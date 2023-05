AKTUALIZOVÁNO: Ekonomika se ve čtvrtletí meziročně propadla, vymanila se však z recese

Podle předběžného odhadu Českého statistického úřadu (ČSÚ) vzrostl hrubý domácí produkt v 1. čtvrtletí mezičtvrtletně o 0,1 procenta a meziročně klesl o 0,2 procenta. Uvedl to ČSÚ.

„Mezičtvrtletní i meziroční vývoj HDP byl pozitivně ovlivněn především rostoucí zahraniční poptávkou. Naopak negativní vliv měly nadále se snižující výdaje na konečnou spotřebu domácností. Pokles nastal rovněž u tvorby hrubého kapitálu, kde došlo k meziročnímu propadu po dvouletém období růstu,“ uvedl ředitel odboru národních účtů ČSÚ Vladimír Kermiet.

K meziročnímu růstu hrubé přidané hodnoty nejvíce přispěl zejména průmysl a v mezičtvrtletním srovnání také skupina odvětví obchodu, dopravy, ubytování a pohostinství. Mezičtvrtletně se dařilo rovněž stavebnictví a informačním a komunikačním činnostem.

Vývoj české ekonomiky (HDP) do 1. čtvrtletí 2023 zdroj: ČSÚ

Analytici byli v očekávání vývoje hrubého domácího produktu (HDP) rozdělení, někteří čekali mezičtvrtletní pokles v desetinách procenta, jiní naopak růst ve stejném rozsahu. V předchozích dvou čtvrtletích česká ekonomika mezikvartálně klesala, technicky tedy byla v recesi.

Dobrá zpráva pro Česko

„Skončila půl roku trvající mělká recese, která se ani nestačila nijak viditelně propsat do situace na trhu práce. Z tohoto pohledu jde nepochybně o dobrou zprávu, i když je samotný výsledek v podstatě na hranici stagnace,“ uvedl hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek.

„V každém případě jde číslo, které překonalo očekávání trhu, a to především díky zlepšení zahraničního obchodu. Tomu se dařilo kompenzovat slabou domácí poptávku, která byla stále ještě ve vleku vysoké inflace drtící kupní sílu českých domácností,“ dodal. První letošní čísla o výkonu ekonomiky jsou proto podle něj příjemným překvapením. Dávají naději, že letošní výsledky českého hospodářství budou lepší než původně očekávaná stagnace.

„Bude nepochybně zajímavé vidět, jak se k nim zítra postaví centrální banka, která ve své prognóze předpokládala zrychlení téměř jednoprocentní propad ekonomiky,“ podotkl Dufek v souvislosti se středečním měnověpolitickým zasedáním bankovní rady ČNB.

Zpřesněný odhad tuzemského HDP by mohl podle ekonoma Komerční banky Martina Gürtlera přinést vzestupnou revizi. „Stále totiž nejsou známa data o březnovém vývoji ekonomiky, který podle nás přinesl její výraznější nárůst,“ uvedl s odkazem na data Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP) za březen, která ukazují na silný meziměsíční růst produkce automobilů. „Zvýšit by se podle nás meziměsíčně měly i maloobchodní tržby. Stále tak věříme, že náš odhad mezičtvrtletního růstu HDP o 0,2 procenta se může nakonec naplnit,“ podotkl Gürtler.

„Za celý letošní rok očekáváme růst tuzemské ekonomiky o 0,6 procenta a v příštím roce jeho zrychlení na 1,8 procenta. K dosažení předpandemické úrovně ekonomické aktivity by mělo dojít v letošním třetím čtvrtletí,“ dodal.

