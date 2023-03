AKTUALIZOVÁNO: Raketa Falcon s lodí Crew Dragon konečně odstartovala. Podívejte se na video

Z amerického kosmodromu dnes odstartovala raketa Falcon 9, která vynesla na oběžnou dráhu loď Crew Dragon, jež míří k Mezinárodní vesmírné stanici (ISS) se čtyřčlennou posádkou. Jsou v ní dva Američané, Rus a občan Spojených arabských emirátů (SAE), který bude na ISS jako teprve druhý astronaut z arabského světa. K vesmírné stanici mají dorazit podle agentury AP v pátek ráno středoevropského času. Podívejte se na video ze startu.

Reklama

„Vítejte na oběžné dráze. Pokud budete spokojeni s letem, prosím, nezapomeňte nám dát pět hvězdiček," ozvalo se podle AP z kontrolní věže od společnosti SpaceX, jejíž raketa astronauty do vesmíru dopravuje na základě kontraktu s americkým Národním úřadem pro letectví a vesmír (NASA). Raketa měla odstartovat již v pondělí, SpaceX a NASA ale start z technických důvodů odložily.

Start Falconu 9 s lodí Crew Dragon 2. března 2023 (samotný start začíná zhruba v 60. minutě přenosu):

zdroj: SpaceX

K ISS nyní letí dva Američané Stephen Bowen a Warren Hoburg, astronaut SAE Sultán Nijadí a zástupce ruské agentury Roskosmos Andrej Feďajev, kteří by na stanci měli strávit šest měsíců. Velitel posádky Bowen před odletem uvedl, že společně tvoří skvělý tým, navzdory nevraživostem mezi jejich zeměmi v současné době kvůli válce na Ukrajině. „Je to úžasné, že mohu letět s těmito skvělými chlapíky," citovala Bowena AP.

Druhý člověk z SAE ve vesmíru

Start rakety sledovali s velkým napětím také v Dubaji a celých SAE, kde ho ve školách a na úřadech vysílali v přímém přenosu. Nijadí je teprve druhým občanem SAE, který na ISS letí, ale jako první tam bude několik měsíců. Před ním tam byl v roce 2019 Hazza Mansúrí, který tam ale strávil jen zhruba týden.

Jeff Bezos pošle partnerku do vesmíru. Poletí s ženskou posádkou Enjoy Partnerka amerického miliardáře Jeffa Bezose se chystá na let do vesmíru, a to s posádkou tvořenou výhradně ženami. Pilotka vrtulníku Lauren Sánchezová o svých plánech mluvila v rozhovoru s deníkem The Wall Street Journal. Raketou Bezosovy společnosti Blue Origin se má začátkem příštího roku do vesmíru vydat šest žen, jejich jména chce Sánchezová zveřejňovat postupně. ČTK Přečíst článek

Reklama

Nijadí stráví na ISS také muslimský postní měsíc ramadán, který začíná za tři týdny. Půst ale na oběžné dráze nebude muset dodržovat. Připomněl totiž, že není povinný pro všechny. V jeho případě by ho mohl oslabit a ohrozit misi jeho týmu.

Posádka lodi Crew Dragon má na ISS vystřídat astronauty NASA Nicole Mannovou a Joshe Cassadu, Rusku Annu Kikinovou a Japonce Koičiho Wakatu. Ti jsou na ISS od loňského října. Spolu s nimi tam jsou další tři astronauti, jejichž návrat na Zemi se zkomplikoval kvůli poškození lodi Sojuz MS-22, kterou zasáhl mikrometeorit.

V neděli pro ně k ISS dorazila loď Sojuz MS-23, která se s nimi má na zemi vrátit v září. Mise kosmonautů Sergeje Prokopjeva a Dmitrije Petelina a astronauta Franka Rubia se tak prodlouží ze šesti měsíců na rok.

Musk a SpaceX si může oddychnout. Bransonova vesmírná mise skončila neúspěchem, akcie padají Zprávy z firem První pokus společnosti Virgin Orbit miliardáře Richarda Bransona vyslat do vesmíru satelity ze zemí mimo USA a první ze západní Evropy selhal. To znamená ránu pro Bransonovy ambice konkurovat na rychle rostoucím trhu komerčně vypouštěných satelitů. Akcie firmy na neúspěch zareagovaly propadem o dvacet procent, uvedl deník The Wall Street Journal. Dušan Kütner Přečíst článek