UBS po převzetí svého arcirivala seškrtá až 40 tisíc pracovních pozic, píší FT

Převzetí druhé největší švýcarské banky Credit Suisse jejím větším domácím konkurentem UBS zřejmě povede ke zrušení desítek tisíc pracovních míst. S odvoláním na své zdroje to píše list Financial Times (FT). Podle těchto zdrojů by mohlo zaniknout až 40 tisíc pracovních míst, což by byla až třetina ze zhruba 120 tisíc míst ve sloučené skupině. Banky samy o rušení míst zatím nechtějí mluvit.

Reklama

Víkendová dohoda o převzetí Credit Suisse je součástí státem podporované záchrany této banky. Credit Suisse, která vznikla v roce 1856, doplatila na chybná rozhodnutí manažerů v minulosti a také na skandály ve svém investičním bankovnictví. Vaz jí zlomila až krize důvěry z minulého týdne, kdy klienti začali ve velkém vybírat vklady.

Podle zdrojů by se rušení pracovních míst mělo týkat zejména domácích aktivit Credit Suisse a jejího investičního bankovnictví. Tyto aktivity celkově zaměstnávají více než 30 tisíc lidí.

Personální škrty jsou nevyhnutelné

Celá společnost Credit Suisse na konci loňského roku zaměstnávala přes 50 tisíc lidí. Firma už dříve zahájila snižování počtu zaměstnanců, v jehož rámci v letošním roce zatím zrušila 4000 pracovních míst. UBS zaměstnává přes 74 tisíc lidí.

Šéf skupiny UBS Ralph Hamers v neděli uvedl, že firma se do roku 2027 bude snažit zredukovat roční náklady o osm miliard dolarů (178,5 miliardy korun). Snižování počtu zaměstnanců by podle něj mělo přinést úsporu šesti miliard dolarů ročně. Šéf Credit Suisse Ulrich Körner v pondělí uvedl, že žádné rozhodnutí ohledně rušení pracovních míst ještě nepadlo.

Credit Suisse láká zaměstnance zpět do práce. Bonusy vám zůstanou, slibují šéfové Zprávy z firem Po víkendu, který překreslil bankovní mapu Švýcarska a potažmo Evropy i části světa, začíná zase pracovní týden. A ještě předtím, než se otevřou trhy, přišel zaměstnancům Credit Suisse email s překvapivým sdělením. Dosluhující vedení banky láká zaměstnance, ať přijdou do zaměstnání, že se nic neděje. A dokonce prý ani nepřijdou o slibované bonusy, píše agentura Bloomberg. sta Přečíst článek

Reklama

Stanislav Šulc: Švýcaři snad zachránili jednu banku. Všechny ostatní poškodili Názory Stále více kritických hlasů se ozývá na konto historické dohody o záchraně švýcarské banky Credit Suisse. Tu po horečnatých jednáních převezme konkurentka UBS. A zdánlivě se jede dál. Jeden detail dohody je však natolik šokující a pobuřující, že může zadělat na reputační riziko celému bankovnímu sektoru. Držitelé dluhopisů banky Credit Suisse totiž byli z dealu vyškrtnutí. A to se nemělo stát. Stanislav Šulc Přečíst článek