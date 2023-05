Průmysl i zahraniční obchod táhla v březnu výroba aut. Pokles stavební výroby zrychlil

Tuzemský automobilový průmysl se v březnu pozitivně podepsal pod celkové výsledky průmyslové výroby a zahraničního obchodu ČR. Naopak stavební výroba v březnu zrychlila svůj pokles, vyplývá z aktuálních dat Českého statistického úřadu (ČSÚ).

Průmyslová výroba v České republice v březnu meziročně stoupla o 2,2 procenta po únorovém růstu o dvě procenta. Výsledek nejvíce ovlivnil automobilový průmysl, jehož produkce byla proti loňskému březnu o dvě pětiny vyšší. Ve většině dalších průmyslových odvětví výroba meziročně klesla a snížila se také hodnota nových zakázek. Meziměsíčně průmyslová produkce vzrostla o 1,7 procenta.

„Meziroční růst produkce nejvýznamněji ovlivnila výroba motorových vozidel, kde se produkce zvýšila meziročně o 42 procenta a meziměsíčně o více než desetinu. Vedle vlivu nižší srovnávací základy se v tomto odvětví projevilo i zlepšení dodávek komponentů," uvedl ředitel odboru zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ Radek Matějka.

Výroba v dalších odvětvích byla proti loňskému březnu většinou nižší. Podle Matějky nejvyšší záporný příspěvek k vývoji průmyslové produkce zaznamenala výroba a rozvod elektřiny, plynu a tepla, kde se zčásti projevila loňská vyšší základna ovlivněná zvýšenou produkcí uhelných elektráren. Pokles pokračoval i ve výrobě ostatních nekovových minerálních výrobků, v chemickém průmyslu, hutnictví a slévárenství nebo těžbě a dobývání, kde produkce meziročně klesla o pětinu.

Dvourychlostní průmysl

„Poslední data ukazují, že tuzemský průmysl je opět dvourychlostní. Díky zásobě starších objednávek a zajištěným dodávkám čipů se daří automobilkám, zatímco většina ostatních oborů se potýká se slabší poptávkou. Potvrzují to i data o nových zakázkách, které nevypadají nijak dobře v meziměsíčním ani v meziročním srovnání,“ uvedl hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek.

Tvrdá data podle Dufka potvrzují to, co už naznačovaly indexy nákupních manažerů v posledních měsících, a sice, že chybí dostatečně silná poptávka. Zakázky v tomto odvětví meziročně klesají, a to jsou ještě navíc nadhodnoceny použitím běžných cen.

„Vypadá to, že průmysl nečekají zrovna nejlepší měsíce. Meziroční čísla mohou dál vypadat na první pohled pozitivně díky nízkém srovnávacímu základu u automotive, avšak ostatní obory na tom nebudou zrovna nejlépe. Dvourychlostní charakter si tak průmysl udrží i nadále,“ míní Dufek.

Stavební výroby klesla v pozemním i inženýrském stavitelství

Stavební výroba v Česku v březnu dál klesla, meziroční pokles zrychlil na šest procent z únorových 4,3 procenta. Nižší byla produkce v pozemním i inženýrském stavitelství. V pozemním, což je stavba bytových i nebytových budov, klesla o 4,1 procenta a v inženýrském, kam spadá budování cest nebo telekomunikačních a energetických sítí, se snížila o 12 procent. Meziměsíční pokles ve stavebnictví činil 0,9 procenta.

„Zatímco meziměsíční pokles šel plně za pozemním stavitelstvím a inženýrské stavby rostly, k meziročnímu poklesu přispěly oba segmenty stejnou měrou," uvedla vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby ČSÚ Petra Cuřínová.

Zahraničnímu obchodu pomohla i levnější ropa a plyn

Zahraniční obchod Česka skončil v březnu v přebytku, vývoz byl vyšší než dovoz o 15,9 miliardy korun. Meziročně je výsledek lepší o 28,1 miliardy korun. Pomohl nárůst vývozu aut a pokles hodnoty dovozu ropy a zemního plynu.

„Meziroční růst vývozu byl i v březnu vyšší než u dovozu, obchodní bilance tak skončila již třetí měsíc za sebou v kladných číslech. Přispěl k tomu nejen meziroční nárůst vývozu motorových vozidel a jejich dílů přibližně o 37 procent, ale i meziročně nižší hodnota dovozu ropy a zemního plynu o více než 44 procent," uvedla ředitelka odboru statistiky zahraničního obchodu ČSÚ Miluše Kavěnová.

Poslední tři měsíce vypadá obchodní bilance pozitivněji než v loňském roce, souhlasí analytik Deloitte Václav Franče. „Loni kvůli dovozu velmi drahých fosilních paliv (zejména zemního plynu) se obchodní bilance propadla do velmi hlubokého deficitu, se zlepšením situace na energetických trzích se situace vrací do normálu – v prosinci byla obchodní bilance vyrovnaná, v lednu, únoru a březnu byla v přebytku. Na straně vývozu pomáhá, že nedostatek čipů a kabelových svazků, který brzdil vývoz automobilů, opadl,“ podotkl.

„Začíná být zřejmé, že loňský hluboký deficit obchodní bilance byl jen přechodnou záležitostí způsobenou energetickou krizí a letos se obchodní bilance opět vrátí do tradičního přebytku, který by mohl atakovat i úrovně před pandemií a před energetickou krizí, tedy mezi 150 miliardami a 200 miliardami korun,“ dodal.

