Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Zprávy z firem Miliardový autosalon mění majitele. Kupuje ho pojišťovna VIG

Miliardový autosalon mění majitele. Kupuje ho pojišťovna VIG

Miliardový autosalon mění majitele. Kupuje ho pojišťovna VIG
Auto Volf, užito se svolením
ČTK
ČTK

Rakouská Vienna Insurance Group pokračuje v nákupech dealerství. Tentokrát míří na Plzeňsko. Prostřednictvím firmy Global Repair Centres (GRC) kupuje Auto Volf ze Stříbra. Autosalon s miliardovým obratem je šestým dealerstvím v majetkovém portfoliu pojišťovny.

Rakouská pojišťovna Vienna Insurance Group kupuje prostřednictvím firmy Global Repair Centres (GRC) autosalon Auto Volf ze Stříbra na Plzeňsku. Vyplývá to z informací, které na webu zveřejnil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Antimonopolní úřad musí posoudit, zda spojení firem nenaruší hospodářskou soutěž.

Společnost GRC vznikla před čtyřmi lety a prostřednictvím nákupů firem postupně buduje v Česku síť dealerství automobilů a motocyklů.

Miliardové tržby a čtyři pobočky

Autosalon Auto Volf prodává auta značek Škoda, Volvo a Kia. Vznikl v roce 1993 a má pobočky v Plzni, Domažlicích, Stříbře na Tachovsku a v Holýšově na Plzeňsku. Podle výroční zprávy za loňský rok vykázala firma tržby přes jednu miliardu korun a zisk 26 milionů korun. Ke konci loňského roku zaměstnávala 86 lidí.

Šestý dealer v portfoliu GRC

Po dokončení transakce získá GRC již šestého dealera aut. Zatím provozuje Autocentrum Lukáš ve Valašském Meziříčí, Autonovu Brno, Auto Poly z Prahy, France Car z Hradce Králové, Hyundai Hradec rovněž z Hradce Králové a má také firmu Kappa-P, která zajišťuje odtahové a vyprošťovací služby.

Karel Pučelík: Bohatí by měli platit víc. Začíná to docházet i jim samotným?

Leaders

Veřejné rozpočty a sociální systémy po celém světě už delší dobu nahlíží do propasti. Jak to vyřešit? Ať bohatí platí víc. Autorem tohoto návrhu není žádný komunista, ani socialistický starosta New Yorku, nýbrž vlivný republikán a bývalý uchazeč o Bílý dům Mitt Romney (na snímku), sám ultrabohatý. V Americe, kde nejbohatší lidé platí nižší daně než zbytek národa, je na podobná prozření nejvyšší čas.

Karel Pučelík

Přečíst článek

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Kooperativa, VIG, ilustrační foto

Matka české Kooperativy zvýšila zisk o čtvrtinu, akcie VIG na pražské burze posilují

Money

ČTK

Přečíst článek

Dalibor Martínek: Žijeme v matrixu? Babišovy peníze ohlídá Klaus a Zeman

Rudolf Ovčaří v roce 2019 dostal od Zemana státní vyznamenání
Profimedia
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Rudolf Ovčaří (na snímku vpravo) by chtěl být šedou eminencí. Patrně jí i je. Miliardář, muž ze staré školy. Vlastně muž čert ví odkud, své soukromí vede v tajnosti. V devadesátkách, už to mluví za vše, se podílel na privatizaci Třineckých železáren, ovládl Českou zbrojovku. Trošku mu jeho soukromí narušil Miloš Zeman, když mu zcela veřejně dal 28. října roku 2019 medaili za zásluhy prvního stupně v oblasti hospodářské.

Je zvláštní, jak se nitky v Česku prolínají, a tvoří jakousi pavučinu. Nyní bude Ovčařího Roklen spravovat majetek Agrofertu Andreje Babiše. Vše je tak čisté, že by to čistější být nemohlo. Prezident Pavel je spokojený s tím, jak Babiš vyřešil svůj střet zájmů. Babiš je jistě také spokojený, že je premiér. A také je spokojený, jak šikovně zaparkoval svůj majetek.

Roklen vydal zprávu, že je zakladatelem fondu. „Veškerá rozhodnutí bude dělat správce pod dohledem protektora, naše další role bude nejvýše poradenská,“ prohlásil výkonný ředitel Roklenu Jakub Burda. Cha. Co nám ještě nalijete na hlavu?

Sídlo holdingu Agrofert spojeného s expremiérem a šéfem ANO Andrejem Babišem v pražském Chodově.

Lukáš Kovanda: Agrofert „zaslepit“ nelze. Smiřme se s tím

Názory

Česko podlehlo mýtu, že firmu jako Agrofert lze vložit do slepého fondu. Ne, možné to není; ani v ČR, ani v USA, kde se to nezdařilo prezidentu Carterovi a Trump už na to zcela rezignoval.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Je evidentní, že Burda je jen loutka. Agrofert bude dál řídit Babiš. Ovčaří je patrně kamarád ze starých dob. Možná by to mohl prověřit nějaký orgán státní moci. Ale ten se toho patrně nedomůže, Babiš ovládl všechny informační a bezpečnostní složky.

Takže si teď budeme hrát takovou hru, že Babiš se vzdal svého majetku. Podle průzkumu agentury NMS je způsob, jakým chce Babiš vyřešit svůj střet zájmů, pro 46 procent Čechů dostatečný. Jinými slovy, nikdo nemá problém s tím, že Babiš svůj majetek po dobu premiérování někam zaparkuje. Hlavně nás s tím už neotravujte, říkají mimoděk Češi.

Je celkem jisté, že Babišův střet zájmů většině Čechů nevadí. Ostatně ho volily dva miliony z nás.

Zpět k Ovčařímu, novému správci majetku Andreje Babiše. Kde se asi v Babišovi našla ta důvěra zrovna v Roklen, jehož hlavním podílníkem, vlastně hlavou, je Ovčaří? Pan nikdo z Těšínska, který v polovině devadesátých let privatizoval Třinecké železárny. A co čert nechtěl, ze skupiny kolem Ovčařího šlo v devadesátých letech 15 milionů korun, a to tehdá byly solidní peníze, na volební kampaň ODS. Příspěvky chodily pod smyšlenými jmény Lajos Bács a Radjiv Sinha.

Takže se nám tady v pavučině setkávají Andrej Babiš, Miloš Zeman, a Václav Klaus. Nikdo o ničem neví, patrně je všechno jenom náhoda. Nabízí se otázka, zda nežijeme v nějakém matrixu.

Další komentáře (ne)korektního Dalibora Martínka

Související

Andrej Babiš

Dalibor Martínek: Babiše nezajímá Turek. Dál obsazuje klíčové pozice státu

Názory

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Last minute dárek? S předplatným magazínu Newstream Club nešlápnete vedle

Obálka Newstream CLUB 10
Newstream.cz
nst
nst

Hledáte dárek na poslední chvíli, který neurazí ani náročné čtenáře? Magazín Newstream Club je lifestylově orientovaný byznysový magazín pro socio-ekonomicky vyšší cílovou skupinu. Nabízí exkluzivní rozhovory s osobnostmi napříč spektrem společnosti, analýzy i témata, o kterých se teprve začne mluvit. Dárek, který nezapadne. S ročním předplatným získáte čtyři výtisky za zvýhodněnou cenu.

Předplatné magazínu Newstream Club je ideální volbou pro každého, kdo se chce dívat pod povrch ekonomiky, politiky i investic. Kvalitní čtení, silná jména, nadčasová témata. Je to ideální last minute dárek pro ty, kteří chtějí vědět víc.

Předplatné tištěného magazínu objednávejte na Send.cz. Digitální verzi nejnovějšího čísla magazínu s Rony Pleslem na titulce můžete mít do minuty ve vašem emailu. Stačí navštívit náš e-shop.

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma nejnovějšího, zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. 

Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofa Tomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Zajímá vás, kam investují tuzemští milionáři? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB. Roční předplatné nábízíme za zvýhodněnou cenu.

Celá redakce Newstreamu vám přeje krásné Vánoce. 

Obálka Newstream CLUB 10 Newstream.cz

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Obálka magazínu Newstream CLUB 5

Vychází podzimní Newstream CLUB. S Radimem Paříkem, Christinou Meinl nebo Lubomírem Typltem

Leaders

Stanislav Šulc

Přečíst článek
Doporučujeme