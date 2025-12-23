Miliardový autosalon mění majitele. Kupuje ho pojišťovna VIG
Rakouská Vienna Insurance Group pokračuje v nákupech dealerství. Tentokrát míří na Plzeňsko. Prostřednictvím firmy Global Repair Centres (GRC) kupuje Auto Volf ze Stříbra. Autosalon s miliardovým obratem je šestým dealerstvím v majetkovém portfoliu pojišťovny.
Rakouská pojišťovna Vienna Insurance Group kupuje prostřednictvím firmy Global Repair Centres (GRC) autosalon Auto Volf ze Stříbra na Plzeňsku. Vyplývá to z informací, které na webu zveřejnil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Antimonopolní úřad musí posoudit, zda spojení firem nenaruší hospodářskou soutěž.
Společnost GRC vznikla před čtyřmi lety a prostřednictvím nákupů firem postupně buduje v Česku síť dealerství automobilů a motocyklů.
Miliardové tržby a čtyři pobočky
Autosalon Auto Volf prodává auta značek Škoda, Volvo a Kia. Vznikl v roce 1993 a má pobočky v Plzni, Domažlicích, Stříbře na Tachovsku a v Holýšově na Plzeňsku. Podle výroční zprávy za loňský rok vykázala firma tržby přes jednu miliardu korun a zisk 26 milionů korun. Ke konci loňského roku zaměstnávala 86 lidí.
Šestý dealer v portfoliu GRC
Po dokončení transakce získá GRC již šestého dealera aut. Zatím provozuje Autocentrum Lukáš ve Valašském Meziříčí, Autonovu Brno, Auto Poly z Prahy, France Car z Hradce Králové, Hyundai Hradec rovněž z Hradce Králové a má také firmu Kappa-P, která zajišťuje odtahové a vyprošťovací služby.
