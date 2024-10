Slováci stále častěji čelí chudobě a sociálnímu vyloučení

Na Slovensku od roku 2021 stoupá podíl obyvatel, kteří čelí chudobě a sociálnímu vyloučení. Loni ohrožovaly už více než šestinu obyvatel této středoevropské země, uvedl slovenský statistický úřad.

V roce 2023 chudoba ohrožovala na Slovensku 17,6 procenta obyvatel, tedy téměř 943 tisíc lidí. Meziročně jich přibylo 55 tisíc, v roce 2022 do kategorie patřilo 16,5 procenta obyvatel.

Nejčastěji sociálnímu vyloučení čelí Slováci kvůli příjmové chudobě. Do této skupiny patří lidé, jejichž příjem nedosahuje ani 60 procent národního mediánu. V roce 2023 to znamenalo příjem do 461 eur (11 660 korun) měsíčně, který v zemi nedosahovalo 14,3 procenta obyvatel. V České republice byla pod hranicí příjmové chudoby zhruba desetina obyvatel, meziročně jich ubylo.

Příjmová chudoba na Slovensku hrozí hlavně domácnostem s dětmi, a to zejména neúplným rodinám, ale také rodinám s větším počtem dětí.

Na Slovensku se podle místních statistiků ukazatele chudoby zlepšovaly do roku 2020. Následně se situace začala zhoršovat, a to kvůli dopadům epidemie nemoci covid-19 a zvýšení inflace. V zemi nadále přetrvávají značné regionální rozdíly. Například v Prešovském kraji byla ohrožena chudobou více než čtvrtina obyvatel. V Bratislavském kraji, kde je nejvyšší životní úroveň z celé země, do této skupiny patřila necelá desetina obyvatel.

