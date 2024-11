Ženy v ČR berou za stejnou práci o pětinu méně než muži. Hrozí, že firmám na narovnání budou chybět peníze

České společnosti napříč sektory v příštích letech čeká implementace nové směrnice o transparentním odměňování. V dubnu loňského roku přijala Evropská unie směrnici, která by měla být zahrnuta do českého práva nejpozději v polovině roku 2026. Jejím hlavním cílem je odstranit nerovnosti v odměňování nejen mezi muži a ženami, ale i mezi pracovníky na stejných pozicích a zvýšit transparentnost celého procesu. Na co a jak se mají české firmy připravit, radí HR expertka ze společnosti Deloitte Andrea Černá.

Reklama

Nerovnost v odměňování je bohužel stále významným celospolečenským problémem. Ženy v České republice dostávají za hodinu práce v průměru o téměř 18 procent méně než muži. S největšími rozdíly se pak často setkáváme ve finančním a pojišťovacím sektoru, kde mohou rozdíly dosahovat až 41 procent. A není to jen otázka spravedlnosti, ale i konkurenceschopnosti na pracovním trhu. Firmy, které tento problém nebudou řešit včas, se mohou vystavit riziku poškození reputace, nižší atraktivity pro uchazeče i právním problémům.

Směrnice zaměstnavatelům napříč sektory udává povinnost informovat uchazeče a uchazečky o výši mzdy před samotným pohovorem, což znamená, že firmy budou muset přehodnotit způsob, jakým komunikují o odměňování, a to již na začátku pracovního vztahu. Zároveň je nezbytné odstranit jakékoliv klauzule, které by bránily sdílení informací o výši mzdy mezi zaměstnanci. Pro společnosti určité velikosti začne v roce 2027 rovněž platit povinnost pravidelně vydávat zprávy, ve kterých zaměstnavatelé vykážou rozdíly v odměňování ve vlastních strukturách.

Postupnými kroky k férovější budoucnosti

Přestože konkrétní detaily legislativy ještě nejsou zcela jasné, doporučuji podnikům, aby se na tuto změnu připravily již nyní. Prvním a zcela klíčovým krokem by měla být analýza aktuálního stavu. Firmy by měly prověřit, zda a na jakých pozicích mezi muži a ženami existují odměňovací rozdíly přesahující hranici 5 procent a zároveň nezapomenout ani na analýzu mzdových rozpětích na jednotlivých pozicích. Tam, kde rozdíly existují, bude třeba provést hlubší analýzu a připravit konkrétní kroky k nápravě. Tento proces může zahrnovat dodatečné náklady, někdy i v řádu milionů korun. A to nepřeháním, některé naše klienty z řad firem to opravdu bude stát tyto částky. I proto je klíčové, aby podniky s kalkulací nákladů na implementaci směrnice začaly již nyní. Jak známo - finanční plány se často připravují roky dopředu a když si firmy nepřipraví rezervu s dostatečným předstihem, může to pro ně být v budoucnu fatální problém. Zároveň firmám také doporučuji, aby případné rozdíly začaly odstraňovat postupně a nečekaly až na rok 2026.

Vydělávaly méně než muži. Teď Disney doplatí zaměstnankyním přes miliardu Money Americká zábavní společnost Walt Disney urovnala žalobu kvůli rozdílům ve mzdách a ženám z Kalifornie, které pobíraly na stejných pozicích výrazně méně peněz než jejich mužští kolegové, doplatí 43,3 milionu dolarů (přes miliardu korun), uvedla agentura Reuters. Dohodu ještě musí potvrdit soudce. ČTK Přečíst článek

Reklama

Pro zajištění souladu se směrnicí bude zásadní správné nastavení architektury pracovní pozice, včetně zavedení jasně definovaných a udržitelných metrik pro měření výkonnosti zaměstnanců. Tyto ukazatele budou užitečné nejen pro pravidelné vyhodnocování výkonnosti jednotlivých pracovníků, ale rovněž umožní efektivně nastavit systém odměn. U některých pozic, zejména u těch manažerských, pak bude důležité správně nastavit i metriky pro tzv. měkké dovednosti. V této oblasti lze například měřit to, jaká je míra spokojenosti, spolupráce nebo fluktuace v týmu. Právě tyto faktory, ačkoliv jsou někdy obtížněji měřitelné, mají zásadní vliv na celkovou produktivitu a úspěch firmy, tudíž by měly být zahrnuty do komplexního systému hodnocení a odměňování.

Společnosti by měly usilovat o to, aby byla nová architektura pozic nastavena co nejjednodušeji a nejtransparentněji. To jim umožní dobrou argumentaci vůči těm zaměstnancům či kandidátům, kteří budou výši mzdy jakkoliv zpochybňovat či zkrátka jen vyžadovat informace o tom, jak byla jejich mzda nastavena. A já věřím, že jakmile lidé zjistí, že se na výši mzdy mohou ptát, udělají to.

Ženy v průměru pracují o více než dva měsíce déle, aby dosáhly na stejnou odměnu jako muži Zprávy z firem V letošním roce připadá Den rovného odměňování na 6. března 2024. Jde o symbolický den, který upozorňuje na to, že ženy v průměru pracují o 65 dní více, aby dosáhly stejného ročního výdělku jako muži. Tomuto a dalším tématům se bude věnovat konference konference Equal Pay Day. Server newstream.cz je mediálním partnerem akce. nst Přečíst článek

Společnosti čeká ještě dlouhá cesta, nicméně věřím, že transparentnost v odměňování zlepší důvěru zaměstnanců v jejich zaměstnavatele, a zmenší neférovost v odměňování jako žádný jiný zákon nebo směrnice v posledních dekádách. Naplnění požadavků a zohlednění dopadů směrnice však vyžaduje velké strukturální změny, které budou ve firmách vyžadovat spolupráci napříč odděleními. Rozhodně se tedy nejedná pouze o téma pro HR nebo daňové oddělení.

Důležitou roli v novém nastavení budou sehrávat i jednotliví manažeři. Právě oni jsou často těmi, na které se lidé obrací, pokud jde o výši jejich odměny. Je tedy zásadní, aby se firmy zaměřiy právě na ně a na tuto změnu je připravily. Podnikům proto radím, aby s přípravou začaly již nyní. Jen tím se totiž vyhnou potenciálním problémům v budoucnosti a budou mít dostatek času na adekvátní přizpůsobení svého rozpočtu, kapacit i strategie.

Autorkou článku je Andrea Černá, HR expertka v poradenské a technologické společnosti Deloitte

Férové odměňování přispívá k růstu. Iniciativa WEPs ho pomáhá nastavit ve firmách Zprávy z firem Rovné příležitosti pro ženy a muže velmi úzce souvisí s udržitelným podnikáním, nicméně obecné povědomí o této spojitosti je zatím velmi nízké. Rovné podmínky jsou přitom přímo ukotveny jako jeden z Cílů udržitelného rozvoje OSN (SDGs) 2030 a zároveň i součástí pilířů S a G v rámci ESG. nst Přečíst článek

Češky na stejnou roční odměnu pracují o 65 dní déle než muži Zprávy z firem Různé platy za stejnou práci mužů a žen, předsudky, málo částečných pracovních úvazků a neochota nastavit přijatelné pracovní podmínky pro zaměstnance ve firmách, ale i pro poslankyně ve sněmovně. To jsou problémy pracovního trhu v Česku v roce 2024. Situace se u nás v těchto věcech mění jen pomalu, a když to půjde dál tímto tempem, budou prý platy vyrovnány za více jak 100 let. A to je třeba zrychlit, protože to bude přínosem pro celou společnost, shodují se diskutující 15. ročníku mezinárodní konference Equal Pay Day v Praze. Věra Tůmová Přečíst článek

Rovnost znamená byznys: Diverzita a rovnocenné podmínky mají své obchodní opodstatnění Zprávy z firem Podle Gender Equality Indexu dosahuje v České republice podíl žen mezi členy představenstev největších kótovaných společností a dozorčích rad pouhých 21 procent. V porovnání se zeměmi EU se tak ČR nachází na 20. místě. Spolu se 17,7procentním rozdílem v odměňování v neprospěch žen patříme na evropském kontinentu k těm horším. Na sedmém setkání signatářů a podporovatelů Women's Empowerment Principles (WEPs) s podtitulem Rovnost znamená byznys se hovořilo především o tom, proč jsou změny tak pomalé a těžko se prosazují a jak přesvědčit ty, kteří mohou změnu urychlit. Panelovou diskuzi vedla Radmila Pinkavová Jirkovská, která se nedávno ujala role evropské koordinátorky WEPs. nst Přečíst článek