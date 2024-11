Nezapomeňte. Termín druhé splátky daně z nemovitosti se přiblížil

Majitelé nemovitostí, kteří mají svou částku daně rozdělenou na dvě splátky v roce, by měli zbystřit. Termín splacení druhé části je na spadnutí. Finanční správa jej nastavila na 30. listopadu, respektive na nejbližší pracovní den – pondělí 2. prosince.

Majitelé více nemovitostí – nebo těch dražších –, kteří mají vyměřenu daň více než pět tisíc korun, si mohou úhradu rozdělit na dvě splátky v roce. První datum do konce května už dávno proběhl, druhý je stanovený k poslednímu listopadovému dni. Vzhledem k tomu, že letos připadl na víkend, je posledním dnem na úhradu druhé splátky 2. prosinec.

Co se stane při nezaplacení daně

V případě, že bude poplatník ohledně splátky dělat mrtvého brouka nebo na doplacení zapomene, hrozí mu finanční postih. Finanční úřad za zpožděnou úhradu vyměřuje sankci už od pátého dne prodlení, přičemž se vypočítává z chybějící výše daně.

„Výše sankce se určí z nezaplacené částky úročené roční repo sazbou České národní banky (ČNB) zvýšenou o 14procentních bodů. Tato roční sazba je pak rozpočítávána na počet dní, o které se platba daně zpozdila,“ vysvětlují experti odborného účetního portálu Duna.cz. Upřesňují, že úrok za prodlení úhrady daně z nemovitosti lze uplatnit nejvýše do pěti let. Pokud sankce za příslušné zdaňovací období činí méně než dvě stě korun, je pravděpodobné, že ji úřad promine.

Kdo se nemusí bát termínu

Datum 2. prosince se ovšem netýká těch, kteří již celou sumu rozdělené daně zaplatili v jedné splátce v prvním termínu. Stejně se tímto datem nemusejí stresovat ani ti, kdo požádali o odklad splácení ze závažných důvodů a mají kvůli tomu individuální splátkový kalendář.

Daň z nemovitostí pak podle odborného účetního portálu neplatí osoby, kterým byla vyměřena částka ve výši 30 korun a nižší. „V případě spoluvlastnictví se ale daň z nemovitých věcí hradí vždy. Její minimální částka činí 50 korun,“ upozorňují experti z účetního portálu.

