Zdraží knihy, kadeřník nebo svoz odpadu? Právě se vede tichá válka o nové sazby DPH

Které zboží a služby od příštího roku podraží? Bude dražší holič, nebo to budou noviny a knihy, či snad vstupenky na kulturní akce, hromadná doprava, sauny? Právě v těchto dnech se licituje o téměř každou položku, na kterou se vztahuje nižší sazba DPH. Vláda hledá, jak zvýšit příjmy státu. Oko jí ulpělo na dani z přidané hodnoty, nejvýnosnější české dani. Změny v zařazení či výši sazeb totiž slibují podle návrhu poradců z NERV vůbec nejvyšší vícepříjmy, až několik desítek miliard korun.

Hraje se o tři parametry. Prvním je spojení dvou snížených sazeb, které jsou nyní 10 a 15 procent, do jedné sazby. Tato varianta se jeví jako velmi reálná.

Zůstávají dvě neznámé. Jak vysoká by měla být nová, jediná snížená sazba. Mluví se o třinácti či čtrnácti procentech. Klíčové potom bude, které položky zůstanou ve snížené sazbě a které v základní, jednadvacetiprocentní. V těchto přesunech se skrývají ony desítky miliard.

Experti vládních stran nyní sedí nad balíčkem doporučení od NERV. Nad výsledkem začnou debatovat politici pětikoalice, verdikt by měl být, jak uvádí ministerstvo financí, „během jara“. O spojení spodních sazeb už málokdo pochybuje. Jak bude vysoká?

„Přesná výše sazby musí být stanovena až po spočítání dopadů jednotlivých variant,“ uvedl šéf Pirátů Ivan Bartoš. Zástupci STAN mají o něco jasněji. „Hnutí STAN je pro, aby byla jedna snížená sazba, a to na třinácti procentech. Zatřídění služeb a zboží ale potřebuje revizi,“ říká mluvčí hnutí Sára Beránková.

Licitace pětikoalice

Lidovci si také chtějí počkat na výsledek expertních jednání. Jak tvrdí všechny vládní strany, nejde jen o DPH, ale o celý daňový systém, včetně například zvýšení daně z nemovitosti či spotřebních daní. „Chceme daňový systém zjednodušit a zpřehlednit, aby se nevedly například debaty o tom, zda má nápoj rozdílnou sazbu DPH na základě toho, jestli je prodaný venku, nebo uvnitř,“ sdělil Marek Výborný, šéf poslaneckého klubu KDU-ČSL. Dvě snížené sazby DPH jsou podle něj pozůstatkem vlády Andreje Babiše za COVIDu a již se měly dávno zrevidovat. „Chtěl bych ujistit, že budeme trvat na tom, aby kvůli změně nedošlo ke snížení životní úrovně nejzranitelnějších skupin osob,“ dodal Výborný.

O tom, jak budou služby a zboží rozděleny do sazeb, zatím nechtějí politici příliš mluvit. Konkrétnější byl jen Ivan Bartoš: „Pokud by se u některých položek sazba zvyšovala, navrhujeme za Piráty kompenzaci v podobě vyšší slevy na poplatníka, tedy aby lidem zůstávalo každý měsíc z příjmu více peněz, to už se nám jednou prosadit podařilo. Do snížené sazby chceme přidat i zeleninu a ovoce a také investice do úspor energií, protože to jsou věci, ve kterých chceme lidi podpořit.“

Co doporučuje NERV

Jsou tu ještě dvě vodítka, která již nyní naznačují, kudy se budou ubírat myšlenky vlády. První nabízí ministerstvo financí. Podle jeho vyjádření bude klíčové, aby ve snížené sazbě byly zachovány „zejména položky s nezpochybnitelným sociálním a zdravotním významem“.

Z toho by se dalo dovozovat, že ve snížené sazbě by mohla zůstat zdravotní a sociální péče, která není osvobozena od daně a nyní je v 15tiprocentní sazbě. Sociální rozměr by šel nalézt v hromadné dopravě (10tiprocentní sazba), domácí péči o děti, staré a nemocné (10 procent), možná u stravovacích služeb (10 procent). Bude samozřejmě záležet na rozhodnutí politiků.

Druhé vodítko poskytuje samotné doporučení NERV, s kterým političtí experti pracují. V tom se mimo jiné praví, že nižší DPH je „plošné zvýhodnění bez ohledu na ekonomickou situaci dotčených subjektů, například nízké DPH na potraviny i pro vyšší příjmové skupiny“. Podle NERV se navíc v minulosti ukázalo, že změny DPH se nepropisují plně do cen, ale do marží dodavatelů. Další kategorií na mušce jsou služby, „které nelze považovat za základní životní potřeby nebo za zboží a služby konzumované příjmově slabšími kategoriemi obyvatelstva“. Má tím na mysli nová umělecká díla, řezané květiny, živá zvířata, sauny či solária. Dalším oborem, u kterého se NERVu nezdá nižší sazba, je svoz odpadu. Nemotivuje prý lidi k nižší spotřebě.

V loňském roce stát vybral na dani z přidané hodnoty rekordních 536 miliard korun, o 73 miliard víc než rok předtím. Tato daň tvoří téměř polovinu z celkového českého výběru daní.

Pracovní skupina, která pod ministerstvem financí připravuje celý „konsolidační balíček,“ jehož součástí jsou i změny v DPH, se zabývá i dalšími doporučeními NERV. Jsou jich desítky, mezi nimi například snížení počtu policistů (úspora tři miliardy), zkrácení rodičovské, snížení počtu vězňů (tři miliardy), snížení valorizace penzí, snížení počtu zaměstnanců centrální správy o šest procent, zrušení slevy na manželku, zvýšení spotřebních daní a daní fyzických osob, daní z nemovitostí či privatizace nepotřebných budov.

