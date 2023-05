JPMorgan propustí tisíce lidí

Společnost JPMorgan Chase propustí 1000 zaměstnanců převzaté banky First Republic, která předtím zkrachovala. Uvádějí to zdroje agentury Bloomberg.

Reklama

Se zbylými z celkem 7000 lidí, kteří v podniku ještě pracují, počítá největší americká banka na přechodné období. Dočasné pracovní dohody se nový majitel First Republic chystá uzavírat na tři, šest, devět nebo 12 měsíců, v závislosti na pozici.

„Od naší akvizice First Republic 1. května jsme vůči jejím zaměstnancům transparentní a dodrželi jsme slib, že je do 30 dnů budeme informovat o jejich zaměstnaneckém stavu,” uvedl v prohlášení mluvčí newyorské JPMorgan. „Uvědomujeme si, že jsou od března ve stresu a nejistotě, a doufáme, že dnešek vnese do věci jasno a uzavře ji,“ dodala firma ve čtvrtečním prohlášení.

Bance First Republic se nepodařilo napravit škody způsobené chybnými investicemi a odlivem vkladatelů. Její pád na začátku tohoto měsíce přišel po bankrotech finančních ústavů Silicon Valley Bank (SVB) a Signature Bank. Veškeré její vklady převzala JPMorgan Chase & Co, která získala i většinu aktiv a zaručila se i za část závazků.

Úřady zavřely First Republic. V USA končí za dva měsíce už třetí velká banka Money Ve Spojených státech končí za méně než dva měsíce už třetí velká banka. Úřady zavřely finanční ústav First Republic Bank z Kalifornie, jeho novým vlastníkem bude největší americká banka JPMorgan Chase & Co, oznámila Federální společnost pro pojištění vkladů. ČTK Přečíst článek

JPMorgan chce smáznout svoji uhlíkovou stopu. Vynaloží na to 200 milionů dolarů Zprávy z firem Největší americká banka JPMorgan Chase má nový cíl. Do roku 2030 dostat z atmosféry 800 tisíc tun oxidu uhličitého. Na technologie a partnerství s firmami, které se na odstraňování uhlíku specializují, vynaloží 200 milionů dolarů, tedy 4,4 miliardy korun. vku Přečíst článek

JPMorgan a ti další. Vyšší úrokové sazby bankám přihrály miliardové zisky Money Největší americká banka JPMorgan Chase & Co zvýšila v prvním čtvrtletí zisk meziročně o 52 procent na 12,62 miliardy dolarů (bezmála 267 miliard korun). Vyšší úrokové sazby přispěly k růstu tržeb ze spotřebitelského a komunitního bankovnictví. Čtvrtá největší americká banka Wells Fargo zisk díky úrokovým výnosům zvýšila téměř o 32 procent na pět miliard dolarů. Banka Citigroup pak zvýšila čistý zisk o sedm procent na 4,6 miliardy dolarů a překonala odhady analytiků. ČTK Přečíst článek