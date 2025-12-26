Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Zprávy z firem Rozbalené Vánoce: co se nadělovalo pod stromeček, proč lidé reklamují a kdy začínají povánoční slevy

Rozbalené Vánoce: co se nadělovalo pod stromeček, proč lidé reklamují a kdy začínají povánoční slevy

vánoční dárky (ilustrační foto)
Pixabay
Michal Nosek
Michal Nosek

Elektronika, hračky a zážitky patřily i letos k nejčastějším vánočním dárkům. Hned po svátcích ale startuje druhá fáze sezony. Přichází doba reklamací, vracení nevhodných dárků a lov na povánoční slevy.

Vánoční sezona 2025 potvrdila, že Češi dávají přednost praktickým dárkům a nákupům online. Podle dat Asociace pro elektronickou komerci dominovala elektronika, drobné domácí spotřebiče a hračky, zatímco rychle rostl i segment dárkových poukazů a zážitků. E-shopy těžily z pohodlí doručení i z možnosti snadného vrácení zboží, což se bezprostředně po Štědrém dni okamžitě promítlo do statistik vráceného zboží.

Reklamace a vracení: co řeší lidé nejčastěji

Nejvíce reklamací se tradičně týká elektroniky a hraček, tedy zboží, které je intenzivně používáno hned po rozbalení. Česká obchodní inspekce dlouhodobě upozorňuje, že spotřebitelé mají u vadného zboží právo na reklamaci po dobu 24 měsíců, přičemž u dárků není rozhodující datum nákupu, ale převzetí. U nákupů na dálku navíc platí čtrnáctidenní lhůta na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu, typicky právě u nevhodných dárků.

Inspekce zároveň připomíná, že obchodníci nemohou vrácení zboží podmiňovat nepoškozeným obalem ani slevou z vracené částky, pokud byl výrobek vyzkoušen pouze v rozsahu nutném k seznámení se s jeho funkcí. Tyto zásady se pravidelně objevují i v povánočních kontrolách.

Dárkové trendy: online vítězí, roste zájem o udržitelnost

Podle přehledů cenových srovnávačů zůstávají populární chytré telefony, nositelná elektronika a stavebnice, ale posiluje i poptávka po udržitelnějších výrobcích a lokální produkci. Analýzy nákupního chování zveřejňované Heureka Group ukazují, že zákazníci stále častěji sledují nejen cenu, ale i dostupnost servisu a recenze, právě kvůli případným reklamacím.

Start povánočních slev

Už mezi svátky se rozbíhají výprodeje, které kulminují na přelomu roku. Obchodníci vyprodávají skladové zásoby a lákají na výrazné slevy u sezónního zboží i elektroniky. Český statistický úřad dlouhodobě sleduje, že povánoční období patří k cenově nejvýhodnějším částem roku, zároveň však doporučuje hlídat si původní ceny a nenechat se zmást marketingovými štítky.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Slevové akce - ilustrační foto

Startují povánoční slevové akce. I u nich mají spotřebitelé právo na reklamaci

Money

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Růst, ale bez zázraků. Prognóza na příští rok slibuje Česku solidní průměr

Růst, ale bez zázraků. Prognóza na příští rok slibuje Česku solidní průměr
ČTK
ČTK
ČTK

Česká ekonomika si v příštím roce udrží rychlý růst, když se hrubý domácí produkt (HDP) zvýší o dvě až 2,5 procenta. Inflace se dál přiblíží k dvouprocentnímu cíli České národní banky (ČNB). Růst nominálních mezd překoná tempo růstu spotřebitelských cen, zvýší se tedy i reálné příjmy domácností. Nezaměstnanost mírně vzroste, přesto bude nadále patřit mezi nejnižší v Evropské unii. Vyplývá to z výsledků pravidelného průzkumu ministerstva financí na základě prognóz 15 tuzemských odborných institucí a odhadů analytiků.

"Česká ekonomika by měla v letošním roce expandovat o 2,5 procenta, což odpovídá dlouhodobému odhadu potenciálního růstu centrální banky. V roce 2026 předpokládáme růst obdobným tempem," odhadl hlavní ekonom Portu Jan Berka. Očekává, že na rozdíl od letoška bude hospodářský růst víc rozprostřený a nebude se dominantně opírat o spotřebu domácností.

Čeká se, jak moc nová vláda bude utrácet

Podle hlavního ekonoma Investiky Víta Hradila pomůže českému hospodářskému růstu také rozvolněnější rozpočtová politika nové vlády. "Zda bude rok 2026 pouze dobrý, nebo přímo skvělý, rozhodne vývoj v Německu. Pokud zde dojde k dlouho vyhlíženému ekonomickému oživení vlivem masivních státních výdajů, poskytne to růstový impulz českému exportu i investiční aktivitě," podotkl. V nejoptimističtějším scénáři by se podle něj mohl HDP zvýšit až o 2,7 procenta.

Spotřebitelské ceny by se podle odborníků měly vyvíjet umírněně. "Inflační tlaky postupně oslabují a inflace se tak bude nacházet poblíž dvouprocentního inflačního cíle. Průměrná inflace za rok 2026 se bude pohybovat v rozmezí 2,1 a 2,3 procenta v závislosti na naplnění inflačních rizik. Zpomalí zdražování potravin a zlevní například pohonné hmoty, které zareagují na nižší cenu ropy. Zpomalit by měla i inflace v sektoru služeb," uvedl hlavní ekonom XTB Pavel Peterka.

Sazby se nehnou

Stabilizace inflace se podle analytiků projeví i tím, že se nebudou měnit ani úrokové sazby ČNB. "Úrokové sazby zůstávají na mírně restriktivní úrovni, což se s ohledem na ekonomické oživení a nadále ne zcela zkrocenou inflaci ve službách jeví jako adekvátní. Pokud nedojde k výraznějším překvapením, základní sazba setrvá na stávajících 3,5 procenta po delší dobu, potenciálně i po celý rok 2026," soudí Hradil.

Nominální mzdy porostou i v příštím roce a nadále budou překonávat inflaci, shodli se analytici. "Očekáváme, že nominální mzdy porostou tempem 5,5 až šest procent a reálné v rozmezí 3,5 až čtyři procenta," uvedl Berka.

Praha

Lukáš Kovanda: Ne, Česko opravdu není šestou nejrychleji rostoucí ekonomikou na světě

Názory

Ve veřejném prostoru pořád zaznívá manipulace, že Česko je jednou z nejrychleji rostoucích ekonomik na světě. Není to pravda. Je šestou nejrychleji rostoucí ekonomikou z necelé čtyřicítky zemí OECD. V samotné EU, sestávající z 27 zemí, je letos zatím na osmé příčce.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Trh práce se v uplynulém roce sice ochladil kvůli slabému výkonu českého průmyslu, ekonomičtí experti ale nečekají, že by nezaměstnanost znamenala do budoucna pro ekonomiku významný problém. "Podíl nezaměstnaných se v průběhu příštího roku podle našeho odhadu stabilizuje a zvýší se v průměru jen mírně ze 4,4 na 4,6 procenta," uvedl analytik Raiffeisenbank Martin Kron. V mezinárodně srovnatelné metodice by se nezaměstnanost měla zvýšit z 2,8 na tři procenta.

Koruna podle analytiků v příštím roce posílí proti oběma hlavním světovým měnám. "Hlavním důvodem bude silný ekonomický růst, silné saldo zahraničního obchodu, které podpoří silnější export, a naopak levnější ropa, kterou importujeme, a v neposlední řadě stále restriktivní úroveň sazeb ČNB. Kurz koruny proti dolaru bude klesat do pásma 20 až 20,50 koruny za dolar. U eura se v průměru budeme pohybovat v pásmu 24,20 až 24,60 koruny za euro," uvedl Peterka.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofa Tomáše Sedláčka. 

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Americký prezident Donald Trump

Pavel Peterka: Trumpova opatření negativně dopadnou na českou ekonomiku. Jak ji nastartovat?

Názory

Pavel Peterka

Přečíst článek
Praha

Lukáš Kovanda: Česko coby šestý světový tygr? Kdeže, jde o klamání veřejnosti

Názory

Lukáš Kovanda

Přečíst článek
Praha

Lukáš Kovanda: Ne, Česko opravdu není šestou nejrychleji rostoucí ekonomikou na světě

Názory

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Santa rally dorazila včas. Tim Cook obul Nike a Wall Street nadělovala rekordy

Šéf Apple Tim Cook
ČTK
ČTK

Americké akcie v dnešním zkráceném obchodování zpevnily, indexy S&P 500 a Dow Jones uzavřely na rekordech. Investoři nakupovali akcie napříč sektory a využívali příznivé nálady, která se na trzích objevuje před koncem roku. Zájem byl například o akcie Nike, kde k růstu přispěla zpráva, že ředitel společnosti Apple Tim Cook nakoupil těchto akcií za tři miliony dolarů. Dolar na devizových trzích mírně zpevňoval k hlavním měnám.

Dow Jonesův index, který zahrnuje akcie třiceti předních amerických podniků, zpevnil o 0,60 procenta na rekordních 48 731,16 bodu. Širší index S&P 500 přidal 0,32 procenta a den uzavřel na 6932,05 bodu, což je také rekordní závěr. Index Nasdaq Composite, v němž je zastoupeno mnoho firem z odvětví vyspělých technologií, si připsal 0,22 procenta na 23 613,31 bodu.

Hlavní akciové indexy v USA v posledních dnech zpevňují, částečně díky oživení akcií souvisejících s umělou inteligencí (AI) po výprodeji z minulého týdne. Za výprodejem byly tehdy obavy z nadsazených ocenění a vysokých kapitálových výdajů, které firmám snižují zisky. Statistika z posledních dnů však ukázala, že americká ekonomika zůstává odolná a že trh v příštím roce stále počítá se snížením základních úrokových sazeb.

Investiční ředitel Broker Consulting Petr Šimčák

Investoři si rostoucí trhy snadno spletou s vlastní genialitou, pořádný pokles tady dlouho nebyl

Trhy

Jdou do většího investičního rizika, jsou disciplinovanější v odkládání peněz, a jakkoli překvapivé to v kontextu bytové krize, drahých nemovitostí nebo rostoucí obliby nájmů může být, stále hodně tíhnou k vlastnímu bydlení. Řeč je o investorech z generace Z, kterým se věnoval průzkum finančně poradenské skupiny Broker Consulting. „Mladší generace si víc a víc uvědomují, že to budou hlavně jejich peníze, které je v budoucnu zajistí,“ vysvětluje investiční ředitel Petr Šimčák.

Klára Sýkora (Sudová)

Přečíst článek

Základní úrok v USA je nyní v pásmu 3,50 až 3,75 procenta, kam jej americká centrální banka (Fed) snížila tento měsíc. Analytici předpokládají, že Fed by mohl základní úrok v příštím roce snížit celkem o půl procentního bodu, s lednovým snížením ale většinou nepočítají, jak ukazuje nástroj FedWatch burzy CME.

Objemy obchodů byly ve středu kvůli oslavám vánočních svátků nízké. Obchodování skončilo o tři hodiny dříve než obvykle a ve čtvrtek zůstanou trhy zavřené úplně. V pátek 26. prosince se obchodování obnoví v plném rozsahu.

Burziáni: čeká nás asi dobrý rok 2026

"Výnosy se vyvíjejí dobře, objemy jsou nízké, ale témata zůstávají stejná – umělá inteligence si vede velmi dobře, mluví se o pozitivních faktorech, nových modelech OpenAI a Meta, které rozproudí debatu,“ řekl hlavní analytik Tim Ghriskey ze společnosti Ingalls & Snyder v New Yorku. "Fed asi znovu sazby nesníží, alespoň nějaký čas ne. Kdo ví, co se stane, až přijde květen a budeme mít nového šéfa Fedu. Ale pravděpodobnost lednového snížení je velmi nízká," řekl k vývoji úroků.

Na devizových trzích mírně zpevnil dolar. Jeho index, který vyjadřuje hodnotu dolaru ke koši šesti hlavních světových měn, se krátce po 19.00 SEČ pohyboval blízko 97,9860 bodu, a vykazoval tak růst o méně než 0,1 procenta. Euro k dolaru ztrácelo více než 0,1 procenta na 1,1777 USD, dolar k japonskému jenu se nacházel blízko 155,98 JPY, což byl pokles přibližně o 0,1 procenta. Euro k jenu ztrácelo skoro 0,3 procenta na 183,61 JPY.

Související

Wall Street

Týden tradera: Fed snižuje sazby, ale tváří se přísně. Wall Street to bere

Trhy

Kryštof Míšek

Přečíst článek
Wall Street

Slabší duben zanechal na letošním růstu akciových indexů zatím jen malý zub

Trhy

ČTK

Přečíst článek
Doporučujeme