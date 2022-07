Tohle se ekologům nebude líbit. Francie chystá atomové dluhopisy

Francouzský energetický gigant EDF připravuje první emisi dluhopisů na rozvoj atomové energie, uvádí agentura Bloomberg. Vydání těchto bondů umožnilo nedávné prosazení jaderné energie a plynu mezi zelené zdroje energie. Přesto mohou u velkých fondů narazit.

Reklama

Evropou hýbe energetická krize kvůli válce na Ukrajině. A i kvůli tomu se Evropská komise rozhodla přechodně uznat jádro a plyn jako takzvaně „zelené“ zdroje energie. Toho chce nyní využít francouzská energetická společnost EDF, která jako první v Evropě plánuje emisi dluhopisů na financování výstavby nových či rozšíření stávajících jaderných zdrojů energie. Uvedla to agentura Bloomberg s tím, že až deset dalších společností v současnosti jedná s potenciálními investory.

„V následujících 12 měsících téměř jistě uvidíme situaci, kdy takzvané zelené fondy budou investovat do jádra,“ uvedl Arthur Krebbers, odborník na ESG ze společnosti NatWest. „Ale rozhodně nejde o bianco šek pro jádro a plyn. Podobné projekty stále musejí splňovat celou řadu environmentálních a bezpečnostních kritérií,“ dodal.

Deset miliard eur. Tolik Francouzi zaplatí za zestátnění svého ČEZ. Vydělají na tom i Češi Zprávy z firem Dosavadní držitelé akcií energetického gigantu EDF na plánu francouzské vlády zestátnit podnik vydělali 53 procenta. Nechybí mezi nimi populární český investor Michal Semotan z J&T. ČTK, sta Přečíst článek

6 z 10 investorů do toho může jít

Podle průzkumu britské banky Barclays, kterého se účastnily především evropské investiční fondy a další instituce, by do jaderných projektů začleněných mezi ESG investice prostředky vložilo zhruba 60 procent z nich.

I tak nelze očekávat, že podobné dluhopisové emise budou mít automaticky zajištěný odbyt. Spíše naopak. Greg Ritchie z Bloombergu se domnívá, že fondy zaměřující se na etické investice mohou podobné emise ignorovat navzdory rozhodnutí Evropské komise.

Reklama

„Historické katastrofy jaderných elektráren, jako byly v Černobylu nebo Fukušimě, dělají z podobných bondů velmi složitě prodejné zboží,“ uvádí Ritchie.

Expert: Jádro německou plynovou krizi nevyřeší. To spíš uhlí Názory Prodloužení chodu zbývajících tří německých jaderných elektráren nepomůže vyřešit stávající německou krizi s nedostatkem zemního plynu. V rozhovoru s televizí ZDF to prohlásil šéf regulační Spolkové agentury pro sítě (Bundesnetzagentur) Klaus Müller. ČTK Přečíst článek

Investoři dostanou možnost koupit skutečně zelené dluhopisy

I proto například EDF bude dávat případným investorům na výběr. „Samozřejmě víme, že spousta investorů nemohou prostředky vkládat přímo do jaderné energie kvůli interním zákazům. Vždy tak budou mít na výběr možnost nakoupit výlučně klasické zelené dluhopisy, tedy investovat do obnovitelných zdrojů či například vodní energie,“ uvedl pro Bloomberg mluvčí EDF.

Mezi takové fondy, které navzdory doporučení Evropské komise nechtějí investovat do jádra, patří například Rathbone Ethical Bond Fund spravující 2,3 miliardy liber. „Nezpochybňujeme, že jádro představuje nízkoemisní zdroj energie. Nicméně svět nečelí jen jedné hrozbě a například ztráta biodiverzity se nyní výrazně podceňuje. A my nevěříme, že lze dlouhodobě vytvářet energii z jádra a vyhořelé palivo bezpečně skladovat, aniž by to mělo dopad na životní prostředí a biodiverzitu,“ vysvětluje negativní postoj k jádru šéf fondu Bryn Jones.

Síkela: Letos v zimě bude plynu ještě dost. Potom to bude horší Politika Česko má nyní podle ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely (STAN) zajištěné asi dvě třetiny roční spotřeby plynu. Pro letošní topnou sezonu tak bude plynu dost. Potřeba je ale podle něj řešit i ty následující. Zásobníky se po zimě budou muset znovu naplnit. Nyní se nadále plní plynem, který přichází z Ruska. ČTK Přečíst článek