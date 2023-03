CNBC: Credit Suisse stále pomáhá boháčům unikat před berňákem

Švýcarská banka Credit Suisse nadále pomáhá bohatým Američanům vyhýbat se placení daní, píše na svém webu s odkazem na whistleblowery CNBC. Ke stejnému zjištění došel podle agentury AP také americký Senát. Druhou největší švýcarskou banku, která se dostala do problémů a kterou kvůli tomu převezme její větší konkurent UBS, přitom úřady za tato provinění stíhaly už dříve.

Podle dvou bývalých bankéřů Credit Suisse, se kterými hovořili zástupci CNBC a kteří spolupracují s americkou vládou jako whistlebloweři, banka léta poskytovala bohatým americkým klientům bezpečné útočiště, aby skryli aktiva před americkým daňovým úřadem IRS. A to i poté, co byla chycena a stíhána za stejnou věc před více než deseti lety.

Credit Suisse v roce 2014 přiznala, že „vědomě a úmyslně” pomáhala tisícům klientů ze Spojených států skrývat jejich offshorová aktiva - registrovaná v jiném státě, než ve kterém podnikali - a příjmy před IRS. Přiznala také, že používala falešné entity, ničila záznamy o účtech a ručně doručovala hotovost americkým klientům, aby odvrátila pozornost daňových úřadů.

Banka tehdy souhlasila, že provede řadu změn. Mimo jiné se zavázala, že bude zveřejňovat své přeshraniční aktivity a spolupracovat s úřady, když si vyžádají informace. Tuto dohodu ale nyní porušila, jak vyplývá ze zjištění finančního výboru amerického Senátu. Ten ve středu podle agentury AP zveřejnil zjištění dva roky trvajícího vyšetřování, kde se píše o možném zločineckém spiknutí spojeném s téměř 100 miliony dolarů (2,2 miliardy korun) na tajných offshorových účtech, které patří jedné rodině amerických daňových poplatníků.

S těmito právními a regulačními problémy se nyní bude muset vyrovnat UBS, která na naléhání švýcarské vlády banku Credit Suisse za tři miliardy franků převezme. Klienti v polovině tohoto měsíce ztratili důvěru v Credit Suisse a začali z ní hromadně vybírat vklady. Do Evropy se rozšířily obavy o stabilitu finančního systému z USA, kde předtím padly dvě banky.

