PŘEHLEDNĚ: Které daně Fialova vláda zvýší

Státní rozpočet se kvůli napjaté ekonomické i geopolitické situaci dostává stále do většího stresu a výdaje rostou. Vláda Petra Fialy však nadále věří, že udrží v letošním roce schodek ve schválené výši 295 miliard korun. Vzhledem k pokračující inflaci erár sice má vyšší příjmy z DPH, ale zároveň hrozí až dvě mimořádné valorizace důchodů. A protože vláda buď neumí, nebo nechce škrtat, stále častěji mluví o zvyšování daní. Zde je přehled daňových sazeb, které Fialův kabinet buď již nově zavedl, nebo uvažuje o jejich zvýšení.

Reklama

Daň z mimořádných zisků

Již na konci loňského roku parlament odsouhlasil vládní návrh na zavedení zcela nové daně. Stala se jí takzvaná daň z mimořádných zisků, pro které se vžily také jména jako „Windfall Tax“ nebo „válečná daň“.

Jedná se o částečnou sektorovou daň, která je zacílena na sektor energetiky a bankovnictví. Tyto dva sektory vláda vybrala z důvodů, že právě tyto ekonomické oblasti v uplynulých měsících těží z mimořádné situace na trhu. Energetické firmy z energetické krize, banky z růstu úrokových sazeb České národní banky.

Stanislav Šulc: Windfall tax je tu. A je plná nesmyslů Názory Doba je zlá a na státní rozpočet bude velký tlak. Navzdory dřívějším proklamacím kabinet Petra Fialy musí chtě nechtě přistoupit ke zvýšení příjmů státního rozpočtu. A rozhodl se pro zatížení vybraných podniků takzvanou daní z mimořádných zisků. Parametry windfall tax však dávají smysl jen napůl. Stanislav Šulc Přečíst článek

Tato daň má omezenou platnost na tři roky a firmy, jichž se dotkne, ji budou odvádět ze zisků za roky 2023, 2024 a 2025. Sazba této daně bude činit 60 procent a bude se aplikovat na nadměrný zisk těchto firem. Tento nadměrný zisk se stanoví jako rozdíl mezi základem daně v letech 2023–2025 a průměrem základů daně za poslední 4 roky (tj. 2018–2021) navýšeným o 20 procent.

Vláda si slibuje, že takto získá až sto miliard, které by měly pokrýt zejména doplatky rozdílů za ceny energií vzniklé zavedením vládních stropů. Ekonomové však efektivitu této daně zpochybňují a upozorňují jednak na to, že firmy začnou značně optimalizovat zisky, jednak na to, že se do určité míry jedná o perzekuci firem, které předem správně vyhodnotily riziko a zaopatřily se před případnými krizemi.

Reklama

U bank zase ekonomové upozorňují na to, že aktuální úrokové sazby nejsou přehnaně vysoko, ale naopak byly dlouhodobě nestandardně nízko.

ČNB pomohla tuzemským bankám k rekordním ziskům. Poprvé vydělaly přes 100 miliard korun Money Tuzemské banky prožily snový rok. Podle předběžných dat České národní banky loni jejich souhrnný zisk přesáhl 104 miliard korun. Stomiliardová hranice byla pokořena vůbec poprvé v historii. Banky za jeden rok vydělaly téměř stejně jako za předchozí dva covidové roky dohromady. Podle ekonomů k ziskům přispěly zejména rostoucí sazby ČNB. Stanislav Šulc Přečíst článek

Zmatky s DPH

Vláda vrací do hry možnost změnit sazby DPH. V tuto chvíli se v České republice uplatňují tři daně z přidané hodnoty: základní ve výši 21 procent, snížená 15procentní a snížená 10procentní. A dále tu jsou samozřejmě položky, u nichž je DPH nulové (například zlato).

Podle ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) je to zbytečně složitý systém a je třeba jej zjednodušit.

Vláda tak údajně chystá spojení dvou snížených sazeb. Spekuluje se o společné sazbě 13, nebo 14 procent. Ekonomové však varují, že takto namodelovaná nová snížená sazba by na jedné straně zvýšila koncové ceny například léků (ty jsou aktuálně v 10procentní sazbě), efekt snížení cen z položek z aktuálně 15procentní sazby by byl nulový a rozdíl by zůstal v maržích obchodníků. Připomeňme, že 15 procent si stát přiráží například u potravin, bytů do 120 metrů čtverečních podlahové plochy nebo rodinné domy do 350 metrů čtverečních.

Lukáš Kovanda: Chystané změny DPH zdraží lidem vodu i léky. Na daňové rošádě vydělají obchodníci a stát Názory Chystané změny DPH zdraží vodu a léky a zvýší zisky obchodním řetězcům. Toto "maskované" zvýšení daně občanům je v rozporu se sliby vládních stran. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Podle vládních politiků aktuálně probíhá jednání uvnitř pětikoalice, návrh by měl být zveřejněn ještě v únoru.

Podle slov ministra financí není cílem této změny zvýšení celkového výběru daně (mělo by jít o „rozpočtově neutrální opatření“, uvedl přesně Stanjura).

Dalibor Martínek: Prokletí vládního půdorysu. Daně, stavební zákon a další. Vše se nekonečně vleče Názory Skloubit tak rozdílné strany jako jsou Piráti na jedné straně a ODS nebo TOP 09 na druhé vyžaduje sloní dávku diplomacie a trpělivosti zároveň. Účastníci současné pětikoalice se před víc než rokem rozhodli, že do toho půjdou, že jim vládnutí stojí za nějaké ty ústupky. Vytvořili takzvaný vládní půdorys. Mocným katalyzátorem byla omamná vůně moci podpořená sto osmičkou. Dalibor Martínek Přečíst článek

Poroste daň z majetku?

Další daní, o jejímž růstu stát uvažuje, je daň z nemovitosti. Ta je v Česku na velmi nízké úrovni, dokonce patří k nejnižším z celého vyspělého světa. Podle ekonoma Lukáše Kovandy výnos ze zdanění nemovitostí odpovídá v ČR zhruba 0,2 procenta, což je po Estonsku druhý nejnižší podíl v rámci OECD.

Stanjura připustil zvýšení daně z nemovitosti. Proč to není dobrý nápad Názory Zvýšení daně z nemovitosti rozevře příjmové nůžky mezi bohatými a chudšími, mezi vlastníky nemovitostí a nájemníky. Pokud ji i přes to vláda zvýší, mělo by toto daňové inkaso zůstat obcím. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Ministr financí Stanjura uvedl, že vláda zvažuje zvýšení této daně až na dvojnásobek. Pro domácnosti, které podle velikosti nemovitosti a místě, kde se nachází, platí za jednu nemovitost řádově stokoruny, by tak tato daň mohla narůst až na částku přesahující tisíc korun ročně.

Další možné zvýšení?

Vláda Petra Fialy sice zatím uvažuje o porušení předvolebních slibů o tom, že nebude zvyšovat žádné daně. Realita ji však dohání a spolu s tím se mění rétorika. Již vloni tak vláda začala svá předvolební sliby „zpřesňovat“, že nebude zvyšovat takzvané přímé daně, což jsou daně příjmové.

Přesto je možné, že i zde vláda dříve či později bude muset přistoupit k revizi. Ostatně nabádá ji k tomu také NERV, její poradní ekonomický sbor, který v souboru doporučení z loňského listopadu označil vrácení výpočtu základu daně a pojistného z takzvané superhrubé mzdy. To by mělo do státní kasy přivést více než 100 miliard korun.

„Zdanění před zrušením superhrubé mzdy by zhruba odpovídala sazba 19 procent, přičemž s ní by bylo nutné sladit i sazbu srážkových daní (dividendy, úroky apod.). Zdanění příjmů fyzických osob může kvantitativně nejvíce přispět ke snížení strukturálního deficitu na příjmové straně zejména proto, že důležitým faktorem prohloubení deficitu byla právě reforma DPFO z prosince 2020,“ stojí v doporučení NERV.

Lukáš Kovanda: Fialův kabinet není dobrý hospodář. Propadá z péče o veřejné rozpočty Názory Česko jako jediná země EU prohlubuje své zadlužení, všechny ostatní jej snižují. Těžko tedy česká vláda může zadlužování svádět jen na inflaci či dopady války, neboť s nimi se utkávají i ostatní. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Lukáš Kovanda: Kolaps penzí. Odpracovat roky navíc nebude stačit Názory Fialův kabinet má po prezidentské volbě jedinečnou šanci prosadit navýšení věku odchodu do důchodu. To se děje i v řadě jiných zemích EU. Česko by tak nebylo výjimkou. A penzijnímu systému by zvýšení věkové hranice významně pomohlo. Lukáš Kovanda Přečíst článek