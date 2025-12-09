Španělsko se vzdává 60 miliard eur z EU půjček. Financování si zajistí výhodněji samo
Španělsko se vzdá zhruba 60 miliard eur (1,4 bilionu korun), které mohlo čerpat z unijních nástrojů na obnovu ekonomik po pandemii covidu-19. Rozhodla o tom podle agentury EFE vláda. Jednalo se finance, které Evropská unie poskytuje v podobě zvýhodněných půjček. Madrid si však v současnosti půjčuje na finančních trzích za menší náklady, než které by musel zaplatit za unijní úvěry.
Španělsko mohlo z unijního programu RePowerEU čerpat až 163 miliard eur, z nichž 83 miliard eur představovaly právě zvýhodněné půjčky. Španělský ministr hospodářství Carlos Cuerpo dnes uvedl, že vláda schválila cíl, podle kterého bude usilovat o čerpání pouze 22,8 miliardy eur půjček. Madrid bude usilovat o využití všech nevratných fondů, které činí 79,8 miliardy eur.
Nástroj na podporu unijních ekonomik Evropská unie spustila po pandemii covidu-19. Financování má podpořit investice do digitalizace, zelených technologií, obnovitelných zdrojů a zdravotnictví. Čerpání peněz je navázáno na plnění národního plánu reforem, který musely země zaslat do Bruselu. Cuerpo uvedl, že se jeho vláda bude snažit dojednat změny v dokumentu. Španělsko původně bylo druhý největší příjemcem financí z nástroje.
