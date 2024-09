Peter Thiel opět větří budoucnost. Chce uspět v revoluční jaderné technologii

Zatímco Češi chtějí masivně investovat do konvenční jaderné energie, inovátoři ze Silicon Valley už jdou dál. Proslulý investor a přítel Elona Muska Peter Thiel prostřednictvím svého fondu Founders podpořil start-up pracující na vývoji moderního jaderného paliva pro malé, takzvaně modulární reaktory. Důvodem je snaha urychlit vývoj nových energetických zdrojů, které mají naplnit enormně rostoucí požadavky technologického sektoru.

Energetický sektor čekají v nadcházejících dekádách ohromné změny. A bude to ještě předtím, než dojde ke spuštění prvních elektráren využívajících jadernou fúzi, která energetiku změní zcela radikálně. Ještě předtím ale lidstvo čeká fáze malých jaderných reaktorů, u nichž budou náklady zejména na výstavbu výrazně nižší než u stávajících elektráren. A bude je možné vystavět také mnohem rychleji.

Velkou roli v této menší energetické revoluci chtějí hrát také technologičtí miliardáři. Do start-upů orientujících se na inovace v jaderné energetice v poslední době investoval například Bill Gates, ale také Sam Altman, zakladatel a CEO OpenAI. A právě jeden z Altmanových blízkých přátel, Peter Thiel, nyní investuje také do start-upu, který chce vytvářet nový typ jaderného paliva, takzvané Haleu, tedy high-assay low-enriched uranium, což představuje vysoce kvalitní nízko obohacený uran.

„Haleu je výkonnější než standardní jaderné palivo a používá se v pokročilých reaktorech, jako jsou malé modulární reaktory, od nichž si technologické skupiny od Amazonu po Microsoft slibují, že pokryjí jejich energetické potřeby při rychlém budování datových center souvisejících s umělou inteligencí,“ uvádí server Financial Times.

Toto palivo považuje za budoucnost čím dál více odborníků, zároveň platí, že ho není dostatek pro komerční účely, zároveň kapacity na jeho výrobu ve větší míře mají pouze Rusko a Čína. Nyní se to pokusí změnit právě technologičtí miliardáři.

Zaměřeno na AI

Do nadějného start-upu Thiel investuje prostřednictvím svého fondu Founders Fund. Díky silné pozici Thiela ve startupové komunitě a přátelství s Elonem Muskem a dalšími technologickými miliardáři působí ve start-upu již nyní významní inženýři například ze společnosti SpaceX, kterou Musk spoluzaložil.

„Start-up podpořený Founders Fund dokazuje, že technologický sektor považuje za klíčovou nejen výstavbu nových jaderných elektráren, ale také podporu dodavatelského řetězce jaderného paliva za zásadní pro uspokojení energetických potřeb AI,“ dodává Harry Dempsey z Financial Times.

„Velké technologické společnosti daly jasně najevo, že jaderná energie nové generace je jedním z mála řešení rostoucího problému s napájením datových center,“ uvedl pro ft.com Nick Lawson, výkonný ředitel investiční společnosti Ocean Wall.

Thielova sázka na energetiku

Peter Thiel patří k nejvlivnějším investorům v USA. Společně s Elonem Muskem založili PayPal, stal se prvním externím investorem Facebooku. V energetice se pokouší stále více prosadit v posledních letech. Podpořil začínající společnost Helion, která se zabývá jadernou fúzí, a fond Founders Fund podpořil společnost Transatomic Power, která se pokoušela vyvinout technologii reaktoru s roztavenými solemi, než v roce 2018 ukončila činnost.