů.

V době, kdy banka loni v květnu ukončila své podnikání s jednotlivými ruskými klienty, pro ně Credit Suisse držela asi 33 miliard dolarů, což je o 50 procent více než UBS, a to přesto, že je podnikání této společnosti v oblasti správy majetku rozsáhlejší.

Americké ministerstvo spravedlnosti loni zřídilo pracovní skupinu KleptoCapture, která má prosazovat sankce proti bohatým Rusům napojeným na ruského prezidenta Vladimira Putina. Americká vláda jim od té doby zabavila řadu jachet, soukromých letadel a luxusních nemovitostí.

Miliardové postihy

Banky mohou za porušení amerických sankcí čelit vážným postihům. Francouzská BNP Paribas byla v roce 2014 nucena zaplatit téměř devět miliard dolarů poté, co se přiznala americkým úřadům, že zpracovávala transakce pro sankcionované súdánské, íránské a kubánské subjekty.

V roce 2019 britská Standard Chartered Bank zaplatila více než miliardu dolarů za urovnání vyšetřování ministerstva spravedlnosti, ve kterém se bývalý zaměstnanec banky přiznal ke spiknutí související s porušením amerických sankcí vůči Íránu.

