Strach z odstávky Nord Streamu vyhnal cenu plynu o dalších 20 procent

Evropský zemní plyn v pondělí prudce vzrostl na asi 15násobek průměrné letní ceny a opět prolomil rekordy, protože hrozba ruského omezení dodávek zasáhla trh a zvýšila inflační očekávání. Benchmark futures na plyn vzrostly až o 20 procent, což pomohlo zvýšit elektřinu a uhlí. Klíčový plynovod Nord Stream 1 se 31. srpna zastaví na tři dny údržby, což opět vyvolává obavy, že se po údržbě nevrátí do provozu podle plánu, napsal server Bloomberg.

Evropa byla ohledně dodávek přes Nord Stream 1 napjatá už týdny, přičemž toky se obnovily jen na velmi nízkých úrovních poté, co byla minulý měsíc uzavřena kvůli pracím, podotkl Bloomberg.

Nizozemský kontrakt na první měsíc, evropský benchmarkový, byl v pondělí ve 14:41 v Amsterdamu o 19 procent vyšší a dosáhl 292 eur (asi 72 tisíc korun) za megawatthodinu. V pátek rostl pátý týden v řadě, což je nejdelší období v tomto roce. Britský ekvivalent v pondělí vzrostl o 23 procent.

Hrozba recese

Evropské úřady opakovaně zmiňovaly možnost úplného zastavení ruských dodávek, protože Kreml se mstí za sankce uvalené kvůli válce na Ukrajině. To by vážně ohrozilo plán regionu shromáždit dostatek plynu na zimu a pravděpodobně by to hlavní ekonomiky včetně Německa dostalo do recese, zatímco domácnostem a průmyslovým odvětvím by hrozily obrovské účty.

Německo varovalo Moskvu, aby dále neomezovalo dodávky plynu, a zopakovalo výzvu k šetření energií. „Máme před sebou velmi kritickou zimu," řekl německý ministr hospodářství Robert Habeck veřejnoprávní televizi ZDF v Montrealu během návštěvy Kanady s kancléřem Olafem Scholzem. „Musíme očekávat, že Putin bude dále snižovat plyn," dodal.

Nord Stream 1 na pětině kapacity

Gazprom v pátek uvedl, že jsou potřeba uskutečnit práce na jediné funkční turbíně, která může čerpat plyn do Nord Streamu. Plynovod už týdny funguje na pouhých 20 procent kapacity a evropští politici trvají na tom, že ruská omezení jsou politicky motivované.

Ruská společnost Gazprom ale uvedla, že objemy se po poslední odstávce vrátí na tuto úroveň. „Ať už je tato úvaha pravdivá nebo ne, výsledek pohání evropský trh s plynem, který se dále zpřísňuje a je ponechán závislý na omezování poptávky,“ řekl Biraj Borchataria, analytik z RBC Capital Markets. „Trh může ignorovat komentáře Gazpromu a začít zvažovat, zda se plynovod nemůže vrátit do provozu, nebo může být z nějakého důvodu zpožděn,“ dodal.

Srovnávací německá energie meziročně vzrostla až o 26 procent na rekordních 705 eur za megawatthodinu, zatímco francouzský kontrakt vyskočil o 16 procent na 840 eur. Futures na uhlí také dosáhly bezprecedentních úrovní. K napjatosti trhu s elektřinou v blízké budoucnosti přispívá dostupnost energie z jaderných reaktorů ve Francii, která je téměř nejnižší za poslední roky.

O víkendu němečtí lídři uvedli, že země může mít potíže s nahrazením zmenšujících se dodávek plynu z Ruska. Vláda má za cíl snížit spotřebu o 20 procent. Zatímco tato země je jednou z nejhůře zasažených škrty v ekonomice ze strany Moskvy v důsledku recese, energetická krize zasáhla Evropou.

