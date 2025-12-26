Rozbalené Vánoce: co se nadělovalo pod stromeček, proč lidé reklamují a kdy začínají povánoční slevy
Elektronika, hračky a zážitky patřily i letos k nejčastějším vánočním dárkům. Hned po svátcích ale startuje druhá fáze sezony. Přichází doba reklamací, vracení nevhodných dárků a lov na povánoční slevy.
Vánoční sezona 2025 potvrdila, že Češi dávají přednost praktickým dárkům a nákupům online. Podle dat Asociace pro elektronickou komerci dominovala elektronika, drobné domácí spotřebiče a hračky, zatímco rychle rostl i segment dárkových poukazů a zážitků. E-shopy těžily z pohodlí doručení i z možnosti snadného vrácení zboží, což se bezprostředně po Štědrém dni okamžitě promítlo do statistik vráceného zboží.
Reklamace a vracení: co řeší lidé nejčastěji
Nejvíce reklamací se tradičně týká elektroniky a hraček, tedy zboží, které je intenzivně používáno hned po rozbalení. Česká obchodní inspekce dlouhodobě upozorňuje, že spotřebitelé mají u vadného zboží právo na reklamaci po dobu 24 měsíců, přičemž u dárků není rozhodující datum nákupu, ale převzetí. U nákupů na dálku navíc platí čtrnáctidenní lhůta na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu, typicky právě u nevhodných dárků.
Inspekce zároveň připomíná, že obchodníci nemohou vrácení zboží podmiňovat nepoškozeným obalem ani slevou z vracené částky, pokud byl výrobek vyzkoušen pouze v rozsahu nutném k seznámení se s jeho funkcí. Tyto zásady se pravidelně objevují i v povánočních kontrolách.
Dárkové trendy: online vítězí, roste zájem o udržitelnost
Podle přehledů cenových srovnávačů zůstávají populární chytré telefony, nositelná elektronika a stavebnice, ale posiluje i poptávka po udržitelnějších výrobcích a lokální produkci. Analýzy nákupního chování zveřejňované Heureka Group ukazují, že zákazníci stále častěji sledují nejen cenu, ale i dostupnost servisu a recenze, právě kvůli případným reklamacím.
Start povánočních slev
Už mezi svátky se rozbíhají výprodeje, které kulminují na přelomu roku. Obchodníci vyprodávají skladové zásoby a lákají na výrazné slevy u sezónního zboží i elektroniky. Český statistický úřad dlouhodobě sleduje, že povánoční období patří k cenově nejvýhodnějším částem roku, zároveň však doporučuje hlídat si původní ceny a nenechat se zmást marketingovými štítky.
ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.