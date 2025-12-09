Nový magazín právě vychází!

Španělsko se vzdává 60 miliard eur z EU půjček. Financování si zajistí výhodněji samo

Španělsko se vzdá zhruba 60 miliard eur (1,4 bilionu korun), které mohlo čerpat z unijních nástrojů na obnovu ekonomik po pandemii covidu-19. Rozhodla o tom podle agentury EFE vláda. Jednalo se finance, které Evropská unie poskytuje v podobě zvýhodněných půjček. Madrid si však v současnosti půjčuje na finančních trzích za menší náklady, než které by musel zaplatit za unijní úvěry.

Španělsko mohlo z unijního programu RePowerEU čerpat až 163 miliard eur, z nichž 83 miliard eur představovaly právě zvýhodněné půjčky. Španělský ministr hospodářství Carlos Cuerpo dnes uvedl, že vláda schválila cíl, podle kterého bude usilovat o čerpání pouze 22,8 miliardy eur půjček. Madrid bude usilovat o využití všech nevratných fondů, které činí 79,8 miliardy eur.

Nástroj na podporu unijních ekonomik Evropská unie spustila po pandemii covidu-19. Financování má podpořit investice do digitalizace, zelených technologií, obnovitelných zdrojů a zdravotnictví. Čerpání peněz je navázáno na plnění národního plánu reforem, který musely země zaslat do Bruselu. Cuerpo uvedl, že se jeho vláda bude snažit dojednat změny v dokumentu. Španělsko původně bylo druhý největší příjemcem financí z nástroje.

Dárky s trvanlivostí. Konec vánočních zbytečností, Češi chtějí kvalitu

Předvánoční sezóna je letos zatím nejsilnější za poslední tři roky
ČTK
Michal Nosek
Michal Nosek

Předvánoční sezóna je letos zatím nejsilnější za poslední tři roky. E-shopy hlásí rekordní návštěvnost, technologické firmy zaznamenávají dvojnásobný objem vyhledávání a logistické společnosti popisují extrémní nápor. Spotřebitelé však podle dat nakupují uvážlivěji – více porovnávají, upřednostňují kvalitu a stále častěji využívají mobilní nákupy.

Letošní listopad ukázal, jak výrazně se české Vánoce proměnily. Data Luigi’s Boxu, společnosti poskytující inteligentní vyhledávání více než čtyř tisícům evropských e-shopů, potvrzují, že zájem o online nakupování začal růst už 1. listopadu. Tempo přitom nepolevilo až do týdne Black Friday, kdy objem vyhledávání napříč e-shopy vzrostl o třetinu.

Nejvýrazněji rostly segmenty luxusního zboží

„Letos vidíme výrazný posun od čistě cenově orientovaného nakupování k výběru kvalitnějších a trvanlivějších dárků. Luxusní segment je nejsilnější v historii,“ říká Gejza Nagy, šéf Luigi’s Box. Podobný trend sledují i samotné e-shopy. „Český zákazník je mnohem sofistikovanější než před pěti lety. Ví, co chce, dlouho porovnává a skutečně nakupuje až ve chvíli, kdy nabídka dává smysl,“ doplňuje Marek Liška, obchodní ředitel módního e-shopu Answear, který patří mezi klienty Luigi’s Boxu.

Stále větší význam mají také mobilní zařízení. Podle letošního britského reportu Shopify proběhlo během Black Friday a Cyber Monday zhruba 60 procent objednávek z mobilu, což se potvrzuje i v Česku. „Mobil se stal hlavní nákupní platformou. Kdo nemá rychlou aplikaci nebo dokonale odladěný mobilní web, přichází o zákazníky,“ uvádí Lucie Konečná, e-commerce analytička společnosti Shoptet.

Logistika jede na doraz, ale rychlost doručení se zlepšila

Posílené týmy hlásí i logistické firmy. „Letos je sezóna extrémně silná, v některých dnech jsme odbavovali až o 35 procent více balíků než loni. Přesto se průměrná doba doručení zkrátila, protože výrazně investujeme do automatizace,“ říká Daniel Marek z PPL. Podobně situaci vnímá i Zásilkovna. Zajímavé signály přicházejí také od platebních služeb. „Roste počet plateb rozdělených do několika splátek. Nejde o nedostatek financí, ale o snahu lépe řídit rozpočet v době všeobecného zdražování,“ vysvětluje Miroslav Uďan z Twista.

Z průzkumů zároveň vyplývá, že Češi dávají přednost praktickým dárkům s každodenním využitím – tedy přesnému opaku někdejších oblíbených vánočních drobností. „Zákazníci chtějí dárky, které mají hodnotu a vydrží několik let. Kvalitní oblečení, obuv, domácí vybavení či knihy,“ říká Martin Jahoda, spoluzakladatel značky Willsoor. Výrazně rostla i poptávka po kvalitní zimní obuvi. „Češi kupují méně párů, ale vybírají ty lepší a odolnější. U obuvi došlo k posunu od kvantity ke kvalitě,“ potvrzuje Jana Procházková, marketingová ředitelka Footshopu.

Zákazníci se vracejí k důvěře v e-commerce

Zřejmě nejvýraznější posun je psychologický. Po dvou letech opatrnějšího utrácení opět roste spotřebitelská důvěra. Češi letos plánují utratit za dárky o 5–10 procent více, přičemž celkový objem předvánočního trhu může překročit 75 miliard korun. „Domácnosti přestaly nákupy odkládat. Mírná inflace a růst mezd umožnily spotřebitelům plánovat Vánoce bez stresu,“ hodnotí trend ekonom Petr Sklenář.

Dalibor Martínek: Babiš bude řídit stát jako firmu. Takže nás zaprodá, jako Agrofert

Šéf ANO Andrej Babiš
ČTK
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Často se mi vytýká, že říkám, že by se stát měl řídit jako firma. No, možná bych měl říkat, že je lepší řídit stát jako rodinnou firmu, anebo ještě líp, že by stát měl do jisté míry fungovat jako rodina. To jsou slova Andreje Babiše z jeho knihy O čem sním, když náhodou spím. Aktuálně na Aukru k dostání za hezkých 18 korun.

Babiš se stal podruhé premiérem, takže už víme, s kým máme tu čest. Vyprávějí se legendy o častém hlasitém křiku na jeho poradách, který byl slyšet daleko po chodbách ministerských paláců. To je Babišova rodina? Motivovat podřízené zvýšeným hlasem? No, lepší, než je bičovat.

Očitý účastník jedné z Babišových vládních porad popisoval, jak bývalý a budoucí premiér péroval před plénem tehdejšího ministra zdravotnictví Vojtěcha Adama. Kolik máme v Česku doktorů? Deset tisíc, sto tisíc nebo milion? Intenzita hlasu se stále zvyšovala. Nehledejte to na mobilu, to máte znát z paměti! Adam si nechal všechno líbit, za to se znovu stane ministrem.

To je ta hezká Babišova rodina. Všichni mě budete poslouchat, nebo uvidíte.

Komu se budou zpovídat manažeři?

Otázkou je, co je to řídit stát jako firmu. Babiš svou firmu Agrofert posílá někam do temnot „slepého fondu.“ Věř, kdo chceš. Nikdo nevíme, co to znamená. Vše je právně uspořádáno proto, aby mohl Babiš vládnou větší firmě, Česku. Bude se k české zemi chovat stejně macešsky jako k Agrofertu?

V každé firmě určuje vizi, směr podnikání, majitel. Manažeři vykonávají jeho vůli. Snaží se o vytvoření co největšího zisku, inovace, rozvoj. Každoročně se manažeři za své činy zpovídají majiteli.

Komu se teď, když Babiš přijal vyšší poslání, zapudil svůj Agrofert, bude zpovídat například ředitel Kosteleckých uzenin, Olmy nebo Vodňanské drůbežárny?

Šéfové firem teď mají zdánlivě pré. Mohou dělat manažerská rozhodnutí, jak je napadne. Je to však pravda? Nestojí tady nade všemi „nezávislý“ slepý správce, který vždy podle nějaké „intuice“ správně udá směr? Může firmu řídit právní kancelář?

To je absolutní nesmysl. Idealisté věří, že se Babiš vzdal své firmy, kterou třicet let budoval. Pravdou asi bude, že když se Babiš v noci, když zrovna nespí, probouzí, tak myslí na své dítě, na Agrofert. Problém je, že Babišovi daly hlas dva miliony Čechů. Kteří si naivně myslí, že Babiš bude řídit stát jako firmu. Bude ji řídit, jako tu svou, které se údajně zbavil? Kdy se zbaví nás, Česka?

Schillerová jako hranolek

Alena Schillerová, Babišova levá ruka, pravou je Karel Havlíček, tak ta Schillerová, budoucí ministryně financí, se převlékla za hranolek a na sociálních sítích svým kostýmem vyvolala bouři nadšení. Jenže nyní, když Babiš podle očekávání vyhrál volby, nemá Schillerová připravený rozpočet. Co dělala celý rok ve stínové vládě? Chodila po ulicích jako hranolek? Těžko může nastupující vláda očekávat od té končící, že jí vytvoří příjemný rozpočet. Babiš nasliboval všechno všem, nyní má problém, kde na to vezme peníze. Je evidentní, že zatne do veřejných financí sekeru.

Česko na to má, dluh veřejných financí je někde na úrovni 43 procent výkonu HDP. To je hluboko pod evropským průměrem. Francie nebo Itálie už mají dluh přes 120 procent výkonu své ekonomiky. Zatnout dluhovou sekeru je politicky velmi příjemný způsob vládnutí. To je Babišova forma řízení státu jako firmy? Nebo to bude křik na poradách a bossing.

